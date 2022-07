Industrie mondiale du marché des turbines à gaz | Analyse, taille, part, croissance, tendances et prévisions jusqu’en 2030.

Le monde La taille du marché des turbines à gaz a été considérablement robuste en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché sont l’évolution des paysages énergétiques et l’adoption croissante des turbines à gaz pour la production d’électricité. En outre, la fiabilité, le rendement élevé, la flexibilité opérationnelle, les alternatives à faibles émissions et la flexibilité du carburant sont d’autres facteurs clés qui devraient stimuler la demande de turbines à gaz et soutenir la croissance des revenus du marché.

Une turbine à gaz est un moteur à combustion interne dans lequel les aubes de turbine sont entraînées par l’expansion des gaz de la chambre de combustion, connue sous le nom de chambre de combustion. Une turbine à gaz est une turbine qui convertit l’énergie potentielle du gaz chauffé et comprimé en énergie cinétique à mesure qu’elle se dilate dans les aubes de la turbine. Le gaz s’écoule à travers le passage de la lame, où l’énergie cinétique est absorbée et la rotation est obtenue au niveau de l’arbre. Le concept de base est le même que dans le cas d’une turbine à vapeur. Sur l’arbre tournant, l’énergie est ensuite transformée en travail mécanique. La détente du gaz dans une turbine à gaz se produit en une ou plus fréquemment plusieurs étapes. Une turbine à gaz fonctionne avec un débit constant de fluide de travail. La puissance de puits est générée par des turbines à gaz de production d’électricité. Les turbines à gaz, qui transforment l’énergie du carburant en énergie cinétique en énergie cinétique, sont utilisées pour entraîner un avion afin de générer une poussée.

L’industrie de l’électricité et de l’énergie se développe rapidement en termes de revenus en raison de la demande constante d’électricité à travers le monde. Le marché mondial des turbines à gaz devrait enregistrer un CAGR de revenus robuste de 19,9 entre 2021 et 2028. Il y a eu une augmentation rapide de la consommation d’énergie dans divers secteurs verticaux tels que la fabrication, l’agriculture, l’informatique et la communication, la santé, les bâtiments commerciaux et résidentiels. En outre, l’industrialisation et l’urbanisation rapides, la sensibilisation croissante à l’énergie verte, l’adoption croissante des maisons intelligentes et des bâtiments intelligents et l’augmentation des investissements dans le développement de produits durables alimentent la croissance du marché.

Paysage concurrentiel :

Le rapport met en lumière les détails de chaque acteur du marché mondial des turbines à gaz, ainsi que son statut mondial, la situation financière de son portefeuille de produits, son plan d’expansion commerciale et son accord de licence. Les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies clés telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les coentreprises, les collaborations et les lancements de produits pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur base de produits. Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des turbines à gaz comprennent

Bharat Heavy Electrical Limited

Capstone Turbine Corporation

Wartsila

Mitsubishi Heavy Industries

Centrax Gas Turbines

Doosan Heavy Industries & Construction

MTU Aero Engines AG

Zorya Mashproekt

General Electric

Kawasaki Heavy Industries

OPRA Turbines

Questions clés abordées dans le rapport mondial sur le marché des turbines à gaz:

Quelle est la taille du marché attendue du marché mondial de l’énergie solaire au cours de la période de prévision?

Quelles sont les principales contraintes qui devraient entraver la croissance globale du marché entre 2021 et 2028 ?

Quels facteurs clés devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial des turbines à gaz tout au long de la période de prévision?

Quel marché régional devrait représenter la plus grande part de revenus au cours de la période de prévision ?

Quels revenus du marché régional devraient augmenter à un TCAC rapide de 19,9 au cours de la période de prévision ?

Quels acteurs clés opèrent sur le marché mondial de l’énergie solaire?

Perspectives d’application :

Aviation

Production d’énergie électrique

Industrie pétrolière et gazière

Propulsion marine Turbogénérateurs

Turbo

-compresseur

Secteur automobile

Autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Russie

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o BENELUX

ou Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Inde

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Israël

o Reste de la MEA

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Nous proposons également la personnalisation des rapports en fonction des besoins du client. Vous pouvez vous connecter à nous pour obtenir plus de détails sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté.

