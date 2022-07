Industrie de l’interopérabilité des soins de santé – Taille, part, développement, croissance et prévision de la demande du marché 2022-2022 à 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’interopérabilité des soins de santé affichera un TCAC d’environ 12,75 % pour la période de prévision 2021-2028.

Principaux acteurs clés du marché :

InterSystems Corporation, groupe de sociétés Orion Health, Allscripts Healthcare LLC, Infor., Cerner Corporation, iNTERFACEWARE Inc., NXGN Management, LLC., OSPLabs, Epic Systems Corporation., Koninklijke Philips NV, ViSolve.com, Jitterbit, Health Catalyst., Optum, Inc., Smiths Medical, Ciox, TeleTracking Technologies, Inc., Experian Information Solutions, Inc., Corepoint Health, Oracle, MuleSoft, LLC, Summit Healthcare Services, Inc.

Les segments et sous-sections du marché Interopérabilité des soins de santé sont présentés ci-dessous:

Par type (solutions logicielles, services et autres)

Par type de logiciel (intégré et autonome)

Par type de modèle (centralisé, hybride et décentralisé)

Par niveau d’interopérabilité (interopérabilité fondamentale, interopérabilité structurelle et interopérabilité sémantique)

Par déploiement (basé sur le cloud et sur site)

Par application (diagnostic, traitement et autres)

Par les utilisateurs finaux (fournisseurs de soins de santé, payeurs de soins de santé, pharmacies et autres)

Aperçu et portée du rapport

L’interopérabilité des soins de santé est un système qui implique le co-travail des systèmes d’information de santé et des services technologiques de santé. L’objectif du système d’interopérabilité des soins de santé est d’améliorer la qualité de la prestation des services de santé aux patients. Le système d’interopérabilité des soins de santé est utilisé pour faire face aux complexités qui peuvent ou non survenir lors de la réalisation d’opérations.

Le rapport comprend une analyse détaillée de la taille du marché au cours des années précédentes pour divers segments et pays, ainsi que des prévisions futures. Le rapport sur le marché de l’interopérabilité des soins de santé se penche sur le paysage concurrentiel du marché mondial. Ce rapport couvre la dynamique du marché, les moteurs et la segmentation par application, type, région et fabricant. Dans ce rapport sur le marché des semences fourragères, l’industrie dans les régions et les pays étudiés est examinée qualitativement et quantitativement.

L’augmentation de la demande et du besoin de fournir des services de santé spécialisés aux patients est l’un des principaux facteurs induisant la croissance de la demande de systèmes d’interopérabilité des soins de santé. L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement par les grandes entreprises de santé, associée aux initiatives prises par le gouvernement pour améliorer la qualité des services de santé, générera davantage d’opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché. L’adoption croissante de solutions technologiques avancées couplée à une numérisation rapide agira également comme d’importants déterminants de la croissance du marché.

Cependant, la complexité croissante de la gestion opérationnelle associée aux problèmes de confidentialité des données fera dérailler le taux de croissance du marché. L’absence d’un ensemble standard de protocoles entravera également le taux de croissance du marché. . La pénurie de professionnels de la santé qualifiés créera également des obstacles au marché de l’interopérabilité des soins de santé.

Analyse au niveau du pays du marché de l’interopérabilité des soins de santé

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché et un taux de croissance de Interopérabilité des soins de santé dans ces régions, couvrant:

États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni

Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe

Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande

Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Étudier Explorer :

Comportement du marché/Niveau de risque et opportunité

Comportement final de l’industrie / Évaluation des opportunités

Calendrier de reprise prévu de l’industrie

Chaque étude, plus de 100 pages, est remplie de tableaux, de graphiques et d'un récit perspicace comprenant une couverture sur : De nouvelles possibilités s'offrent au rapport d'analyse du marché de l'interopérabilité des soins de santé à explorer, rendues possibles par des méthodologies de recherche supérieures, des outils de recherche et des expériences riches.

