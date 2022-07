Innovations du marché de l’authentification multifacteur, applications, tendances futures, aperçu de la demande d’ici 2030

Le dernier rapport d’analyse de l’industrie de Reports and Data détaille la structure de base du marché mondial marché de l’authentification multifacteur et offre des informations exploitables. Le rapport est une représentation paradigmatique du marché Authentification multifacteur et met en évidence les principaux facteurs qui influencent la croissance des revenus du marché, tels que les moteurs de croissance des revenus, les contraintes, les défis et menaces potentiels, les opportunités et tendances émergentes, le taux de croissance des revenus, les statistiques du secteur et les avancées technologiques. . Les auteurs du rapport ont utilisé des outils analytiques avancés tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’analyse du retour sur investissement et l’analyse de faisabilité pour cette étude.

L’acceptation croissante des systèmes en ligne, des smartphones et des applications mobiles et la demande croissante de processus d’authentification sécurisés, rapides et simples sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché. L’augmentation des activités de recherche a conduit au développement de solutions d’authentification unique qui confirment l’identité des consommateurs et réduisent les risques de perte de données en raison d’un mauvais placement des mots de passe. De plus, la MFA est de nature non invasive et n’affecte pas l’espace virtuel d’une industrie ou d’une organisation. De plus, la haute sécurité de l’identité des consommateurs, la préservation des données de haut niveau et sensibles contre les fuites sont d’autres facteurs qui augmentent la popularité de la MFA à travers le monde et devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

L’industrie mondiale des TIC a gagné en popularité ces dernières années. La croissance robuste des revenus de l’industrie est attribuée à des facteurs tels que l’urbanisation rapide, la pénétration croissante des appareils de communication intelligents tels que les téléphones intelligents et les tablettes, et la numérisation rapide dans les secteurs de la banque et de la finance, de la santé, de l’automobile, de l’agriculture, de l’éducation et de la logistique. . Disponibilité croissante d’Internet dans le monde entier à des tarifs abordables, besoin croissant de services Internet plus rapides, adoption rapide de systèmes Wi-Fi avancés, émergence de la technologie 5G et applications industrielles croissantes de technologies de pointe telles que l’IA, la machine l’apprentissage, l’Internet des objets (IoT), l’analyse de données volumineuses et la blockchain sont parmi les autres principaux facteurs soutenant la croissance des revenus de l’industrie mondiale des TIC.

Principales entreprises du marché mondial de l’authentification multifacteur :

Confident Technologies, Inc.

Apersona, Inc.

Broadcom Inc.

Censornet Ltd.

Deepnet Security Ltd.

Entrust Corporation

HID Global, iWelcome BV

MessageBird

Cisco Systems Inc.

Microsoft Corporation

Okta

OneLogin, Inc.

Ping Identity Holding Corp.

Segmentation du marché mondial de l’authentification multifactorielle :

utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

BFSI

détail

et de l’

hôtellerie

du tourisme

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Deux facteurs

Trois facteurs

Quatre facteurs

Segmentation régionale du marché mondial Authentification multifacteur :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

