Información clave sobre el mercado de bioprocesamiento de un solo uso que cubre factores principales y perspectivas competitivas hasta 2029 | GE, 3M, Danaher, Merck, Lonza

Descripción general del mercado global Bioprocesamiento de un solo uso:

Se espera que el mercado mundial de bioprocesamiento de un solo uso sea testigo de un crecimiento del mercado a una tasa del 16,88 % en el período de pronóstico de 2022 a 2029.

El bioprocesamiento de un solo uso se refiere al tipo de tecnología que se utiliza en el desarrollo de equipos y accesorios de bioprocesamiento desechables para la fabricación de productos biofarmacéuticos. La tecnología se implementa ampliamente en diversas industrias y procesos, como el bioprocesamiento de procesos de filtración relacionados con alimentos, equipos médicos, células y destilación, entre otros.

Los factores clave significativos que impulsan el crecimiento del mercado mundial de bioprocesamiento de un solo uso son el aumento de la demanda de productos biofarmacéuticos en todo el mundo, el aumento en la adopción de la tecnología de un solo uso (SUT), debido a las diversas ventajas, como el tiempo de construcción de las instalaciones y reducción significativa en costo de capital, y una implementación más rápida y menor riesgo de contaminación cruzada de productos. Además, el rápido crecimiento en el número de proveedores que ofrecen sólidos desechables para la fabricación comercial de productos biofarmacéuticos, el desarrollo de la infraestructura sanitaria y la adopción de desechables afecta positivamente al mercado global de bioprocesamiento de un solo uso.

El mercado global de bioprocesamiento de un solo uso está segmentado según el tipo, el producto, el método, el material, la aplicación y el usuario final. Por tipo, el mercado de bioprocesamiento de un solo uso está segmentado en upstream, fermentación, y aguas abajo. Basado en el Producto, el mercado de bioprocesamiento de un solo uso está segmentado en dispositivos de filtración de flujo tangencial, elementos simples y periféricos, aparatos y plantas, y equipos de trabajo. Por método, el mercado de bioprocesamiento de un solo uso está segmentado en filtración, almacenamiento, cultivo celular, purificación y mezcla. Según el Material, el mercado de bioprocesamiento de un solo uso se segmenta en plástico, silicona y otros. Según las aplicaciones, el mercado de bioprocesamiento de un solo uso se segmenta en producción de anticuerpos monoclonales, producción de vacunas, cultivo de células vegetales, terapias celulares específicas para pacientes y otros. Por usuario final, el mercado de bioprocesamiento de un solo uso está segmentado en la industria biofarmacéutica, CMO y CRO, industria farmacéutica, industria de nutracéuticos, industria química, industria académica y

Clave líder principal en el mercado mundial de bioprocesamiento de un solo uso de jugadores : 3M, Applikon Biotechnology BV, CESCO BIOENGINEERING CO., LTD, Danaher, Eppendorf AG, GENERAL ELECTRIC, Merck KGaA, PBS Biotech, Inc., Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific Inc., Rentschler Biopharma SE, Corning Incorporated, Avantor Fluid Handling LLC, Boehringer Ingelheim International GmbH, Infors AG, Entegris, Lonza, Kuhner AG y MEISSNER FILTRATION PRODUCTS y otros. Los lanzamientos de nuevos productos y las continuas innovaciones tecnológicas son las estrategias clave adoptadas por los principales actores.

Segmento de región: Bioprocesamiento de un solo uso El informe de mercado está segmentado en varias regiones clave, con ventas, ingresos, participación de mercado (%) y tasa de crecimiento (%) de Bioprocesamiento de un solo uso en estas regiones, de 2013 a 2029 (pronóstico), que cubre: Norte América, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur

Mercado mundial de bioprocesamiento de un solo uso: índice

1 Descripción general del informe 2022-2029

2 Tendencias de crecimiento global 2022-2029

3 Panorama de la competencia por jugadores clave

4 Análisis del mercado mundial de Bioprocesamiento de un solo uso por regiones

5 Análisis del mercado mundial de Bioprocesamiento de un solo uso por tipo

6 Análisis del mercado global de Bioprocesamiento de un solo uso por aplicaciones

7 Análisis del mercado global de Bioprocesamiento de un solo uso por usuario final

Perfil de 8 empresas clave

9 Análisis de costos de los fabricantes del mercado mundial Bioprocesamiento de un solo uso

10 Canal de marketing, distribuidores y clientes

11 Dinámica del mercado

12 Pronósticos del mercado mundial Bioprocesamiento de un solo uso 2022-2029

13 Resultados de la investigación y conclusión

14 Metodología y fuente de datos

