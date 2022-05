Industrie des garrots chirurgicaux 2022-Part de marché, taille, croissance future, mises à jour des principaux acteurs, demande de l’industrie | AneticAid Ltd, Zimmer Biomet, Hammarplast Medical AB, Stryker

Le nouveau rapport de Data Bridge Market Research intitulé « Rapport sur le marché mondial des garrots chirurgicaux et prévisions 2022-2029 », donne une analyse approfondie du marché mondial des garrots chirurgicaux, évaluant le marché en fonction de ses segments tels que la technologie, l’organisation, le déploiement, le service. , solution, application et régions principales. Le rapport suit les dernières tendances du secteur et étudie leur impact sur le marché global. Il évalue également la dynamique du marché, couvrant les indicateurs clés de la demande et des prix, ainsi que l’analyse du marché sur la base des modèles SWOT et Five Forces de Porter.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des garrots chirurgicaux affichera un TCAC d’environ 8,63 % pour la période de prévision 2021-2028. La prévalence croissante des accidents de la route et l’augmentation des dépenses consacrées au développement des technologies de la santé, en particulier dans les entreprises en développement, sont les deux principaux facteurs de croissance du marché des garrots chirurgicaux.

Principaux points couverts dans le rapport :

Les points abordés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché des garrots chirurgicaux impliqués sur le marché tels que les fabricants, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements, les utilisateurs finaux, les commerçants, les distributeurs, etc.

Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la capacité, la production, le prix, les revenus, le coût, le brut, la marge brute, le volume des ventes, le chiffre d’affaires, la consommation, le taux de croissance, l’importation, l’exportation, l’approvisionnement, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport.

Les facteurs de croissance du marché des garrots chirurgicaux sont discutés en détail et les différents utilisateurs finaux du marché sont expliqués en détail.

Des données et des informations par fabricant, par région, par type, par application, etc., et des recherches personnalisées peuvent être ajoutées en fonction d’exigences spécifiques.

Le rapport sur le marché des garrots chirurgicaux contient l’analyse SWOT du marché des garrots chirurgicaux. Enfin, le rapport contient la conclusion.

Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Analyse et perspectives du marché mondial des garrots chirurgicaux

Les garrots chirurgicaux sont les dispositifs médicaux utilisés pour contrôler la circulation sanguine dans les vaisseaux sanguins pendant une longue période. Les garrots chirurgicaux sont utilisés pour restreindre le flux sanguin sur un membre. Les dispositifs médicaux de garrots chirurgicaux sont utilisés dans les interventions chirurgicales pour prévenir les pertes de sang. Les dispositifs médicaux de garrots chirurgicaux sont principalement utilisés dans les chirurgies plastiques et les chirurgies orthopédiques. Les garrots chirurgicaux permettent aux chirurgiens de travailler avec plus de précision, de visibilité, de précision, de sécurité et de rapidité.

La demande croissante pour divers types de chirurgies telles que les chirurgies esthétiques, les chirurgies orthopédiques et autres a entraîné une augmentation de la demande de garrots chirurgicaux. La prévalence croissante des accidents de la route dans le monde a encore induit la croissance du marché des garrots chirurgicaux. L’augmentation des dépenses privées et publiques consacrées au développement des infrastructures de santé dans les économies en développement accélère encore le taux de croissance du marché. L’augmentation des activités de recherche et développement pour innover avec les produits créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Cependant, le risque de transmission de maladies lors de l’utilisation de brassards réutilisables mettra à l’épreuve le taux de croissance du marché des garrots chirurgicaux. Une mauvaise utilisation des garrots chirurgicaux peut endommager les vaisseaux sanguins. Ainsi,

Segmentation du marché

Par type (systèmes de garrot, manchettes de garrot et accessoires de garrot

Par application (chirurgie des membres inférieurs et chirurgie des membres supérieurs)

Par utilisateur final (hôpitaux et centres de traumatologie, centres de chirurgie ambulatoire, militaires et autres)

Les principaux fabricants du rapport sur le marché des garrots chirurgicaux sont: –

ulrich GmbH & Co. KG

AneticAid Ltd

Zimmer Biomet

Hammarplast Medical AB

Stryker

VBM Medical Technology GmbH

Delfi Medical Innovations Inc

Usine de matériel médical Huaxin

….

Contraintes / Défis Marché mondial des garrots chirurgicaux

Rapport sur le marché des garrots chirurgicaux Segmenté dans ces régions: –

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée du marché des garrots chirurgicaux et taille du marché

Sur la base de la technologie, le marché des garrots chirurgicaux est segmenté en garrots chirurgicaux conjugués, garrots chirurgicaux inactivés et sous-unités, garrots chirurgicaux atténués vivants et autres.

Le segment de type pour le marché des garrots chirurgicaux comprend les garrots chirurgicaux monovalents et les garrots chirurgicaux multivalents.

Sur la base des indications, le marché des garrots chirurgicaux est segmenté en maladies pneumococciques, grippe, méningococcie, poliomyélite, rotavirus, hépatite, dengue, zona et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des garrots chirurgicaux est segmenté en oral et parentéral.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des garrots chirurgicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Portée du marché mondial des garrots chirurgicaux et taille du marché

Le marché des garrots chirurgicaux est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type, le marché des garrots chirurgicaux est segmenté en systèmes de garrot, manchettes de garrot et accessoires de garrot. Les systèmes de garrots sont en outre segmentés en garrots à pression d’occlusion des membres, garrots de protection des membres, garrots à anneau en silicone, garrots à complications et garrots pneumatiques. Les manchettes de garrot sont en outre segmentées en manchettes de garrot pneumatiques et en manchettes de garrot non pneumatiques. Le segment des brassards de garrot pneumatiques est en outre sous-segmenté en usage unique et réutilisable.

Sur la base des applications, le marché des garrots chirurgicaux est segmenté en chirurgie des membres inférieurs et en chirurgie des membres supérieurs.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des garrots chirurgicaux est segmenté en hôpitaux et centres de traumatologie, centres chirurgicaux ambulatoires, militaires et autres.

