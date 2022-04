Inclinaisons du marché des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes et état de développement mis en évidence au cours de la période de prévision 2021-2030

Le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes détenait une valeur marchande de 106,64 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 453,07 milliards USD d’ici 2030. Le marché devrait croître à un TCAC de 16,5% au cours de la période projetée. période.

Les services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes sont utilisés pour le développement et la construction de villes intelligentes. Le marché est principalement tiré par l’adoption croissante de technologies connectées et intelligentes dans les villes intelligentes, les initiatives gouvernementales favorables à la promotion des villes intelligentes et la numérisation croissante dans la sécurité publique et les transports. Cependant, les problèmes de sécurité associés aux villes intelligentes devraient entraver négativement la croissance du marché. En outre, les coûts élevés associés à ces services devraient également entraver la croissance du marché.

Influenceurs de croissance :

Accroître la numérisation dans la sécurité publique et les transports

On estime que l’utilisation croissante des outils de numérisation dans les transports, ainsi que dans les services de sécurité publique, stimulera la croissance du marché. Des capteurs intelligents sont utilisés pour améliorer la fluidité du trafic ainsi que pour améliorer l’efficacité des transports. En utilisant les services E&C des villes intelligentes, il est possible d’améliorer l’efficacité ainsi que les gains durables des innovations numériques. Ces innovations peuvent offrir de nouvelles façons de fournir des services publics et également d’optimiser l’utilisation des ressources inutilisées ou excédentaires. En outre, le secteur du tourisme dans ces villes peut bénéficier d’une meilleure gestion de la diffusion, telle que le transport continu. En outre, les réseaux intelligents peuvent être connectés au système de transport et aux appareils domestiques pour gérer plus efficacement l’offre et la demande d’énergie. Par conséquent, la numérisation croissante de la sécurité publique et des transports devrait stimuler la croissance du marché.

Augmentation du nombre d’initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes

Diverses initiatives gouvernementales ainsi que des partenariats public-privé stimulent la croissance du marché. Par exemple, la Chine a diverses initiatives de villes intelligentes qui combinent des dispositifs de mesure, des capteurs intégrés et d’autres technologies de surveillance similaires avec l’analyse de l’intelligence artificielle et le traitement des mégadonnées pour aider à gérer les espaces publics ainsi que les villes. En 2020, le pays compte environ 800 programmes pilotes de villes intelligentes en cours de planification ou de processus. Cela représente environ la moitié du nombre total de villes intelligentes dans le monde. De telles initiatives devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Présentation des segments :

Le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes est segmenté en technologie, composant, application et déploiement.

Par type de service,

services de bout en bout

Arpentage

Planification principale

Architecture conceptuelle

Ingénierie géotechnique et essais de matériaux

Ingénierie de conception

Études de faisabilité

Conseil en TIC

Évaluation de l’impact sur l’environnement Appels d’

offres et gestion des offres

Sélection et intégration des fournisseurs

Le segment du conseil en TIC représentait la plus grande part et devrait croître au TCAC le plus rapide de 18 % en raison de la demande croissante de services de conseil en TIC sur le marché des villes intelligentes. En outre, le segment des services de bout en bout devrait détenir la deuxième plus grande part de marché.

Par solution,

conception/conseil

Réseau

Infrastructure

Matériel

Logiciel

Équipement

Autres solutions

Le segment des infrastructures représentait la plus grande part en raison de la croissance rapide de l’industrie de la construction à l’échelle mondiale. On estime que le segment des logiciels prévoit le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision.

Par projet,

bâtiments

o Complexes résidentiels et commerciaux

o Bâtiment

hôtelier o Parcs informatiques

o Campus éducatifs

o Établissements de soins de santé

o Centres de loisirs et de formation

Développement urbain

o Greenfield Smart Cities

o Cantons intégrés

o Mises à niveau de friches

industrielles o Industriels

o Cantons et villes portuaires

o Routes et autoroutes

Fabrication industrielle

o FMCG

o Automobile

o Machines agricoles

o Énergie

o Fabrication aérospatiale et de défense

o Autres

Le segment du développement urbain devrait dominer le marché avec plus de 44 % de part de marché en raison du développement croissant de projets de villes intelligentes dans les zones urbaines. Le segment des bâtiments devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision.

Par application,

Logement

Eau

Déchets

Smart Grid

Énergie

Éclairage

Transport

Trafic

Services aux citoyens

o Santé

o Éducation

o Sûreté et sécurité

eGouvernance

IoT

Le segment des réseaux intelligents représentait la plus grande part de marché en raison de la demande croissante de services E&C des villes intelligentes pour cette application. Le segment IoT devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période projetée.

Par topographie des villes,

économies développées

o nouvelles

o existantes

économies émergentes

o nouvelles

o existantes

Le segment des économies développées représentait la plus grande part de marché en raison des initiatives gouvernementales favorables dans ces économies. Le segment des économies émergentes devrait connaître le TCAC le plus rapide de 18 %.

Aperçu régional

Sur une base régionale, le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché de plus de 34% et devrait croître au taux de croissance le plus rapide en raison de l’attention croissante portée au développement de l’infrastructure numérique et à la présence d’économies en développement rapide, telles que l’Inde et la Chine, où leurs gouvernements investissent massivement pour développer des villes intelligentes, ce qui alimente également les services d’ingénierie et de construction (E&C).

La région nord-américaine représentait la deuxième plus grande part de marché en raison de l’infrastructure TIC bien développée et de la présence de fournisseurs de technologie de premier plan. La présence de divers conseils internationaux dans la région devrait également stimuler la croissance du marché.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes comprennent les sociétés de conseil en ingénierie, AECOM, Arup, Bleak & Veatch Singapour, Buro Happold, Daxue consulting China, Gaia Smart Cities Solutions Pvt. Ltd, Incheon smart city corporation Korea, McKinsey, Meinhardt Group, Mott MacDonald, PWC, Surbana Jurong Private Limited Singapore, Tata Consulting Engineers, TuV, WSP Global Inc, Accenture, IBM, Microsoft, Cisco, Honeywell International, Inc., et autres Entreprises télécoms & IT et Acteurs de l’Ecosystème.

La part de marché approximative des neuf principaux acteurs est proche d’environ 52 %. Ces acteurs du marché sont engagés dans des partenariats, des lancements de nouveaux produits, des fusions et acquisitions pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, en mars 2021, Aecom a signé un contrat de 2 milliards de dollars avec le Civil Engineer Center de l’US Air Force pour la fourniture de services de planification, de conception et de gestion de la construction au centre.

Le rapport sur le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes fournit des informations sur les pointeurs ci-dessous :

Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offertes par les principaux acteurs

Développement du marché : Le rapport propose des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration sur les segments matures des marchés

Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les zones géographiques inexploitées, les développements récents, et investissements

Évaluation du paysage concurrentiel : Fusions et acquisitions, certifications, lancements de produits sur le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes ont été fournis dans ce rapport de recherche. En outre, le rapport met également l’accent sur l’analyse SWOT des principaux acteurs.

Développement de produits et innovation : le rapport fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Le rapport sur le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes répond à des questions telles que:

Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes?

Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact de COVID-19 sur le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes au cours de la période d’évaluation?

Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période d’évaluation sur le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes ?

Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes?

Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes?

Quelle est la part de marché des principaux acteurs sur le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes ?

Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme favorables pour entrer sur le marché mondial des services d’ingénierie et de construction (E&C) des villes intelligentes?

