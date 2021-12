industrie, aperçus historiques, tendances et prévisions 2028 Marché thérapeutique RNAi 2021: informations sur l’industrie à venir Tendances et prévisions d’ici 2028

Le marché des thérapies ARNi devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 571,5 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 6,4% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’utilisation croissante des thérapies ARNi pour le traitement des troubles neurodégénératifs devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.



L’augmentation des cas de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et autres devrait améliorer la croissance du marché. Certains des autres facteurs, tels que l’augmentation des approbations pour les thérapies ARNi, le développement dans le secteur de la santé, l’augmentation des investissements RandD et l’augmentation des collaborations entre les sociétés pharmaceutiques, stimuleront davantage le marché des thérapies ARNi au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.



Complexité associée à la livraison des thérapies ARNi et des effets hors cible devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de RNAi Therapeutics

Le paysage concurrentiel du marché des thérapies ARNi fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché des thérapies ARNi.



Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des thérapies ARNi sont Quark, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Rexahn Pharmaceuticals, Inc., Silence Therapeutics, Arbutus Biopharma, Benitec Biopharma, GlaxoSmithKline plc, OLIX PHARMACEUTICALS, INC., Sanofi, Alnylam Pharmaceuticals , Inc., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

