Industrie des antibiotiques 2022-Demande du marché, part, taille, tendances futures, opportunités de croissance, acteurs clés, application

Analyse et aperçu du marché

Un antibiotique est un type de substance antimicrobienne active contre les bactéries. C’est le type d’agent antibactérien le plus important pour lutter contre les infections bactériennes, et les antibiotiques sont largement utilisés dans le traitement et la prévention de ces infections. Ils peuvent soit tuer soit inhiber la croissance des bactéries.

Les antibiotiques sont favorables et visent à détruire les bactéries et à guérir les infections. Data Bridge Market Research analyse que le marché des antibiotiques augmentera à un TCAC de 5,16 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le segment « Hôpital » domine le marché des utilisateurs finaux.

Dynamique du marché des antibiotiques

Conducteurs

Augmentation du nombre de patients souffrant de maladies infectieuses

Les infections sont un problème majeur dans le système de santé et avec le coVID-19, le nombre de personnes infectées et les maladies augmentent comme un moteur majeur qui entraînera l’expansion du taux de croissance du marché du traitement.

Les progrès des antibiotiques

En outre, les sociétés pharmaceutiques font beaucoup de progrès dans l’avancement de ces médicaments, les antibiotiques font beaucoup de progrès par rapport aux médicaments génériques et cela renforcera encore la croissance du marché des antibiotiques.

En outre, de nouvelles thérapies combinées pour traiter les infections microbiennes résistantes aux antibiotiques peuvent faire progresser le paysage du traitement et une désignation spéciale de l’autorité de réglementation à diverses sociétés pharmaceutiques potentielles et des essais cliniques en cours sont menés par de nombreuses sociétés pharmaceutiques entraîneront l’expansion du marché des antibiotiques.

Opportunités

Augmentation du volume de patients souffrant de maladies infectieuses et développement de nouveaux appareils de diagnostic

Contraintes/Défis

Cependant, la résistance aux antibiotiques et les procédures réglementaires longues et fastidieuses entraveront le taux de croissance du marché des antibiotiques. Les effets secondaires des antibiotiques et de l’automédication défieront davantage le marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des antibiotiques est:

Johnson & Johnson Services, Inc, Sanofi, Bayer AG, Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Melinta Therapeutics, INC, Merck & Co., Inc., Allergan, Pfizer Inc, Novartis AG, LG Chem, Mylan NV, Lupin , Hitech, Amneal Pharmaceuticals LLC, Zydus Cadila, Bausch Health…..

Portée du marché mondial des antibiotiques

Le marché des antibiotiques est segmenté en fonction de l’indication, de la classe de médicaments et de l’origine des médicaments, du spectre d’activité, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Indication

Infection urinaire

Infections intra-abdominales

Infections de la circulation sanguine

Infections à Clostridium difficile

Les autres

Bêta-lactamine

Bêta lactamase

Inhibiteurs

Quinolone

Macrolide

les autres

Origine du médicament

Naturel

Semi-synthétique

Synthétique

Spectre d’activité

Antibiotique à large spectre

Antibiotique à spectre étroit

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Topique

Les autres

Utilisation finale

Clinique spécialisée

Hôpital

Les autres

Soins à domicile

