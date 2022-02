Industrie de l’informatique cognitive pour les soins de santé 2022 avec l’impact de Covid-19 et les études de marché par taille, opportunités commerciales, principales fabrications | IBM, Microsoft, CognitiveScale, Numenta

DBMR a publié une nouvelle étude sur le marché mondial de l’informatique cognitive pour les soins de santédes informations exclusives, des opportunités et une estimation de la taille des revenus et des facteurs de croissance. Le rapport Global Healthcare Cognitive Computing est un rapport d’étude de marché supérieur et complet qui offre aux professionnels de nombreux aspects du marché et de l’industrie. Ce rapport d’étude de marché fournit un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Les entreprises peuvent acquérir une connaissance et une expertise inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés pertinents à l’aide de ce rapport d’étude de marché. Ce rapport est structuré grâce aux efforts méticuleux d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes.

DBMR analyse le marché de l’informatique cognitive pour la santé pour croître à un TCAC de 34,12% au cours de la période de prévision. La demande croissante de soins de santé personnalisés est le principal facteur qui créera de nouvelles opportunités pour le marché.

Les segments et sous-sections du marché de l’informatique cognitive pour les soins de santé sont présentés ci-dessous :

Par technologie (traitement du langage naturel, apprentissage automatique, raisonnement automatisé, recherche d’informations, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, pharmaceutiques, dispositifs médicaux, assurances, autres)

Par modèle de déploiement (cloud, sur site)

Certains des principaux concurrents ou entreprises inclus dans l’étude sont

Société IBM

Microsoft

CognitiveScale

Numenta

Par procuration

Apixio

Santé X.0

Enterra Solutions

Nuance Communications, Inc.

Société intel

MEDWAT

……

Étendue du marché mondial de l’informatique cognitive pour les soins de santé et taille du marché

Le marché de l’informatique cognitive dans le domaine de la santé est segmenté en fonction de la base de la technologie, des utilisateurs finaux et du modèle de déploiement. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la technologie, le marché de l’informatique cognitive pour les soins de santé est segmenté en traitement d’apprentissage naturel, récupération d’informations, raisonnement automatisé, apprentissage automatique et autres.

Le marché de l’informatique cognitive pour les soins de santé sur la base des utilisateurs finaux est segmenté en hôpitaux, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, assurances et autres.

Le segment des modèles de déploiement du marché cognitif des soins de santé est segmenté sur la base du cloud et sur site.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché de l’informatique cognitive pour la santé dans le monde, le marché mondial de l’informatique cognitive pour la santé est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Table des matières :

Aperçu du marché : le rapport commence par cette section où une vue d’ensemble des produits et les points saillants des segments de produits et d’applications du marché mondial de l’informatique cognitive pour les soins de santé sont fournis. Les points saillants de l’étude de segmentation comprennent le prix, les revenus, les ventes, le taux de croissance des ventes et la part de marché par produit.

Concurrence par entreprise: ici, la concurrence sur le marché mondial de l’informatique cognitive pour la santé est analysée, par prix, revenus, ventes et part de marché par entreprise, taux de marché, situations concurrentielles Paysage et dernières tendances, fusion, expansion, acquisition et marché actions des plus grandes entreprises.

Profils d’entreprise et données de vente : comme son nom l’indique, cette section fournit les données de vente des principaux acteurs du marché mondial de l’informatique cognitive pour la santé ainsi que des informations utiles sur leur activité. Il parle de la marge brute, du prix, des revenus, des produits et de leurs spécifications, du type, des applications, des concurrents, de la base de fabrication et de l’activité principale des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’informatique cognitive pour la santé.

État du marché et perspectives par région : dans cette section, le rapport traite de la marge brute, des ventes, des revenus, de la production, de la part de marché, du TCAC et de la taille du marché par région. Ici, le marché mondial de l’informatique cognitive pour la santé est analysé en profondeur sur la base de régions et de pays tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application ou utilisateur final: cette section de l’étude de recherche montre comment différents segments d’utilisateurs finaux / d’applications contribuent au marché mondial de l’informatique cognitive pour la santé.

Prévisions du marché : ici, le rapport propose une prévision complète du marché mondial de l’informatique cognitive pour la santé par produit, application et région. Il propose également des prévisions de ventes et de revenus mondiaux pour toutes les années de la période de prévision.

Constatations et conclusion de la recherche : Il s’agit de l’une des dernières sections du rapport où sont présentées les constatations des analystes et la conclusion de l’étude de recherche.

