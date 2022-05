Industrie de la fabrication additive pour les soins de santé 2022 Taille, facteurs de croissance, principaux leaders, stratégie de développement : systèmes 3D, EnvisionTEC, regenHU ; Materialise, EOS, INCREDIBLE AM PVT LTD, UL LLC, Stratasys Ltd

DBMR a lancé une nouvelle recherche commerciale avec le titre Global Healthcare Additive Manufacturing Market Prévision d’étude jusqu’en 2027. Ce rapport sur le marché mondial de la fabrication additive pour les soins de santé fournit des données pour l’année estimée 2021 et des prévisions jusqu’en 2027 en termes de valeur (US $ MN). Le rapport de marché se concentre également sur la taille, la croissance, la part, les segments, les fabricants et les technologies du marché de la fabrication additive de soins de santé, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, les modèles de déploiement, les opportunités, la future feuille de route et les principaux acteurs mondiaux de l’industrie avec des informations. Le rapport sur le marché de la fabrication additive pour les soins de santé est une étude exclusive et approfondie qui fournit un aperçu complet de l’industrie, contient les tendances récentes et les futures portées du marché de la fabrication additive pour les soins de santé en termes de produits et de services. L’étude est menée en appliquant à la fois des approches descendantes et ascendantes et d’autres méthodes itératives utilisées pour valider et dimensionner l’estimation du marché et les tendances du marché mondial de la fabrication additive pour les soins de santé. De plus, pour compléter les informations, les données EXIM, la consommation, les chiffres de l’offre et de la demande, l’analyse des prix bruts, les revenus du marché et les marges brutes. Ce rapport analyse l’impact du COVID-19 sur la part de marché de Fabrication additive pour la santé à court et à long terme.

Le marché mondial de l’analyse des soins de santé devrait désigner un rythme de germination annuel sain de 15,4 % au cours des années de projection de 2019 à 2026. Avantages du calcul des soins de santé en fournissant des informations et des données en temps réel qui peuvent aider à déterminer la séquence de thérapie programmée du détenu au milieu de cela, l’influence croissante des médias sociaux et du ratio croissant de détenus aide le marché à se développer. niveaux macro et micro. L’analyse des soins de santé aide à fournir des données en temps réel qui peuvent aider à décider du cours du traitement futur du patient.L’analytique peut être utilisée de plusieurs façons dans l’environnement de soins de santé d’aujourd’hui, comme :

• Gestion des opérations

• Évaluation de la variabilité clinique (coût/qualité/résultats)

• Segmentation des patients

• Gestion des risques

• Santé de la population

• Suivi des patients

Le rapport sur le marché de l’analyse de la santé fournit des informations détaillées sur l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les domaines de développement clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Ce rapport fournit une perspective de marché supérieure en termes de tendances des produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients. Cette étude de marché présente des informations exploitables sur le marché avec lesquelles des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être créées. Toutes ces informations, faits et statistiques conduisent à des idées exploitables, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché sur l’analyse des soins de santé est encadré par les outils les plus excellents et les plus sophistiqués de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché.

Répartition du segment de marché mondial de l’analyse des soins de santé :

• Par type (analyse prescriptive, analyse prédictive, analyse descriptive), composant (services, logiciels, matériel)

• Modèle ByDelivery (à la demande, sur site), application (analyse clinique, analyse de la santé de la population, analyse opérationnelle et administrative, analyse financière)

• Par utilisateur final (payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé et ACOS, HIES, MCOS et TPAS)

Certains des principaux concurrents ou entreprises inclus dans l’étude sont

• IBM Corporation

• Wipro Limited

• Allscripts

• Cerner Corporation

• Health Catalyst

• Inovalon

• McKesson Corporation

• MEDEANALYTICS, INC.

• Optum, Inc.

• Oracle

• SAS Institute Inc.

• SCIOInspire, Corp.

• Verscend Technologies Pvt. Ltd

• CitiusTech Inc.

