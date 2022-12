Inde Croissance du marché des ingrédients alimentaires en croissance rapide avec les développements récents, la part de l’industrie, les tendances, la demande, les revenus, les principales conclusions et les dernières technologies, rapport de recherche prévisionnel 

Le rapport d’analyse du marché indien des ingrédients alimentaires donne une évaluation des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché indien des ingrédients alimentaires contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

L’utilisation croissante d’ingrédients alimentaires associée à la croissance des aliments prêts à consommer et des plats cuisinés a fait grimper sa demande. Data Bridge Market Research analyse que le marché indien des ingrédients alimentaires augmentera à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Toute substance ajoutée à un aliment afin de produire un résultat souhaité est considérée comme un ingrédient. Les additifs alimentaires, qui sont des composés ajoutés aux aliments à des fins techniques et/ou fonctionnelles particulières lors de la transformation, de l’entreposage ou de l’emballage, sont inclus sous l’expression « ingrédient alimentaire ».

Les ingrédients alimentaires se déclinent en deux variétés : direct et indirect. Afin de conférer des caractéristiques technologiques ou fonctionnelles spécifiques aux aliments, des additifs alimentaires directs sont utilisés. Par exemple, les stabilisants sont utilisés dans les produits laitiers enrichis pour aider à éviter la séparation des nutriments, tandis que les phosphates sont utilisés dans les produits de boulangerie comme agent levant. Les aliments peuvent contenir des additifs indirects à l’état de traces même s’ils n’y sont pas introduits consciemment pendant la production, l’emballage, le transport ou le stockage.

Portée du marché indien des ingrédients alimentaires:

Dynamique du marché des ingrédients alimentaires en Inde

Conducteurs

Demande croissante d’aliments prêts-à-manger et de plats cuisinés

Les aliments prêts à consommer sont devenus l’une des sections les plus diversifiées de l’industrie des ingrédients alimentaires ces dernières années. Une croissance des modèles de commodité et une augmentation de la demande de repas ont entraîné un besoin croissant d’ingrédients alimentaires. L’évolution des préférences des consommateurs pour les produits végétaliens à base de plantes ouvre la voie à des produits alimentaires pratiques, ce qui entraîne une demande accrue d’ingrédients alimentaires en Inde.

Dans le monde en mouvement rapide, la moitié de la population préfère les plats cuisinés qui aident les consommateurs à économiser du temps et des efforts dans la préparation des repas. En raison d’une vie rapide et trépidante, le mode de consommation des consommateurs passe des aliments crus aux plats cuisinés. En outre, l’urbanisation rapide et l’évolution du mode de vie de la population augmentent la demande de plats cuisinés et de plats cuisinés. En raison de l’évolution constante du mode de consommation des consommateurs, les aliments pratiques ont acquis une traction considérable dans toute l’Inde en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et de l’augmentation des modes de vie urbains. Parallèlement à cela, les consommateurs évoluent vers une configuration d’entreprise en évolution rapide qui a tendance à diversifier leurs habitudes alimentaires en raison d’une disponibilité moindre et d’une charge de travail accrue. Comme les plats cuisinés sont faciles à cuisiner, facilement disponibles, abordables, et accessible, ce qui en fait une solution intelligente pour répondre aux besoins nutritionnels quotidiens des consommateurs. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être accélère l’adoption d’un mode de vie sain, l’acceptation accrue de modes de vie positifs et la consommation d’aliments sains qui ont préservé les nutriments font avancer le marché des plats cuisinés.

Sensibilisation croissante à la santé chez les consommateurs

Le mode de vie changeant et stagnant a rendu les consommateurs conscients de leur santé, en raison desquels les consommateurs ont accordé une attention particulière à ce qu’ils consomment. Ce changement a entraîné une demande croissante d’aliments sains, c’est-à-dire des aliments sans gluten, hypocaloriques, sans sucre, sans produits laitiers et à base de plantes, parmi les consommateurs. Une autre raison de ce changement dans cette population est l’augmentation des cas de maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, l’obésité et le surpoids chez les consommateurs.

Agrandissements de dépanneurs

À mesure que le travail à distance gagne en popularité, le temps que les gens passent à la maison augmente également. En conséquence, les ingrédients alimentaires, en particulier les ingrédients alimentaires qui visent la commodité et la simplicité des dépanneurs, gagnent en popularité, entraînant la croissance du marché des ingrédients alimentaires. Lorsque les consommateurs manquent de temps et d’idées, rien de tel que de passer par leur dépanneur de quartier et de se procurer une gamme d’ingrédients alimentaires. Par conséquent, les vendeurs de dépanneurs maintiennent le secteur des ingrédients alimentaires au sommet.

De plus, le dépanneur est à la recherche de nouvelles opportunités, telles que la vente de légumes et de fruits transformés. De plus, la sélection croissante d’ingrédients alimentaires des dépanneurs devrait augmenter la part des revenus sous peu. Les augmentations les plus importantes ont été observées dans les fruits transformés, les épices et les noix, ce qui a entraîné un moteur majeur du marché des ingrédients alimentaires : l’utilisation croissante d’ingrédients alimentaires dans le secteur des ménages et des services alimentaires.

Ainsi, l’augmentation de la disponibilité des ingrédients alimentaires dans les dépanneurs et la vente croissante de produits d’ingrédients alimentaires dans les dépanneurs ont conduit à l’expansion du segment des produits d’ingrédients alimentaires dans les dépanneurs, entraînant une croissance accrue du marché indien des ingrédients alimentaires.

