Inde Chromatographie analytique sur le marché du contrôle de la qualité pharmaceutique 2021 | Défis des moteurs de croissance, tendances et dynamique de l’industrie, prévisions 2028

L’Inde occupe une place prépondérante dans l’industrie pharmaceutique mondiale. Actuellement, 80,0% des médicaments antirétroviraux utilisés pour le traitement du SIDA dans le monde sont fournis par des sociétés pharmaceutiques indiennes. L’Inde est le plus grand fournisseur et fournisseur de médicaments génériques à travers le monde. Selon India Brand Equity Foundation, l’industrie pharmaceutique indienne fournit environ 50,0% de la demande de différents vaccins dans le monde, 40,0% de la demande de génériques aux États-Unis et 25,0% de tous les médicaments au Royaume-Uni.

Mondialisation du marché de la drogue

La mondialisation est la suppression des barrières commerciales et la fusion des économies des nations par le biais des investissements des entreprises et des flux financiers entre les nations et le commerce des biens et services. La mondialisation s’est répandue dans le monde ces derniers temps en raison de la progression rapide de la technologie. En 1991, le gouvernement indien a modifié sa politique économique, ce qui a conduit à l’ouverture de l’économie aux entreprises étrangères, ce qui a conduit à la mondialisation de l’industrie pharmaceutique indienne.

Les différents avantages de la mondialisation dans l’industrie pharmaceutique indienne sont :

Il a contribué à stimuler l’économie indienne en obtenant de grandes quantités de devises étrangères dans l’industrie.

L’un des principaux avantages de la mondialisation de l’industrie pharmaceutique indienne est l’introduction de technologies très avancées dans l’industrie, améliorant ainsi la qualité des médicaments.

De nombreuses fusions et acquisitions ont eu lieu entre des sociétés pharmaceutiques indiennes et des sociétés pharmaceutiques internationales telles que WOCKHARDT. (Inde) a acquis Merind Limited (Inde)), Ranbaxy Laboratories Limited (Inde) a fusionné avec Croslands (ndia) I et d’autres.

Moins de fabricants indiens pour servir le marché pharmaceutique

Les ventes pharmaceutiques mondiales maximales ont lieu dans la « Triade » – États-Unis, Union européenne et Japon, et ensemble, elles représentent près de 80,0% du marché mondial. Au niveau régional, 45,0 % des ventes pharmaceutiques mondiales se font aux États-Unis, ce qui en fait un marché pharmaceutique majeur, l’Europe (24,0 %) est le deuxième et le Japon (11,0 %) est le troisième. Il y a eu une croissance énorme sur le marché mondial des produits pharmaceutiques au cours de la dernière décennie, mais la croissance géographique a été principalement inégale. La Chine avait une contribution de 2,0% et la contribution de l’Inde ne représente qu’un maigre 1,8% en 2009.

En 2017, l’entreprise a réalisé env. 52,5 milliards de dollars de ventes pharmaceutiques. Les autres principaux acteurs mondiaux des États-Unis comprennent Merck & Co, Johnson & Johnson et AbbVie. Les cinq grands acteurs européens sont GlaxoSmithKline et AstraZeneca du Royaume-Uni, Novartis et Roche de Suisse et le français Sanofi

