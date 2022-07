Innovations du marché des purificateurs d’air, applications, tendances futures, aperçu de la demande d’ici 2030

Le dernier rapport d’analyse de l’industrie de Reports and Data détaille la structure de base du marché mondial marché des purificateurs d’air et offre des informations exploitables. Le rapport est une représentation paradigmatique du marché des purificateurs d’air et met en évidence les principaux facteurs qui influencent la croissance des revenus du marché, tels que les moteurs de croissance des revenus, les contraintes, les défis et menaces potentiels, les opportunités et tendances émergentes, le taux de croissance des revenus, les statistiques de l’industrie et les percées technologiques. . Les auteurs du rapport ont utilisé des outils analytiques avancés tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’analyse du retour sur investissement et l’analyse de faisabilité pour cette étude.

L’industrialisation rapide a entraîné des émissions de produits chimiques dangereux, de gaz toxiques, de particules fines (PM) et de composants biologiques, ce qui a entraîné des niveaux plus élevés de pollution atmosphérique. Cela a augmenté la demande de purificateurs d’air dans les entreprises manufacturières et les zones industrielles. La demande de systèmes de filtration d’air industriels a également augmenté en raison de leur capacité à améliorer la qualité de l’air en filtrant les flux d’air entrant ou sortant d’une installation. Le purificateur d’air industriel fournit une large gamme de systèmes de contrôle de la qualité de l’air qui répondent également aux mandats de contrôle de la pollution de la loi sur la qualité de l’air et aux problèmes de qualité de l’air intérieur (QAI). La technologie de traitement de l’air utilisée dans les purificateurs d’air identifie les particules, les odeurs, les composés organiques volatils (COV), les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre, les brouillards d’huile ou les vapeurs métalliques et nettoie l’air en conséquence. Les systèmes de filtration d’air dans les environnements industriels sont essentiels pour la fabrication industrielle pour plusieurs raisons. Il réduit l’impact environnemental de la qualité de l’air, favorise la santé et la sécurité des travailleurs de l’usine et assure également le bon fonctionnement des équipements et des machines.

Principales entreprises du marché mondial des purificateurs d’air :

Daikin Industries, Ltd, Honeywell International Inc., SAMSUNG, Koninklijke Philips NV, Unilever, Woongjin Coway Co., Ltd., IQAir, Dyson, SAMSUNG, AllerAir, Xiaomi et Sharp Corporation.

Segmentation du marché mondial des purificateurs d’air :

type de perspectives (revenus, milliards USD ; 2019-2030) (milliers d’unités)

autonome/portable

en conduit

(revenus, milliards USD ; 2019-2030) (milliers d’unités

) Air particulaire (HEPA)

Charbon actif

Filtres

emblématiques Précipitateurs électrostatiques

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) (milliers d’unités)

commercial

résidentiel

industriel

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030) (milliers d’unités)

Canal hors ligne

canal en ligne

Segmentation régionale du

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Principaux faits saillants du rapport sur le marché mondial des purificateurs d’air:

Aperçu détaillé du marché avec des informations clés sur l’industrie

Étude approfondie de l’industrie mondiale des purificateurs d’air à l’aide de méthodologies de recherche primaires et secondaires

Analyse exhaustive des facteurs macro-économiques et micro-économiques

Segmentation détaillée du marché mondial des purificateurs d’air

Informations sur les principales innovations de l’industrie et les opportunités de croissance

Stratégies commerciales récentes mises en œuvre par les acteurs du marché pour la croissance

Foire aux questions :

Quelle est la taille prévue et le taux de croissance des revenus du marché mondial des purificateurs d’air?

Quels sont certains des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des purificateurs d’air?

Quelles sont les dernières tendances et opportunités qui influencent la croissance des revenus de l’industrie ?

Quels sont les risques et défis imminents qui devraient freiner la croissance de l’industrie Purificateur d’air dans un avenir proche?

Qui sont les principaux acteurs du marché mondial des purificateurs d’air?

