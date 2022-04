 informatique de santé Analyse de l’industrie du marché de l’informatique de santé, Taille, Part, Stratégie, Analyse de la demande, et l’énorme croissance prévue d’ici 2027

La taille du marché mondial des technologies de l’information et de la santé a atteint 201,23 milliards USD en 2020 et devrait être évaluée à 549,95 milliards USD en 2027 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Rechercher. Cette croissance régulière peut être attribuée à l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à mettre en œuvre des solutions de technologie de l’information de santé (HCIT) dans le secteur de la santé dans les pays en développement et à la préférence pour les paiements numériques dans le secteur de la santé. L’adoption de la technologie et des solutions sans papier dans le secteur de la santé a augmenté rapidement au cours des dernières années, ce qui devrait encore stimuler la croissance du marché mondial de l’informatique de santé au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché mondial de l’informatique de santé propose une étude approfondie principalement axée sur les principaux acteurs et leur stratagème commercial, leur étendue géographique, leurs segments de marché, leur paysage concurrentiel, leur fabrication et leurs structures de prix et de coûts. Chaque section de l’étude de recherche est explicitement préparée pour explorer des fragments cruciaux du marché mondial de l’informatique de santé. Par exemple, la section sur la dynamique du marché dans le rapport donne une analyse approfondie des moteurs, des contraintes, des tendances et des opportunités sur le marché mondial de l’informatique de santé. Avec des analyses qualitatives et quantitatives, nous vous fournissons des informations complètes et complètes sur le marché mondial de l’informatique de santé. L’étude comprend également des analyses SWOT, PESTLE et Five Forces de Porter du marché mondial de l’informatique de santé.

Le paysage concurrentiel est largement évalué aux côtés des profils d’entreprise des principaux acteurs engagés sur le marché des technologies d’éclairage médical sont Cerner Corporation, Oracle Corporation, Epic System Corporation, SAP SE, NextGen Healthcare Inc., Cognizant Technology Solutions, Wipro Limited, Tata Consultancy Services Limited, Dell Technologies Inc. et Allscripts Healthcare Solutions, Inc.

ainsi que de nouveaux entrants sur le marché. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres. Le rapport fournit également des détails sur l’aperçu de l’entreprise, les plans d’expansion des activités, le portefeuille de produits, la capacité de fabrication et de production, la position sur le marché mondial, la situation financière et la base de consommateurs.

Principaux faits saillants du rapport Le

déploiement des services informatiques de soins de santé a augmenté rapidement, car les services fournis incluent la maintenance et le support technique, ce qui entraîne dans une large mesure la croissance des revenus du segment des services.

En raison de l’amélioration de la sécurité des données et des informations, le déploiement de solutions de soins de santé informatiques sur site augmente, ce qui devrait continuer à soutenir la croissance des revenus du segment sur site au cours de la période de prévision.

Le segment des dossiers de santé électroniques représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial de l’informatique de santé en 2020 en raison de l’adoption croissante du système de DSE dans le secteur de la santé. En outre, l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à mettre en œuvre des systèmes de DSE dans les établissements de santé afin d’améliorer les soins aux patients propulse la croissance des revenus du segment des dossiers de santé électroniques.

Le segment des fournisseurs de soins de santé devrait dominer les autres segments d’utilisation finale en termes de contribution de la part des revenus au marché mondial de l’informatique de santé au cours de la période de prévision.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’informatique de la santé en fonction du produit, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Matériel

Logiciel

Service

Perspectives de livraison (chiffre d’affaires, milliards USD ;

2017-2027

)

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

prescription électronique Système

d’information de laboratoire Télésanté Système informatisé de

saisie

des commandes des fournisseurs Système

de santé électronique

archivage et de communication d’images

Analyse

d’information radiologique

mHealth

Gestion de la fraude

Archives indépendantes des fournisseurs

du cycle de revenus

Client gestion des relations

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Payeur de soins

Payeurs publics Payeurs

privés

Prestataire de soins

Pharmacies

Centres cliniques ambulatoires Centres de

diagnostic et d’imagerie

Hôpitaux

Autres perspectives régionales : (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon ) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

Le rapport se concentre sur la croissance actuelle et future du marché, les avancées technologiques, le volume, les matières premières et les profils des principales entreprises impliquées sur le marché. Le rapport fournit des informations précieuses aux parties prenantes, aux investisseurs, aux chefs de produit, aux responsables marketing et aux autres professionnels du secteur.

Table des matières:

Le chapitre 1 comprend une introduction du marché mondial de l’informatique de santé, ainsi qu’un aperçu complet du marché, la portée du marché, les offres de produits et une enquête sur les moteurs du marché, les opportunités de croissance, les risques, les contraintes et d’autres facteurs vitaux.

Le chapitre 2 propose une analyse approfondie des principaux fabricants engagés dans cette verticale commerciale, ainsi que leurs estimations de ventes et de revenus.

Le chapitre 3 détaille le terrain hautement concurrentiel du marché, en mettant en évidence les principaux fabricants et fournisseurs.

Dans le chapitre 4, notre équipe a fragmenté le marché des technologies de l’information sur la santé en fonction des régions, en soulignant les ventes, les revenus et la part de marché de chaque région sur la période de prévision.

Les chapitres 5 et 6 ont mis l’accent sur la segmentation du marché de l’informatique de santé en fonction du type de produit et de l’application.

