Información cualitativa sobre la expansión del mercado Dispositivos de trauma de las extremidades superiores para 2022-2029 | Jugadores clave: Arthrex, CONMED, Stryker, Colfax

Sinopsis del mercado global Dispositivos de trauma de las extremidades superiores:

Se espera que el mercado global Dispositivos de trauma de las extremidades superiores sea testigo de un crecimiento del mercado a una tasa del 7,30% en el período de pronóstico de 2022 a 2029.

Según un estudio de investigación de mercado, se sabe que los dispositivos de trauma son uno de los métodos quirúrgicos frecuentes que se utilizan para tratar lesiones según la gravedad de la lesión. Estos traumatismos pueden ser quemaduras, esguinces, fracturas y otros, que generalmente son instigados por algún factor externo.

Algunos de los factores clave más importantes que impulsan el crecimiento del mercado mundial Dispositivos de traumatismos en las extremidades superiores son el aumento de la población de edad avanzada, el aumento de los casos de accidentes de tráfico y el aumento de la inversión en investigación y desarrollo.

Segmentación global del mercado Dispositivos de trauma de las extremidades superiores:

Según los Procedimientos, el mercado de dispositivos para traumatismos de las extremidades superiores está segmentado en reemplazo de articulaciones y fracturas, enfermedades nerviosas y lesiones de tejidos blandos.

Basado en el sitio quirúrgico, el mercado de dispositivos de trauma de las extremidades superiores está segmentado en mano y muñeca, hombro, brazo y codo.

Basado en el usuario final, el mercado de dispositivos de trauma de las extremidades superiores está segmentado en hospital, atención domiciliaria y laboratorio de diagnóstico.

Según el tipo de dispositivo, el mercado de dispositivos para traumatismos de las extremidades superiores se segmenta en fijadores internos y fijadores externos. Los fijadores internos se subdividen en placas y tornillos, varillas y pasadores y otros.

Regionally, North America dominates the upper extremities trauma devices market due to the rise in the cases of accidental injuries. APAC is projected to observe significant amount of growth in the upper extremities trauma devices market due to the rise in the elderly population. Moreover, the increase in the road accidents and swiftly advancing countries is further anticipated to propel the growth of the upper extremities trauma devices market in the region in the coming years.

Top Major Key Players in the Global Upper Extremities Trauma Devices Market:

Arthrex Inc.

Braun Melsungen AG

CONMED Corporation

Medical Devices Business Services Inc.

Kinamed Incorporated

Stryker

Colfax Corporation

Zimmer Biomet

herrero+sobrino

Wright Medical Group NV

Soluciones ortopédicas avanzadas

Corporación Integra LifeSciences

LLC de Acumed

Bioretec Oy

Medtronic

Waldemar Link GmbH & Co. KG

Corín

doble tecnología médica inc.

Medartis AG y Orthofix Holdings

Los contenidos del informe incluyen

1 El análisis del mercado Dispositivos de trauma de las extremidades superiores incluye ingresos, crecimiento futuro, perspectiva del mercado

2 Datos históricos y pronóstico

3 Análisis regional que incluye estimaciones de crecimiento

4 Analiza los mercados de usuarios finales, incluidas las estimaciones de crecimiento.

5 Perfiles de Dispositivos para traumatismos en las extremidades superiores, incluidos productos, ventas/ingresos y posición de mercado

6 Dispositivos para traumatismos en las extremidades superiores Estructura del mercado, impulsores clave y restricciones

Mercado mundial de dispositivos para traumatismos en las extremidades superiores: tabla de contenido

1 Descripción general del informe 2022-2029

2 Tendencias de crecimiento global 2022-2029

3 Panorama de la competencia por jugadores clave

4 Análisis del mercado global de Dispositivos de traumatismo en las extremidades superiores por regiones

5 Análisis del mercado mundial de Dispositivos de traumatismo en las extremidades superiores por tipo

6 Análisis del mercado global de Dispositivos de traumatismo en las extremidades superiores por aplicaciones

7 Análisis del mercado global de Dispositivos de traumatismo en las extremidades superiores por usuario final

Perfil de 8 empresas clave

9 Análisis de costos de los fabricantes del mercado global Dispositivos de traumatismo en las extremidades superiores

10 Canal de marketing, distribuidores y clientes

11 Dinámica del mercado

12 Pronósticos del mercado mundial Dispositivos de trauma de las extremidades superiores 2022-2029

13 Resultados de la investigación y conclusión

14 Metodología y fuente de datos