La tendance croissante à l’ouverture de divers points de vente d’alimentation dans le pays

Les ingrédients alimentaires sont couramment utilisés dans la restauration rapide et les restaurants. Les chaînes de restauration rapide telles que KFC, McDonald’s, Subway, Burger King et Taco Bell ont considérablement influencé la consommation d’ingrédients alimentaires. Ils ont étendu leur portée dans les petites villes indiennes et bénéficient d’une population plus jeune. De plus, ces chaînes de restauration rapide offrent aux clients des remises et des forfaits repas abordables, contribuant à la croissance du marché des ingrédients alimentaires à travers l’Inde. L’industrie de la restauration et de la restauration rapide connaît une croissance rapide, ce qui augmentera la demande pour le marché des ingrédients alimentaires.

Contraintes/Défis

Des réglementations gouvernementales strictes

Les organismes de réglementation de l’Inde ont des réglementations strictes pour différents ingrédients alimentaires. Il existe des réglementations en matière de production, d’emballage et d’étiquetage, ce qui rend la production d’ingrédients alimentaires difficile pour les fabricants. Voici quelques-unes des réglementations de différents organismes gouvernementaux.

Utilisation d’ingrédients artificiels/synthétiques dans diverses applications entraînant des risques pour la santé

L’impact des ingrédients alimentaires artificiels sur la santé humaine a suscité de nombreux débats au fil des ans. Les ingrédients alimentaires artificiels sont des composés synthétiques utilisés pour modifier les saveurs, les couleurs et la durée de conservation des aliments, comme leur nom l’indique. La Food and Drug Administration (FDA) garantit la sécurité de tous les additifs alimentaires vendus sur le marché. Les ingrédients alimentaires artificiels se trouvent dans de nombreux types d’aliments, tels que le café, les boissons en poudre aromatisées, les chocolats, les glaces et les ingrédients de cuisine.

Ces ingrédients artificiels ont des effets secondaires néfastes sur la santé humaine. Des études ont établi que les ingrédients alimentaires nuisent à la santé intestinale. Selon certaines études animales, la consommation d’édulcorants artificiels peut nuire à la flore intestinale, ce qui pourrait théoriquement entraîner des problèmes digestifs. Cependant, des recherches approfondies sur l’homme sont nécessaires pour comprendre complètement l’effet des additifs alimentaires artificiels sur la santé humaine.

Ce rapport sur le marché indien des ingrédients alimentaires fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché indien des ingrédients alimentaires, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En 2020, Drytech a récemment été récompensé en tant que « Golden Circle Supplier » par Nestlé. Cette récompense augmentera la bonne volonté de l’entreprise.

En avril 2021, Aarkay Food Products Ltd. a introduit de nouvelles qualités dans sa gamme de poudres de fromage ciblant les trempettes, les sauces Mayo et les condiments. Cela a aidé l’entreprise à élargir son portefeuille de produits.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché indien des ingrédients alimentaires sont : Aarkay Food Products Ltd., Flex Foods Limited, Epsilon Ingredients Pvt. Ltd., Nuqi Foods, Capricorn Food Products India Ltd., MDH Spices, Value Ingredients, DÖHLER, Saipro Biotech Private Limited., Sresta Natural Bioproducts Pvt. Ltd., SubNutra, ABS Food Ingredients, Drytech Industries, Oneworld Corporation Private Limited, Farmvilla.co.in., Mevive International, Vinayak Corporation., Vinayak Corporation., Olam Group, Adare Food Ingredients Pvt Ltd.

Accéder au rapport complet @

Portée du marché indien des ingrédients alimentaires

Le marché indien des ingrédients alimentaires est segmenté en cinq segments en fonction du type, de la saveur, de la méthode d’extraction, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Taper

Farine

Ingrédients laitiers

Herbes et épices

Ingrédients Noix

Légumes Transformés

Fruits transformés

Ingrédients du cacao

Ingrédients du café

En fonction du type, le marché indien des ingrédients alimentaires est segmenté en farine, ingrédients laitiers, herbes et épices, ingrédients de noix, légumes transformés, fruits transformés, ingrédients de cacao et ingrédients de café.

Secteur

Secteur organisé

Secteur non organisé

Basé sur la saveur, le marché indien des ingrédients alimentaires est segmenté en organisé et non organisé.

Source

À base de plantes

D’origine animale

Autres

Sur la base de la source, le marché indien des ingrédients alimentaires est segmenté en plantes, animaux et autres.

Formulaire

Liquide

Sécher

Sur la base de la forme, le marché indien des ingrédients alimentaires est segmenté en liquides et secs.

Catégorie

Conventionnel

Biologique

Sur la base de la catégorie, le marché indien des ingrédients alimentaires est segmenté en biologique et conventionnel.

Utilisateur final

Service alimentaire

Préparation des aliments

Basé sur l’utilisateur final, le marché indien des ingrédients alimentaires est segmenté en services alimentaires et transformateurs alimentaires.

Application

Breuvages

Gâteaux

Des biscuits

Biscuits

Des pâtisseries

Boissons aromatisées en poudre

des chocolats

Crème glacée

Muffins

Café

Ingrédients de cuisine

Assaisonnement

Sauces

Pansements

Se répand

Noix, graines et mélanges montagnards

Nouilles instantanées

Produits marinés

Autres

Sur la base de l’application, le marché indien des ingrédients alimentaires est segmenté en café, boissons en poudre aromatisées, chocolats, glaces, nouilles instantanées, ingrédients de cuisine, sauces, vinaigrettes, condiments, noix, graines, mélanges montagnards, gâteaux, pâtisseries, muffins, biscuits, biscuits, pâtes à tartiner et boissons.

Canal de diffusion

Direct Indirect



