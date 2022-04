Inclinaisons du marché du bien-être des entreprises et statut de développement mis en évidence au cours de la période de prévision 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché du bien-être en entreprise. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur le bien-être en entreprise présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché :

Le marché du bien-être en entreprise en Inde devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5.75 % au cours de la période 2020-2025 pour atteindre une valeur de 21.53 milliards INR d’ici 2025 contre 14.59 milliards INR en 2019. Les programmes de bien-être en entreprise ont a gagné en popularité en raison de l’augmentation du nombre de maladies liées au mode de vie. Le manque de régime alimentaire approprié, d’exercice et de repos, ainsi que le stress mental et physique croissant, donnent également une impulsion à ces programmes.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-corporate-wellness-market/QI042

Impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 a entraîné une crise économique sans précédent dans le monde entier. Le marché indien du bien-être en entreprise ne devrait pas résister à son impact. La gestion organisationnelle a subi un changement radical à la suite de la pandémie. Alors que les organisations adoptent de plus en plus la structure de travail à distance, la plupart des acteurs du marché du bien-être en entreprise ont intensifié leur jeu en fournissant des solutions de bien-être meilleures et plus percutantes pour gérer la situation COVID.

Plusieurs entreprises, qui étaient auparavant à la croisée des chemins pour intégrer des programmes de bien-être en entreprise, ont fait le grand saut. Les organisations se concentrent davantage sur le bien-être des employés et essaient de protéger les ressources humaines. Dans l’ensemble, le marché du bien-être en entreprise est sur une courbe de croissance définie au milieu de la pandémie.

Influenceurs du marché :

Les programmes de bien-être en entreprise ont pris de l’ampleur ces derniers temps en raison de la culture croissante de la priorité accordée aux soins de santé et au bien-être général. Les entreprises ont appris qu’il est essentiel d’investir dans les ressources humaines pour une meilleure productivité et un meilleur engagement au travail à la dure. De plus, les programmes de bien-être en entreprise aident à réduire les coûts des soins de santé.

TÉLÉCHARGEZ UN EXEMPLE DE RAPPORT GRATUIT – https://www.quadintel.com/request-sample/india-corporate-wellness-market/QI042

L’intelligence artificielle (IA) et l’analyse de données sont largement adoptées par les organisations à travers le pays pour améliorer leurs solutions de bien-être des employés. L’industrie du bien-être en entreprise s’oriente vers la numérisation, proposant des programmes qui intègrent des fonctionnalités technologiques telles qu’un appareil portable ou une application mobile pour un engagement accru des employés. De plus, une meilleure sensibilisation à la santé mentale a obligé les organisations à se concentrer sur la déstigmatisation des sujets de santé mentale chez les employés.

Paysage concurrentiel :

Le marché du bien-être en entreprise en Inde est dirigé par un mélange équilibré d’acteurs établis, y compris des acteurs de niveau intermédiaire, émergents et de petite taille. Ces acteurs offrent une gamme complète de services et de solutions à leur vaste clientèle présente sur tout le territoire. Des entreprises comme Apollo Life Care Pvt. Ltd., BetterLYF Wellness Pvt. Ltd et Workplace Options Pvt. Ltd. sont les principaux acteurs du marché.

Entreprises couvertes :

Apollo Life Care Pvt. Ltd

Bargain Technologies Pvt. Ltd

BetterLYF Wellness Pvt. Ltd

Technologies Classhop India Pvt. Ltd

HealthifyMe Wellness Pvt. Ltd

Meta Wellness Pvt. Ltd

Stepathlon Lifestyle Pvt. Ltd.

TFL Formation Continue Pvt. Ltd

Truworth Health Technologies Pvt. Ltd

Options de lieu de travail Pvt. Ltd.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-corporate-wellness-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander le rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-corporate-wellness-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/