• Vitreos Health

• Ikon Tech IQVIA

• GENERAL ELECTRIC

• ……

Ce document d’étude de marché sur l’analyse des soins de santé prend en considération plusieurs secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. Il se compose de la segmentation du marché la plus détaillée, de l’analyse systématique des principaux acteurs du marché, des tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et des informations sur les nouveaux marchés géographiques. Les informations et analyses de marché fournies dans ce document d’étude de marché sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent se fier en toute confiance. Ce rapport Healthcare Analytics est produit en analysant plusieurs fragments du scénario de marché actuel et à venir.

Lancement de produit:

En 2018, Medtronic plc et son partenaire technologique stratégique, IBM Watson Health, ont annoncé la disponibilité commerciale de l’assistant de diabète intelligent Sugar.IQ, une application intelligente unique en son genre conçue pour simplifier et améliorer la gestion quotidienne du diabète.

En 2018, SAS for Containers a été lancé. Cela aidera IBM Watson Health à élargir son portefeuille de produits et à devenir un acteur majeur du marché.

En 2018, ExpressCoverage a été lancé par McKesson Specialty Health et CoverMyMeds (divisions de McKesson Corporation). Il s’agit d’une plateforme intégrée de services en ligne conçue pour améliorer le parcours de soins des patients. ExpressCoverage est une nouvelle et puissante plateforme de mise à disposition des patients qui aidera les consommateurs à connecter les patients, les prestataires, les payeurs et l’industrie des sciences de la vie afin de faciliter l’accès et l’adhésion des patients pour de meilleurs résultats.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché de l’analyse de la santé dans le monde, le marché mondial de l’analyse de la santé est analysé dans les principales régions du monde.

• Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

• Amérique du Sud et Centrale : Argentine, Chili et Brésil.

• Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

• Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

• Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Segmentation mondiale de l’analyse des soins de santé :

Le marché mondial de l’analyse des soins de santé est segmenté en cinq segments notables tels que le type, le composant, le modèle de livraison, l’application et l’utilisateur final.

• Sur la base du type, le marché est segmenté en analyse prédictive, analyse descriptive et analyse prescriptive. Le segment de l’analyse prescriptive croît au TCAC le plus élevé et est attendu pour la période de prévision de 2019 à 2026.

o En 2018, McKesson a lancé Health Mart Atlas, qui est le plus grand réseau de pharmacies communautaires performantes dédiées à la prestation de soins de haute qualité avec une touche personnelle

• Sur la base des composants, le marché est segmenté en logiciels, matériels et services. Le segment des services est sous-segmenté en services de support et en services d’analyse commerciale. Le segment des logiciels devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

o En 2018, McKesson a acquis RxCrossroads. Avec cette acquisition, McKesson est devenu un partenaire des fabricants de produits pharmaceutiques, des fournisseurs, des pharmacies, des gouvernements et d’autres organisations du secteur de la santé pour aider à fournir des médicaments, des produits médicaux et des services de santé aux patients.

• Sur la base du modèle de livraison, le marché est segmenté en à la demande et sur site. Le segment à la demande croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026.

o En 2018, EPSi, la plateforme phare d’Allscripts en matière de budgétisation, de planification à long terme, de comptabilité analytique et d’aide à la décision financière, a annoncé un partenariat avec MPA Healthcare Solutions.

• Sur la base de l’application, le marché est segmenté en analyse clinique, analyse financière, analyse opérationnelle et administrative et analyse de la santé de la population. Le segment de l’analyse clinique est sous-segmenté en amélioration de la qualité et analyse comparative clinique, aide à la décision clinique, rapports et conformité réglementaires, analyse comparative/efficacité et santé de précision. Le segment de l’analyse financière est sous-segmenté en traitement des réclamations, gestion du cycle des revenus (RCM), intégrité des paiements et fraude, gaspillage et abus (FWA) et ajustement des risques et évaluation des risques. Le segment de l’analyse opérationnelle et administrative est sous-segmenté en analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la main-d’œuvre, performance de l’entreprise, analyse de la chaîne d’approvisionnement, intelligence du marché, analyse de la recherche et analyse stratégique.