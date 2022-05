Industrie des solutions de flux de travail cliniques 2022 Taille du marché, croissance, revenus, statistiques mondiales et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché des solutions de flux de travail cliniques est la recherche la plus importante pour qui recherche des données complètes sur le marché des solutions de flux de travail cliniques. Le rapport analyse également les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, le paysage concurrentiel, les opportunités commerciales, les plans d’investissement et les avis d’experts. Le rapport couvre toutes les données sur les marchés mondiaux et territoriaux, y compris les modèles notables et futurs de la demande du marché. Le rapport estime ensuite les tendances de développement du marché de l’industrie des solutions de flux de travail cliniques jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché mondial des solutions de flux de travail cliniques

Au fil des ans, le secteur de la santé s’est principalement concentré sur l’adoption rapide des systèmes de dossiers de santé électroniques (DSE) dans les flux de travail centrés sur le patient. Les établissements de santé intègrent des procédures de paperasserie fastidieuse, de gestion du personnel médical et administratif et un accès simplifié aux données cliniques et administratives du patient. De plus, la prise de conscience croissante des avantages des solutions de flux de travail cliniques pour améliorer les soins et la sécurité des patients a propulsé la demande sur le marché. Par conséquent, ces déterminants contribueront à l’expansion du marché des solutions de flux de travail cliniques au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions de flux de travail cliniques devrait atteindre une valeur de 24,86 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,81 % au cours de la période de prévision. Les «solutions d’intégration de données» devraient connaître la croissance la plus rapide du segment des types en raison de la demande croissante de solutions de gestion et de stockage appropriées capables de gérer le volume croissant de dossiers médicaux. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Analyse PESTLE du marché des solutions de flux de travail clinique

• Politique (politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales

)

• Économique (taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, coûts des matières premières

et taux de change)

• Social (évolution de la démographie familiale, niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitude et changements de modes de vie)

• Technologiques (évolutions de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

• Juridiques (législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité,

réglementations et restrictions internationales et commerciales )

• Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, déchets

élimination et durabilité)

Pour aller plus loin, le rapport d’intelligence économique de Market intègre des études de segmentation comprenant des catégories de produits et d’applications, et une analyse au niveau régional des principales zones géographiques. En passant au scénario concurrentiel du marché, l’offre de produits et de services des principales organisations ainsi que les stratégies commerciales qu’elles emploient pour maintenir une forte emprise sur ce marché sont examinées en profondeur.

Les informations statistiques présentées dans ce rapport sont basées sur l’enquête et l’étude primaires et secondaires du marché Solutions de flux de travail cliniques dans le gouvernement, ainsi que sur le communiqué de presse. Cela comprend des données via un groupe mondial d’expertise d’acteurs notables des solutions de flux de travail cliniques dans le gouvernement pour fournir les dernières informations sur le marché international des solutions de flux de travail cliniques dans le gouvernement. À l’avenir, l’analyse de segmentation est évidemment expliquée en tenant compte de toutes les probabilités importantes pertinentes aux conditions du marché du marché dans le gouvernement.

Sur la base du produit, l’étude de marché Solutions de flux de travail clinique affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par type (solutions d’intégration de données, solutions de communication en temps réel, solutions d’automatisation des flux de travail, solutions de collaboration de soins, solutions de reporting et d’analyse d’entreprise)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, établissements de soins de longue durée, centres de soins ambulatoires)

Définition du marché mondial des solutions de flux de travail clinique

Les solutions de flux de travail cliniques font référence à des solutions logicielles qui aident à améliorer la confiance des diagnostics, en combinant des silos d’imagerie, en rationalisant les flux de travail et en permettant la collaboration. De plus, ces solutions de flux de travail aident également à surveiller le flux de travail grâce à des analyses et à des rapports de surveillance.

Dynamique du marché des solutions de flux de travail cliniques

Conducteurs

Dépendance croissante vis-à-vis des solutions informatiques de santé en raison de la diminution du ratio médecins/patients

En raison de la covid-19, le ratio de médecins diminue, de nombreux travailleurs de la santé sont décédés en raison d’une augmentation des infections et c’est pourquoi la dépendance à l’informatique de la santé augmente.

Le gouvernement prend de nombreuses initiatives pour améliorer l’adoption de l’informatique de la santé

Le gouvernement cherche à trouver de nouvelles façons de maintenir le système de santé en raison de Covid-19 et l’une des plus grandes initiatives est de le soigner.

Augmentation des cas de maladies chroniques

Avec la croissance de la population, les cas de maladies chroniques augmentent et avec la pandémie de COVID-19 et le nombre de cas augmentent quotidiennement et cela stimule le marché.

Une demande croissante pour réduire les coûts des soins de santé

Les soins de santé sont très chers dans certaines parties du monde et avec la croissance démographique et la pauvreté croissante, les gens exigent un système de santé moins cher et cela stimule le marché.

De plus, l’application croissante du flux de travail clinique pour améliorer la sécurité des patients et les progrès technologiques qui réduisent la complexité de la prestation de soins élargie ont un effet positif sur le marché des solutions de flux de travail clinique.

Opportunités

En outre, les progrès de la technologie logicielle offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

La part de marché (par chiffre d’affaires) pour les acteurs publics sera basée sur les informations disponibles dans le domaine public, et pour les acteurs privés, ces informations seront fournies dans la mesure du possible, qui seront entièrement basées sur des entretiens primaires et les derniers développements. des entreprises

La concurrence sur le marché des solutions de flux de travail cliniques par les TOP Players est,

Ascom

Koninklijke Philips NV

Systèmes Cisco

STANLEY Santé

Société Cerner.

Allscripts Healthcare, LLC.

McKesson Corporation

Athenahealth

Vocera Communications.

Gestion NXGN, LLC

Volte

Azure Santé

3M

Le rapport de marché vous aidera principalement à réaliser et à découvrir les pouvoirs moteurs les plus interdits et les plus bouleversants du marché Solutions de flux de travail clinique en anticipant les conséquences sur l’industrie mondiale.

Portée du marché mondial des solutions de flux de travail clinique

Le marché des solutions de flux de travail cliniques est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Solutions d’intégration de données

Communication en temps réel

Solutions d’automatisation des flux de travail

Solutions de collaboration de soins

Solutions de reporting et d’analyse d’entreprise

Sur la base du type, le marché des solutions de flux de travail cliniques est segmenté en solutions d’intégration de données, solutions de communication en temps réel, solutions d’automatisation du flux de travail, solutions de collaboration de soins et solutions de reporting et d’analyse d’entreprise. Les solutions d’intégration de données sont en outre segmentées en solutions d’intégration de dossiers médicaux électroniques (EMR) et en solutions d’intégration d’images médicales. La solution de communication en temps réel est divisée en systèmes d’alerte d’appel infirmier et en solutions de communication unifiées. Les solutions d’automatisation des flux de travail sont en outre divisées en solutions de gestion des flux de patients et en solutions de planification des soins infirmiers et du personnel. Les solutions de collaboration en matière de soins sont divisées en solutions d’administration de médicaments, solutions de gestion des soins périnataux et autres solutions de collaboration en matière de soins.

Utilisateur final

Hôpitaux

Établissements de soins de longue durée

Centres de soins ambulatoires

Le segment des utilisateurs finaux du marché des solutions de flux de travail cliniques est divisé en hôpitaux, établissements de soins de longue durée et centres de soins ambulatoires

