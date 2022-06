Industrie des kits de test de coronavirus 2022 Part de marché, croissance, taille, demande, acteur clé, analyse du développement et prévisions 2029

Le marché mondial des kits de test de coronavirus devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour tenir compte de la croissance à un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

L'étude et les estimations du rapport sur le marché des kits de test de coronavirus aident à comprendre les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d'achat et leurs idées pour l'amélioration d'un produit. Avec les données de marché de ce rapport, les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l'industrie Kits de test de coronavirus peuvent être identifiés et analysés.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des kits de test de coronavirus :.

Le nouveau coronavirus est un coronavirus à ARN simple brin, présente des similitudes avec les coronavirus de chauve-souris et d’autres SARSCoV. Comme cela infecte le système respiratoire et se produit principalement par contact étroit avec une personne infectée via des gouttelettes respiratoires générées par la toux et les éternuements.

Comme le coronavirus se propage largement, le besoin de kits de test de coronavirus a également augmenté. La détection efficace du coronavirus est devenue plus importante pour ralentir la propagation de l’infection à l’aide de kits de test et agir comme un moteur de croissance pour le marché. Ce kit est composé de deux types de tests moléculaires et de tests sérologiques et est effectué uniquement par des laboratoires spécialisés certifiés pour le faire. Pour tester, l’échantillon est prélevé à partir d’un écouvillon de gorge, d’un échantillon de sang, du nez, d’un test d’expectoration et d’une aspiration nasale, car les kits sont basés sur des techniques telles que les tests de réaction en chaîne par polymérase en temps réel et le test ELISA IgM et les tests de microneutralisation. En raison de l’épidémie de coronavirus dans le monde, le besoin du marché augmente également. Le nombre de patients dans les hôpitaux augmentant rapidement,

Les segments et sous-sections du marché des kits de test de coronavirus sont présentés ci-dessous :

Par type de test (test moléculaire et test sérologique)

Par type d’échantillon (test sur écouvillon, aspiration nasale, aspiration trachéale, test sanguin et test d’expectoration)

Par utilisateur final (hôpitaux, tests au point de service, laboratoires de référence et soins à domicile)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des kits de test de coronavirus est:

QIAGEN, F.Hoffmann-La Roche Ltd, Seegene Inc, SolGent Co. Ltd, Curetis, KURBO INDUSTRIES LTD., Mologic, Thermo Fisher Scientific Inc, Mylab Discovery Solutions Pvt. Ltd …..

Les entreprises explorent le marché en adoptant les fusions et acquisitions, les expansions, les investissements, les lancements de nouveaux services et les collaborations comme leurs stratégies préférées. Les acteurs explorent de nouvelles zones géographiques par le biais d’expansions et d’acquisitions pour bénéficier d’un avantage concurrentiel grâce à des synergies combinées. L’analyste de recherche chez Data Bridge prédit que les fournisseurs américains contribueront à la croissance maximale du marché mondial des kits de test de coronavirus tout au long de la période prévue.

Public cible clé

Fournisseurs de solutions de kits de test de coronavirus, nouveaux entrants et investisseurs, capital-risqueurs, organismes gouvernementaux, entités corporatives, organismes de recherche gouvernementaux et privés et autres

Portée du marché mondial des kits de test de coronavirus et taille du marché

Le marché des kits de test de coronavirus est segmenté en fonction de l’indication, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

Sur la base des indications, le marché des kits de test de coronavirus est segmenté en leucémie aiguë lymphoblastique, arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire active et autres.

Le segment de la voie d’administration du marché des kits de test de coronavirus est segmenté en oral.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des kits de test de coronavirus est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres

Sur la base du canal de distribution, le marché des kits de test de coronavirus a également été segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, etc.

