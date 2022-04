Industrie de la gestion de la perte de poids et de l’obésité 2022 Taille, part, informations qualitatives approfondies, opportunité de croissance explosive

Le marché mondial de la gestion de la perte de poids et de l’obésité devrait atteindre une valeur estimée à 299,14 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel de 6,70 % au cours de la période de prévision 2019-2026.

Présentation :

L’obésité est une condition médicale lorsqu’une accumulation et un stockage excessifs de graisses se produisent dans le corps. Elle affecte la santé d’un individu de plusieurs façons, en augmentant la probabilité de maladies chroniques et en réduisant ainsi l’espérance de vie des individus. Le marché de la perte de poids et de la gestion de l’obésité comprendrait tous les équipements, régimes, dispositifs et médicaments qui seraient utilisés pour contrôler ou réduire le poids des personnes obèses.

Certains des principaux concurrents ou entreprises inclus dans l’étude sont

Ajinomoto Co., Inc.

Herbalife International d’Amérique, Inc.

Nestlé SA

PepsiCo

Technologie de la santé Johnson

LA COMPAGNIE COCA-COLA

Nutrisystem, Inc.

Zafgen, Inc.

Jenny Craig

Santé diététique, Inc.

VLCC

Remise en forme 24 heures sur 24 aux États-Unis

Durée de vie, Inc.

Abbott

GlaxoSmithKline plc

Hoffmann-La Roche

SA

Facteurs de marché

Le rythme croissant de l’obésité crée le besoin de programmes de gestion de l’obésité et de perte de poids

Augmentation des progrès technologiques pour le traitement de l’obésité et de la perte de poids

Augmenter le revenu personnel disponible

Augmentation du nombre de maladies chroniques

Augmentation de la consommation de malbouffe et de boissons riches en calories, en particulier chez les enfants et les femmes

La croissance rapide de l’industrie de la restauration rapide se traduit par l’adoption de modes de vie malsains

Réduction du niveau d’activités physiques due au luxe croissant, qui réduit le besoin de mouvement

Accroître la sensibilisation au mode de vie sain et aux avantages de rester en bonne santé

L’augmentation des initiatives gouvernementales sous la forme de programmes lancés pour assurer un mode de vie sain des personnes contribue à la croissance de ce marché

Introduction de nouveaux produits innovants pour faire face aux problèmes d’obésité et de perte de poids.

Contraintes du marché

Coût élevé du programme d’obésité, programme post-obésité

Les effets nocifs et les complications des programmes d’obésité entravent la croissance de ce marché

Segmentation clé :

Par régime (repas, boissons, suppléments)

Par équipement (Fitness, Chirurgie)

Par service (centres de remise en forme et clubs de santé, centres d’amincissement et centres commerciaux d’amincissement, services de conseil, programmes d’amincissement en ligne)

Pour comprendre principalement la dynamique du marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité dans le monde, le marché mondial de la gestion de la perte de poids et de l’obésité est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour la gestion de la perte de poids et de l’obésité ?

Quels sont les développements en cours dans cette technologie ?

Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité?

Quels sont leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ?

Quel était l’état du marché mondial du marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité?

Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Gestion de la perte de poids et de l’obésité?

Quel est l’état actuel du marché de l’industrie de la gestion de la perte de poids et de l’obésité?

Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois au niveau de l’entreprise et du pays ?

Quelle est l’analyse du marché du marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale de la gestion de la perte de poids et de l’obésité compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production?

Quelle sera l’estimation du coût et du profit ?

Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ?

Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité par matières premières en amont et industrie en aval?

Quel est l’impact économique sur l’industrie de la gestion de la perte de poids et de l’obésité?

Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ?

Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont le marché dynamique du marché Gestion de la perte de poids et de l’obésité?

Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie de la gestion de la perte de poids et de l’obésité ?