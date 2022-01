Informe del mercado europeo de inteligencia artificial en el comercio minorista 2020: aumento de la adopción por parte de Sentient Technologies Holdings Limited, Manthan Software Services Pvt. Limitado

Businessmarketinsights Última actualización sobre el análisis de « Inteligencia artificial en el mercado minorista de Europa« , análisis de crecimiento del mercado de Inteligencia artificial en el comercio minorista de Europa y proyección para 2027. industria. Con la investigación de mercado clasificada de Europa Inteligencia artificial en el comercio minorista basada en varias regiones en crecimiento, este informe proporciona una cartera de jugadores líderes junto con ventas, crecimiento, participación de mercado, etc.

La toma de decisiones dentro de las tiendas, particularmente en ropa y accesorios, sigue siendo la parte que consume más tiempo de cualquier comprador. Virtual Mirror facilita que el cliente pruebe numerosas opciones antes de comprar una. Se compone de un espejo de tamaño completo que superpone la imagen del comprador con las imágenes de la ropa y los accesorios que selecciona. Esto se hace usando las interfaces basadas en gestos y táctiles. Permite a los compradores mezclar y combinar atuendos y accesorios y tomar la decisión de compra correcta. Se prevé que esta tecnología se convierta en una tendencia importante en las tiendas minoristas físicas. Estos espejos ya se encuentran en su fase piloto y próximamente se dejarían ver en diversas tiendas de alta gama.

Esta sección de la portada del informe identifica varios fabricantes clave del mercado Europa Inteligencia artificial en el comercio minorista. Ayuda al lector a comprender las estrategias y asociaciones que los jugadores se están enfocando en la competencia de combate en el mercado europeo Inteligencia artificial en el comercio minorista. El informe de análisis de Europe Artificial Intelligence in Retail Market proporciona un importante análisis en profundidad del mercado. En primer lugar, el informe de mercado incorpora a los principales actores del mercado:

• Sentient Technologies Holdings Limited

• Manthan Software Services SA. Limitado

• Focal Systems Inc.

• Corporación Microsoft

• ViSenze

• Tata Consultancy Services Limited

• Salesforce.com, Inc.

• Plexure Ltd.

• Corporación Google

• Grupo IBM Watson

Nuestro especialista en investigación analiza la descripción general de la metodología de investigación, incluida la investigación primaria, la investigación secundaria, el análisis de participación de la empresa, el modelo (que incluye datos demográficos, indicadores macroeconómicos e indicadores de la industria: gastos, infraestructura, crecimiento del sector e instalaciones), limitaciones de investigación y modelado basado en ingresos . El análisis de acciones de la empresa se utiliza para derivar el tamaño del mercado europeo Inteligencia artificial en el comercio minorista.

Inteligencia artificial en el mercado minorista de Europa 202-2027: aspectos más destacados

• CAGR del mercado durante el período de pronóstico 2020-2027.

• Datos detallados sobre los factores que ayudarán a Europa Inteligencia artificial en el desarrollo del mercado minorista durante los próximos cinco años.

• Evaluación del tamaño del mercado europeo de Inteligencia Artificial en Retail y su compromiso con el mercado matriz.

• Pronósticos sobre futuros patrones y cambios en la conducta del comprador.

• El desarrollo del mercado europeo de Inteligencia Artificial en Retail.

• Análisis del escenario serio del mercado y datos definitivos de los vendedores.

• Detalles completos de los componentes que desafiarán el desarrollo de los proveedores del mercado de inteligencia artificial en Europa al por menor.

