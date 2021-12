Industrie croissante du marché des stents métalliques 2021-2028 | Estimé pour atteindre un TCAC élevé | Principaux acteurs clés – Abbott, BIOTRONIK, B Braun, Terumo, STENTYS

Aperçu du marché mondial des stents métalliques :

Le marché mondial des stents métalliques affichera un TCAC d’environ 7,45% pour la période de prévision 2021-2028.

Selon une étude de marché, les stents sont les dispositifs médicaux généralement utilisés dans les interventions chirurgicales cardiaques. Les stents sont utilisés pour offrir une plus grande visibilité aux chirurgiens, ce qui aide à son tour à effectuer la procédure avec une plus grande précision. Les stents sont utilisés pour ouvrir grand les artères obstruées et sont également insérés dans l’uretère pour empêcher l’obstruction du flux d’urine des reins. Les stents se dissolvent facilement au fil du temps.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des stents métalliques sont l’augmentation de la prévalence des troubles cardiovasculaires, l’accent accru mis sur les compétences en recherche et développement en ce qui concerne les dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, la population gériatrique croissante dans le monde et en augmentation dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement.

Le marché mondial des stents métalliques est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région.

Sur la base du type de produit, le marché des stents métalliques est segmenté en stents coronaires et stents vasculaires périphériques.

Sur la base de la technologie, le marché des stents métalliques est segmenté en stents métalliques nus, stents à élution médicamenteuse et stents biorésorbables.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des stents métalliques est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des stents métalliques en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de prospérer au cours de la période de prévision. Cela est dû au financement croissant des activités de recherche et de développement et aux cas toujours croissants de troubles cardiovasculaires. L’APAC, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la consommation croissante d’aliments malsains et de l’augmentation du revenu personnel disponible.

Objectifs du marché mondial des stents métalliques :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché des stents métalliques

2 Analyser et prévoir la taille du marché Metal Stents, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des stents métalliques pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des stents métalliques en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché des stents métalliques

Les principaux fabricants clés sont : Medtronic, Abbott., Boston Scientific Corporation ou ses filiales., BIOTRONIK SE & Co KG, B. Braun Melsungen AG, Terumo Corporation, STENTYS SA, MicroPort Scientific Corporation., Meril Life Sciences Pvt. Ltd., Vascular Concept., WL Gore & Associates, Inc., BD., ENDOLOGIX LLC., Translumina., JOTEC GmbH, Lombard Medical, Xcell Medical Group, Cardinal Health., Cook et Drägerwerk AG & Co. KGaA. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) des stents métalliques dans ces régions, de 2013 à 2028 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

