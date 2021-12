Industrie du marché des systèmes anticollision aéroportés avec les principaux acteurs tels que Collins Aerospace, FLARM Technology Ltd, Garmin Ltd, Garrecht Avionik GmbH (Air-Avionics), Honeywell International

PRÉSENTATION DU MARCHÉ

Le système anticollision aéroporté est devenu réalité pour diminuer le risque de collisions en vol ou de quasi-collisions en vol entre aéronefs. Ce système est basé sur les signaux du transpondeur du radar secondaire de surveillance (SSR). Il utilise les transpondeurs en mode S & C des aéronefs à proximité, suivant ainsi leur altitude et leur portée et fournit ces informations aux pilotes.

L’étude de marché du système anticollision aéroporté par « The Insight Partners » fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions d’ombre sur les principaux acteurs du marché mettant en évidence le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Certaines des analyses des acteurs clés sur le marché Système anticollision aéroporté :

Collins Aerospace, FLARM Technology Ltd, Garmin Ltd, Garrecht Avionik GmbH (Air-Avionics), Honeywell International Inc., L3Harris Technologies, Inc., Lockheed Martin Corporation, QinetiQ, Thales Group

DYNAMIQUE DE MARCHE

Les normes strictes fixées par les organismes de réglementation, l’augmentation du nombre de collisions en vol et l’augmentation du trafic aérien sont quelques-uns des principaux facteurs à l’origine de la croissance du système anticollision embarqué. De plus, la mise en œuvre de l’ACAS dans les avions de l’aviation générale devrait offrir de nouvelles opportunités pour le marché.

Le rapport sur le marché du système anticollision aéroporté est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la réalité virtuelle. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Les principales questions auxquelles répond ce rapport sont :

Quels segments fonctionneront bien sur le marché des systèmes anticollision aéroportés au cours des années projetées ? Sur quel marché une entreprise doit-elle approuver son existence ? Quel est le taux de croissance projeté du marché? Quelles sont les lacunes à long terme de l’industrie? Comment le marché des actions change-t-il de valeur avec les différentes marques de fabrication ? Quelles sont les qualités et les inconvénients des acteurs clés ? Quels sont les principaux résultats et effets des cinq sondages sur les forces sur l’industrie ?

La partie conclusion de leur rapport se concentre sur l’analyse de la concurrence existante sur le marché. Ajout de quelques informations utiles à la fois à l’industrie et aux clients. Tous les principaux fabricants inclus dans ce rapport sont prêts à développer leurs activités dans la région. Nous tenons à remercier les experts de l’industrie de la sécurité et les ingénieurs en relations publiques du crowdsourcing, ainsi que le soutien et l’assistance de la recherche et des conventions du groupe pilote. Les taux du marché, les volumes, les revenus, l’offre et la demande sont également examinés.

Table des matières:

1 Aperçu du marché

2 Profil du fabricant

3 Ventes, revenus, part de marché et concurrence du système anticollision aéroporté mondial par fabricant

4 Analyse globale du marché du système anticollision aéroporté par régions

Système anticollision aéroporté de 5 pays en Amérique du Nord

6 Sécurité par le crowdsourcing européen par pays

7 Système anticollision aéroporté en Asie-Pacifique par pays

8 Système anticollision aéroporté en Amérique du Sud par pays

9 Sécurité des pays au Moyen-Orient et en Afrique

10 segments du marché mondial du système anticollision aéroporté par type

11 segments du marché mondial du système anticollision aéroporté par application

12 Prévisions du marché de la sécurité par crowdsourcing (2021-2028)

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats et conclusions de l’enquête

15 Annexe

