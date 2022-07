Informe de investigación de mercado de kits de prueba en el hogar: tamaño, participación, nuevas tendencias y oportunidades, análisis competitivo y pronóstico futuro

El documento de mercado Kits de pruebas en el hogar proporciona una sinopsis completa sobre el estudio para el mercado y cómo está afectando a la industria de la salud. Al aplicar modelos de mejores prácticas y metodologías de investigación, se realiza un análisis de mercado completo en este informe de mercado para garantizar que el informe proporcione una segmentación de mercado precisa y conocimientos para el éxito del negocio del cliente. Además, también se reconocen las tendencias en la dinámica de la cadena de suministro y del consumidor y, en consecuencia, se interpretan las estrategias de marketing, promoción y ventas para un éxito extremo. Las empresas pueden prosperar en este mercado que cambia rápidamente si adoptan este informe de investigación de mercado creíble.

Se espera que el mercado de kits de prueba en el hogar gane crecimiento en el mercado en el período de pronóstico de 2021 a 2028. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una CAGR de 5.3% en el período de pronóstico de 2021 a 2028 y se espera que alcance USD 8.154,74 millones para 2028. El aumento de la conciencia sobre la salud entre las personas está ayudando a que el mercado de kits de pruebas en el hogar crezca a un ritmo significativo.

Los kits de prueba en el hogar significan instrumentos de prueba que ayudan a las personas a realizar pruebas en el hogar y les dan resultados rápidos en un minuto. También incluye equipos de vigilancia de la salud para comprobar y controlar continuamente la salud del paciente diabético. Las pruebas en el hogar son muy convenientes para realizar con comodidad en el hogar y están disponibles a un precio muy asequible. Las autopruebas suelen ser las versiones avanzadas de los kits de prueba rápida en el punto de atención que se diseñaron originalmente para profesionales de la salud y pueden ser realizados por una persona común.

Análisis a nivel de país del mercado de kits de prueba en el hogar

Se analiza el mercado de kits de prueba en el hogar y se proporciona información sobre el tamaño del mercado por país, tipo de prueba, tipo, edad, tipo de muestra, uso y canales de distribución como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado de kits de prueba en el hogar son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza, Italia, España, Países Bajos, Rusia, Bélgica, Turquía, Resto de Europa en Europa, Japón, China , India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico en Asia-Pacífico, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Egipto y Resto de Medio Oriente y África como parte de Medio Oriente y África, Brasil, Argentina y Resto de América del Sur como parte de América del Sur.

EE. UU. representó la mayor participación de mercado para los kits de prueba en el hogar debido a la fuerte presencia del fabricante que se ocupa de productos de autodiagnóstico para uso doméstico, Alemania representó la mayor participación de mercado debido al aumento en la demanda de diagnósticos en el hogar por parte de los consumidores. Sin embargo, Japón representó la mayor cuota de mercado y aumentó la conciencia sobre la salud entre las personas.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos tales como ventas nuevas, ventas de reemplazo, datos demográficos del país, actos regulatorios y aranceles de importación y exportación son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se considera la presencia y disponibilidad de las marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.

Algunas de las principales empresas que influyen en este mercado incluyen:

Los principales actores cubiertos en el informe son Abbott, ACON Laboratories, Inc., Rakikit, BTNX INC., bioLytical Laboratories Inc., OraSure Technologies, Inc., BD, Cardinal Health, B. Braun Melsungen AG, Piramal Enterprises Ltd., PRIMA Lab SA, Siemens Healthcare GmbH, Quidel Corporation, Bionime Corporation, SA Scientific, ARKRAY USA, Inc., Everlywell, Inc., Nova Biomedical, Eurofins Viracor, Inc., SelfDiagnostics OU, AdvaCare Pharma, AccuBio Tech Co., Ltd, BioSure Reino Unido, Atlas Medical Reino Unido, TaiDoc Technology Corporation, LifeScan IP Holdings, LLC, Chembio Diagnostics, Inc., Drägerwerk AG & Co. KGaA, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Biosynex, Sensing Self, PTE. Ltd, Atomo Diagnostics, RUNBIO BIOTECH CO.,LTD, Clearblue (una subsidiaria de Clear Blue Technologies International Inc), Sterilab Services, Mylan NV (una subsidiaria de Viatris Inc),

Segmentación de mercado:-

El mercado de kits de prueba en el hogar está segmentado según el tipo de prueba, el tipo, la edad, el tipo de muestra, el uso y los canales de distribución. El crecimiento entre segmentos lo ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Según el tipo de prueba, el mercado de kits de prueba en el hogar está segmentado en prueba de embarazo, kit de prueba de VIH, diabetes, enfermedades infecciosas , pruebas de glucosa, kit de prueba de predicción de ovulación, kit de prueba de abuso de drogas y otros tipos de prueba. En 2021, el segmento de pruebas de glucosa aumentará el mercado de kits de pruebas en el hogar debido a la creciente conciencia de las personas para mantenerse saludables.

Según el tipo, el mercado de kits de prueba en el hogar se segmenta en casete , tira, midstream, panel de prueba, tarjeta de inmersión y otros tipos de formas. En 2021, el segmento de casetes domina el mercado general de kits de prueba en el hogar, ya que las personas están adoptando autoevaluaciones para verificar sus condiciones de salud en la comodidad del hogar a bajo costo.

Según la edad, el mercado de kits de pruebas en el hogar se segmenta en pediátrico, adulto y geriátrico . En 2021, el segmento de adultos tiene la cuota de mercado máxima de kits de prueba en el hogar, ya que la autoevaluación es muy conveniente, económica y brinda privacidad a la persona.

Sobre la base del tipo de muestra, el mercado de kits de prueba en el hogar se ha segmentado en orina, sangre, saliva y otros tipos de muestras. En 2021, el segmento de orina domina el mercado de kits de prueba en el hogar, ya que el aumento de la capacidad de prueba y las políticas gubernamentales favorables para las autopruebas están impulsando el crecimiento del segmento.

Según el uso, el mercado de kits de prueba en el hogar se segmenta en desechables y reutilizables. En 2021, el segmento desechable aumenta el mercado de kits de prueba en el hogar debido a la alta prevalencia del VIH que ha impulsado la adopción de kits de autodiagnóstico del VIH.

Sobre la base de los canales de distribución, el mercado de kits de prueba en el hogar está segmentado en farmacias minoristas, droguerías, supermercados/hipermercados y farmacias en línea. En 2021, el segmento de farmacias minoristas tiene una fuerte participación en el mercado de kits de prueba en el hogar debido a las iniciativas gubernamentales favorables para aumentar la conciencia entre las personas.

Regiones cubiertas en Inteligencia artificial en genómica Informe de mercado global 2022:

Oriente Medio y África (países del CCG y Egipto)

Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá)

América del Sur (Brasil, etc.)

Europa (Turquía, Alemania, Rusia, Reino Unido, Italia, Francia, etc.)

Asia-Pacífico (Vietnam, China, Malasia, Japón, Filipinas, Corea, Tailandia, India, Indonesia y Australia)

