Innovations du marché des systèmes de transport intelligents (ITS), perspectives régionales, taille de l’industrie, défis, principaux leaders et prévisions 2028

Un rapport d’étude de marché de grande envergure sur les systèmes de transport intelligents (ITS) offre de meilleures informations sur les différents segments de marché sur lesquels les entreprises comptent fortement pour prospérer sur le marché. Une équipe d’analystes qualifiés, de statisticiens, d’experts en recherche, de prévisionnistes enthousiastes et d’économistes travaille méticuleusement pour créer un excellent rapport d’étude de marché pour les entreprises. Ce rapport de marché sert les clients en fournissant des données et des informations sur leur scénario commercial avec lequel ils peuvent garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui. Avec le rapport sur le marché mondial des systèmes de transport intelligents (ITS), les meilleures opportunités du marché sont mises en lumière et transmettent des informations bien organisées pour que l’entreprise réussisse sur le marché.

Le marché des systèmes de transport intelligents (STI) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 18,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché des systèmes de transport intelligents (STI) fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Le système de transport intelligent ou STI est une technologie de pointe créée pour détecter, analyser et contrôler les réseaux de transport en commun afin d’améliorer la qualité et la sécurité des transports.

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-intelligent-transportation-system -its-market&utm_source=Sagark-paid&utm_medium=Sagark-paid&utm_campaign=Sagark-paid

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) sont Thales Group, Siemens, Garmin Ltd., Cubic Corporation, EFKON, TomTom International BV., FLIR Systems, Inc., GeoToll, ElectricFeel AG, DENSO CORPORATION, DoubleMap, Bestmile SA, nuTonomy, Iteris, Inc., Ricardo, TransCore, Lanner Electronics Incorporated, Savari, Inc., Agero, Inc., Hitachi Transport System, Ltd., Sensys Networks, Inc., Atkins, Conduent, Inc., Advantech Co ., Ltd., Clever Devices Ltd, ETA Transit, GMV, Moxa Inc., PTV AG, RHYTHM ENGINEERING, Telegroup, Transmax Pty Ltd., Trapeze Software ULC, 3M, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Segmentation : Marché mondial des systèmes de transport intelligents (ITS)

Sur la base de l’offre, le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) est segmenté en matériel, logiciel et services. Le matériel est en outre sous-segmenté en carte d’interface, capteur, caméra de surveillance, réseau de télécommunication, système de surveillance et de détection et autres. Les logiciels sont en outre sous-segmentés en logiciels de visualisation, logiciels de gestion de détection vidéo, système de gestion de transit et autres. Les services sont en outre sous-segmentés en services commerciaux et cloud et en services de support et de maintenance. La carte d’interface est en outre sous-segmentée en carte multifonctionnelle, carte de détection de véhicule, carte de communication. Le capteur est en outre sous-segmenté en capteur de détection de véhicule, capteur de présence de piétons et capteur de vitesse.

Sur la base du système, le marché des systèmes de transport intelligents (STI) est segmenté en système avancé de gestion du trafic, système avancé d’information sur les voyageurs, système de tarification des transports compatible avec les STI, système de transport public avancé, exploitation de véhicules utilitaires. Le système avancé d’information aux voyageurs est en outre sous-segmenté en communication de véhicule à véhicule (V2V), communication de véhicule à infrastructure (V2I) et communication de véhicule à tout (V2X).

Sur la base de l’application, le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) est segmenté en gestion de flotte et surveillance des actifs, contrôle intelligent du trafic, évitement des collisions, gestion du stationnement, gestion des informations sur les passagers, gestion de la billetterie, notification des véhicules d’urgence et télématique automobile.

Parcourir le rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-intelligent-transportation-system-its-market?utm_source=Sagark-paid&utm_medium=Sagark-paid&utm_campaign=Sagark-paid

Analyse au niveau du pays

Le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du système de transport intelligent (ITS) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et les Pays-Bas. , Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) .

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, demandez la table des matières à @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-intelligent-transportation-system-its-market&utm_source=Sagark-paid&utm_medium=Sagark -paid&utm_campaign=Sagark-payé

À propos de nous:

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge Market Research fournit des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et lance un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

corporatesales@databridgemarketresearch.com