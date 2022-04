Inde Paysage concurrentiel du marché des diodes électroluminescentes (LED), tendances, taux de concentration du marché, stratégies commerciales 2022

Croissance des diodes électroluminescentes (LED) en Inde 2022-2030, rapport de recherche sur l’impact de l’épidémie de Covid19 ajouté par Report Ocean, est une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille et de la croissance, de la segmentation, des répartitions régionales et nationales, du paysage concurrentiel, des parts de marché, des tendances , et des stratégies pour ce marché. Il retrace l’historique du marché et prévoit la croissance du marché par géographie. Il place le marché dans le contexte plus large des diodes électroluminescentes indiennes (LED) et le compare à d’autres marchés., définition du marché, opportunité de marché régional, ventes et revenus par région, analyse des coûts de fabrication, chaîne industrielle, analyse des facteurs d’effet de marché , prévisions de taille des diodes électroluminescentes (LED), données de marché, graphiques et statistiques, tableaux, graphiques à barres et à secteurs, et bien d’autres pour l’intelligence économique.

Le marché des LED en Inde devrait croître à un TCAC de 32 % au cours de la période de prévision pour atteindre 3,4 milliards de dollars d’ici 2022.

Marché indien des diodes électroluminescentes (LED) – Tendances et prévisions des opportunités des conducteurs: 2016-2022

Les technologies émergentes ont changé l’industrie de l’éclairage au cours des dernières décennies, ce qui couvre le passage des lampes halogènes aux ampoules à incandescence aux diodes électroluminescentes (DEL). Les économies en développement qui ont pris du retard par rapport aux économies développées en termes de niveau d’acceptation technologique sont désormais considérées parmi les marchés cibles pour le lancement de nouveaux produits.

Le marché indien de l’éclairage a connu une transition des sources lumineuses traditionnelles vers des produits non conventionnels tels que les LED. Bien que « les entreprises de fabrication de produits doivent encore s’appuyer fortement sur les importations pour l’approvisionnement en LED », le marché connaît une forte croissance grâce au soutien du gouvernement en termes de politiques d’importation favorables et de subventions dans le segment des consommateurs. Une tendance similaire a également été constatée sur d’autres marchés de produits LED, où les écrans LED remplacent les écrans traditionnels et les panneaux d’affichage LED remplacent les panneaux conventionnels, modifiant ainsi la manière dont le marketing est effectué.

L’étude du marché indien des LED fournit des informations sur la taille du marché et les tendances du marché ainsi que les facteurs et paramètres ayant un impact à court et à long terme. L’étude couvre également le scénario concurrentiel du marché en ce qui concerne la disponibilité des matières premières, les principaux acteurs avec leurs stratégies de marque et les facteurs de différenciation, entre autres. L’étude garantit une vue à 360 ° faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie. Ces informations aident les décideurs de l’entreprise à élaborer de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour l’entreprise future.

Selon Reportocean, le marché indien des LED devrait croître à un TCAC de 32,0 % au cours de la période de prévision 2016-2022 pour atteindre 3,4 milliards de dollars d’ici 2022. Le segment de l’éclairage devrait apporter la plus grande contribution à la croissance, tandis que la croissance la plus élevée est attendue de segment des appareils mobiles qui devrait bénéficier de la baisse du prix des LED du développement technologique et de l’augmentation du revenu disponible des consommateurs indiens.

L’amélioration du niveau de vie avec une économie en développement ainsi que la baisse du prix des LED se traduisent par une augmentation de l’abordabilité des produits LED, offrant un potentiel de croissance du marché via le remplacement des sources lumineuses traditionnelles. La « pénétration du marché des produits LED augmente continuellement » en raison de l’augmentation des niveaux d’alphabétisation et de la sensibilisation à la technologie.

De nombreux acteurs internationaux ont établi leurs installations de fabrication en Inde afin de tirer parti de la croissance du marché indien. Certains des principaux acteurs du marché indien des LED sont OSRAM India Pvt. Ltd.’ Kwality Photonics Pvt. Ltd.’ Havells India Limited’ et SYSKA LED Ltd. De plus’ aide le capital-risqueur à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Inde

L’économie indienne est une économie en développement rapide avec un revenu par habitant en augmentation et une large base de consommateurs. La sensibilisation croissante à l’environnement et à la technologie, associée à l’augmentation du revenu disponible, a créé un énorme marché potentiel pour les nouvelles technologies, faisant de l’Inde un marché clé pour les nouveaux produits et technologies, en particulier dans le segment du marché de la consommation. Le gouvernement indien en faveur de l’utilisation des produits LED a mis en place des subventions et des avantages pour les consommateurs. De plus, le gouvernement a également été utile avec des tarifs commerciaux favorables pour l’importation de LED pour la fabrication de produits. La pénétration de l’éclairage LED en Inde devrait augmenter de façon exponentielle au cours de la période de prévision, remplaçant les lampes halogènes et à incandescence traditionnelles, même dans les zones rurales.

Le marché des LED en Inde devrait croître à un TCAC de 32 % au cours de la période de prévision pour atteindre 3,4 milliards de dollars d’ici 2022. Le marché des LED est analysé en fonction des domaines d’application – affichages d’éclairage et rétroéclairages, panneaux et panneaux d’appareils mobiles et autres. Le domaine d’application de l’éclairage a en outre été divisé en sous-domaines d’application de l’éclairage intérieur et de l’éclairage extérieur, ainsi qu’une bifurcation dans les produits des lampadaires et des projecteurs des ampoules. L’éclairage extérieur devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé parmi les domaines d’application des LED sur le marché indien.

L’étude couvre et analyse le marché « India LEDs » en faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie. Le rapport vise à fournir aux acteurs une opportunité de comprendre les dernières tendances du scénario de marché actuel, les initiatives gouvernementales et les technologies liées au marché. De plus, cela aide le capital-risqueur à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.

Acteurs clés couverts dans le rapport

Kwality Photonics Pvt Ltd

Bag Electronics India Pvt Ltd

Havells India Limited

Laxman Energy Products Limited

Syska Led Lights Pvt Ltd

Osram India Pvt Ltd

