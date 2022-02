Industrie des maladies mentales – Un marché qui mérite d’être observé | Alkermes, ALLERGAN, Janssen Pharmaceuticals

Data Bridge Market Research a publié une nouvelle publication de recherche sur « Taille, part, tendances du secteur et prévisions du marché mondial des maladies mentales jusqu’en 2029″avec plus de 350 pages et enrichi de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. La connaissance complète est basée sur les dernières nouvelles, opportunités et tendances de l’industrie. Ce rapport d’étude de marché contient un chapitre sur le marché mondial des maladies mentales et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché des maladies mentales a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde, mais le dernier scénario COVID et le ralentissement économique ont complètement changé la dynamique du marché.

Le marché mondial des maladies mentales devrait connaître un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026 ; le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la publicité croissante des troubles mentaux, aux changements sociaux et environnementaux.

Segments du marché mondial des maladies mentales et analyse géographique :

Par géographie : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique

Par Troubles mentaux : Dépression clinique, Anxiété, Bipolaire, Démence, Trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité, Schizophrénie, TOC, Autisme, Stress post-traumatique

Par diagnostic : test psychologique, tests de laboratoire, tests de dépistage de la dépression

Par traitement : Psychothérapie, Médicaments

Par utilisateur final : hôpitaux, centres de recherche médicale

Le rapport d'étude de marché mondial sur les maladies mentales utilise l'analyse SWOT et l'analyse des cinq forces de Porter pour divulguer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du secteur. Ce rapport sur les maladies mentales met en évidence une étude professionnelle globale de l'industrie qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l'analyse des concurrents, les principaux segments et l'analyse géographique.

Voici la liste des acteurs actuellement présentés dans le rapport « Johnson & Johnson Services Inc., AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company. F-Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Otsuka Holdings Co., Ltd., Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, Alkermes, ALLERGAN, Janssen Pharmaceuticals, Inc., Solvay Meiji Holdings Co, Ltd., Abbott, Jazz Pharmaceuticals, Inc. , AbbVie Inc. , Vertical Pharmaceuticals, LLC , ACADIA Pharmaceuticals Inc. , Medtronic Bausch Health , Alfasigma USA »

Facteurs de marché

L’augmentation de la publicité des troubles mentaux contribue à la croissance du marché

Les changements sociaux et environnementaux, aux côtés d’un style en constante évolution, stimulent la croissance du marché,

L’augmentation de l’adoption des dernières thérapies et revêtements propulse la croissance du marché

La sensibilisation croissante aux troubles et aux revêtements est le moteur de la croissance du marché,

Contraintes du marché

Augmentation de la population des seniors

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des maladies mentales dans le monde, le marché mondial des maladies mentales est analysé dans les principales régions du monde. Data Bridge Market Research fournit également des rapports régionaux et nationaux spécifiques personnalisés pour les domaines suivants.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

