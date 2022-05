Industrie de l’ADN des tumeurs circulantes (ctDNA) 2022 Taille, part, opportunités, revenus et taux de croissance du marché jusqu’en 2027

DBMR a publié une nouvelle étude sur le marché mondial de l’ADN des tumeurs circulantes (ctDNA) des informations exclusives, des opportunités et une estimation de la taille des revenus et des facteurs de croissance. Le rapport sur le marché de l’ADN tumoral circulant (ADNct) vise à offrir aux entreprises une opportunité de reconnaître les tendances modernes, la taille du marché, la croissance, la part, les segments, les fabricants et les technologies, la future feuille de route et les prévisions 2028. L’étude est segmentée par pays majeurs et émergents à fort potentiel et élabore des informations qualitatives et quantitatives, y compris la répartition de la taille du marché par chiffre d’affaires et volume (le cas échéant). Pour atteindre les prévisions de la taille du marché et l’estimation de la croissance, diverses mesures importantes sont prises en compte, telles que l’analyse SWOT des acteurs, tous les développements récents, les lancements à venir, les coentreprises,

Facteurs de marché

L’augmentation des cas de léiomyosarcome dans le monde stimule la croissance de ce marché

Le prix abordable de cette méthode est un autre facteur qui freine la croissance du marché

L’augmentation des cas de cancer dans le monde stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

La pénurie de professionnels qualifiés et formés freine la croissance de cette croissance du marché

Les problèmes liés à la mise en œuvre du NGS sont un autre facteur qui freine la croissance du marché

Faits saillants du rapport :

Aperçu détaillé du marché parent

Évolution de la dynamique du marché dans l’industrie

Segmentation approfondie du marché

Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

Tendances et développements récents de l’industrie

Paysage concurrentiel

Stratégies des principaux acteurs et produits proposés

Segments potentiels et de niche, zones géographiques en croissance prometteuse

Une perspective neutre sur la performance du marché

Des informations indispensables pour les acteurs du marché afin de maintenir et d’améliorer leur empreinte sur le marché.

Analyse compétitive

Vermillion, Inc., Genomic Health, FOUNDATION MEDICINE, INC, Biocept, Inc., Myriad Genetics, Inc., OncoCyte, Veracyte, Inc, GUARDANT HEALTH…..

Le rapport comprend également des données importantes, notamment la stratégie de vente, la stratégie de tarification et la stratégie marketing adoptées par ces acteurs sur le marché ADN tumoral circulant (ADNct).

Marché de l’ADN tumoral circulant (ADNct): segmentation

Par demande

Dépistage de routine

Travail du patient

Maladie à un stade précoce

Stade avancé/maladie métastatique

Par échantillon

Sang

Urine

Autres

Par méthode

La préparation des échantillons

Séquençage du génome entier à passage ultra-faible

Quantification de l’ADNct

Analyse du nombre de copies

Analyses statistiques

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Laboratoires de recherche

Milieu universitaire

Centres de recherche

Réponses aux questions critiques dans le rapport

Quelles sont les tendances en cours qui façonneront la courbe de croissance du marché pour le marché mondial de ADN tumoral circulant (ADNct)?

Quels sont les moteurs et les défis affectant la demande du marché ADN tumoral circulant (ADNct)?

Quelles sont les avancées technologiques récentes sur le marché ADN tumoral circulant (ADNct)?

Quelles sont les principales tendances et opportunités qui prévaudront sur la croissance des revenus des acteurs du marché ADN tumoral circulant (ADNct)?

Comment l’évolution des politiques réglementaires affectera-t-elle la croissance du marché?

Quel est l’impact de Covid-19 sur le marché ADN tumoral circulant (ctDNA)?

Portée du marché mondial de l’ADN des tumeurs circulantes (ctDNA) et taille du marché

Le marché de l’ADN tumoral circulant (ADNct) est segmenté en fonction du produit, du flux de travail, du mode et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur le produit de base, le marché de l’ADN des tumeurs circulantes (ctDNA) est segmenté en services, logiciels commerciaux NGS et autres. NGS commercial est segmenté en plate-forme OS / UI, logiciel analytique, outils QC / pré-traitement, outils et logiciels d’alignement, alignement de séq d’ADN, alignement de séq d’ARN et alignement de séq de protéines.

Sur la base du flux de travail, le marché de l’ADN des tumeurs circulantes (ctDNA) est segmenté en analyse de données primaires, analyse de données secondaires et analyse de données tertiaires. L’analyse des données secondaires est segmentée en mappage de lecture, alignement des variantes et appel des variantes. L’analyse des données tertiaires est segmentée en annotation de variantes, analyse de données spécifiques à l’application, bi-sulfite/méthylation ciblé, exome/ADN ciblé, séquençage d’ARN, génome entier, segment de puce et autres.

Sur la base du mode, le marché de l’ADN des tumeurs circulantes (ctDNA) est segmenté en analyse de données interne et analyse de données externalisée.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de l’ADN des tumeurs circulantes (ctDNA) est segmenté en recherche universitaire, recherche clinique, hôpitaux et cliniques, entités pharmaceutiques et biotechnologiques et autres.

