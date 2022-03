Industrie de la surveillance et des soins à distance des patients 2022 – Part de marché, taille, revenus, dernières tendances, stratégies de stimulation des activités, statut du TCAC, opportunités de croissance et prévisions 2029

DBMR a ajouté un nouveau rapport intitulé Remote Patient Monitoring and Care Marketavec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport sur la surveillance et les soins à distance des patients est très utile pour connaître les conditions et les tendances générales du marché. Il estime également le marché probable pour un nouveau produit à lancer sur le marché. Ce rapport a également été compilé pour fournir divers aspects du marché tels que la taille, la part, les tendances, la dynamique, la croissance, les ventes et l’analyse de l’industrie. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport sur la surveillance et les soins à distance des patients comprend un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et leurs points faibles et le paysage concurrentiel du marché qui aide les entreprises à illustrer leurs stratégies individuelles.

Qu’est-ce qui permet à Abbott, Aerotel Medical Systems (1998) Ltd., AMD Global Telemedicine, Inc., Baxter., Boston Scientific Corporation et Medtronic de gagner un avantage concurrentiel sur le marché mondial de la surveillance et des soins à distance des patients et de se tenir au courant des opportunités commerciales disponibles dans divers segments et territoires émergents.

Rapprochez-vous des leaders du marché et des acteurs émergents du marché du marché de la surveillance et des soins des patients à distance .

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la surveillance et des soins à distance des patients devrait croître à un TCAC de 8,76 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La demande croissante d’autosurveillance et de médecine préventive devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

Périmètre / Segmentation du marché de la surveillance et des soins à distance des patients

Par appareils (moniteur de signes vitaux, moniteur de glucose, moniteur de pression artérielle, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur respiratoire, moniteurs d’hématologie, moniteurs multiparamètres, moniteurs respiratoires, autres)

Par application (traitement du cancer, maladies cardiovasculaires, traitement du diabète, troubles du sommeil, gestion du poids et surveillance de la condition physique, autres)

Par utilisateur final (établissement de soins à domicile, cliniques, centres de soins de longue durée, hôpitaux)

Il est évident que le maintien du statu quo ne stimulera pas la croissance, désormais de nombreux fabricants de surveillance et de soins à distance des patients seront vus entrer sur de nouveaux marchés, puis rechercher une croissance du chiffre d’affaires et des résultats grâce à des investissements à l’étranger. Les études de marché de Data Bridge ont couvert plus de 20 analyses au niveau des pays dans la couverture régionale du marché mondial de la surveillance et des soins des patients à distance.

Géographiquement, la version mondiale du rapport sur le marché Surveillance et soins à distance des patients couvre les régions et les pays suivants

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde , Asie du Sud-Est et autres)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres)

MEA (Arabie saoudite, Turquie, Émirats arabes unis (EAU), Israël, Égypte, Afrique du Sud et reste de la MEA)

Le rapport sur le marché Surveillance et soins des patients à distance est fourni pour les marchés internationaux ainsi que pour les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique en outre la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes. Troisièmement par régions, ce rapport se concentre sur les ventes (consommation), la production, l’importation et l’exportation de surveillance et de soins à distance des patients aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est, en Inde.

Source de données et méthodologie de recherche :

Nos analystes ont rédigé le rapport en recueillant des informations par le biais de méthodes de collecte de données primaires (par le biais d’enquêtes et d’entretiens) et secondaires (y compris les bases de données d’organismes de l’industrie, des sources payantes réputées et des revues spécialisées). Le rapport comprend une évaluation qualitative et quantitative exhaustive. L’étude comprend les tendances de croissance, les indicateurs micro et macro-économiques, les réglementations et les politiques gouvernementales.

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est:

Semperit SA Holding

Supermax Corporation Berhad.

ANSEL LTD.

Medline Industries, Inc.

Groupe YTY.

Cardinal Santé

Médicom

Réseaux Arista, Inc.

Kossan Rubber Industries Bhd

Produits de protection Rubbercare Blue Sail

JIANGSU JAYSUN GANT CO., LTD

Groupe Shandong Yuyuan

….

Face aux défis rencontrés par l’industrie, l’étude de marché sur la surveillance et les soins à distance des patients discute et met en lumière:

– L’aperçu qui en résulte pour comprendre pourquoi et comment l’industrie mondiale de la surveillance et des soins à distance des patients devrait changer.

– Où se dirige l’industrie de la surveillance et des soins à distance des patients et quelles sont les principales priorités. Pour l’élaborer, Data Bridge Market Research s’est tourné vers les fabricants pour tirer des informations telles que l’analyse financière, l’enquête auprès des entreprises de surveillance et de soins à distance des patients, et des entretiens avec des fournisseurs en amont et des acheteurs en aval et des experts de l’industrie.

– Comment la société de surveillance et de soins à distance des patients dans cet ensemble diversifié d’acteurs peut mieux naviguer dans le nouveau paysage émergent de l’industrie et développer une stratégie pour gagner une position sur le marché.

Aperçu du marché de la surveillance et des soins à distance des patients

Parallèlement à cela, la prise de conscience croissante des avantages de la surveillance à distance des patients ainsi que les initiatives et le soutien croissants du gouvernement créeront des opportunités lucratives pour la croissance du marché de la surveillance et des soins à distance des patients.

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients s’accélère en raison du nombre croissant de cas de maladies chroniques dans le monde. De plus, la population vieillissante croissante et la popularité croissante des dispositifs de surveillance à domicile devraient également alimenter la demande du marché de la surveillance et des soins à distance des patients au cours de la période de prévision de 2020 à 2029. Considérant que la pénurie de professionnels de la santé et une politique de remboursement défavorable entravera la croissance du marché de la surveillance et des soins à distance des patients au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Pour en savoir plus sur l’étude @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-remote-patient-monitoring-and-care-market

Étendue du marché mondial de la surveillance et des soins à distance des patients et taille du marché

Le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en fonction des appareils, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des appareils, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en moniteur de signes vitaux, moniteur de glucose, tensiomètre, tensiomètre, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur respiratoire, moniteurs d’hématologie, moniteurs multiparamètres, moniteurs respiratoires et autres .

Le segment des applications du marché de la surveillance et des soins à distance des patients est divisé en traitement du cancer, maladies cardiovasculaires, traitement du diabète, troubles du sommeil, gestion du poids et surveillance de la condition physique et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est divisé en établissements de soins à domicile, cliniques, centres de soins de longue durée et hôpitaux.

Extrait de la table des matières du marché de la surveillance et des soins à distance des patients:

1. Introduction

a. Hypothèses de l’étude

b. Portée de l’étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé analytique

4. Dynamique du marché

a. Pilotes du marché

b. Contraintes du marché

c. Attractivité de l’industrie – Analyse des cinq forces de Porter

5. Segmentation du marché

6. Paysage concurrentiel

a. Part de marché du fournisseur

b. Profils d’entreprise

7. Opportunités de marché et tendances futures

8. Chaîne industrielle, acheteurs en aval et stratégie d’approvisionnement

9. Analyse de la stratégie marketing

……..A continué…!

