Inclinaisons du marché des enzymes pancréatiques et statut de développement mis en évidence au cours de la période de prévision 2022-2030

La taille du marché mondial des enzymes pancréatiques était de 169 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des enzymes pancréatiques devrait atteindre 499,1 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché des enzymes pancréatiques 2022 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les enzymes pancréatiques sont une combinaison d’enzymes digestives produites par les cellules exocrines du pancréas. Ce mélange est utilisé pour traiter les maladies caractérisées par un manque de sécrétions pancréatiques, telles que la fibrose kystique, la pancréatite et la pancréatectomie.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante de suppléments d’enzymes pancréatiques stimule la croissance du marché mondial des enzymes pancréatiques au cours de la période de prévision. La Cystic Fibrosis Foundation (CFF) estime qu’environ 87 % des patients atteints de fibrose kystique ont besoin de suppléments d’enzymes pancréatiques. L’intestin de ces patients manque d’enzymes nécessaires à la digestion et à l’absorption des nutriments. Ainsi, le nombre croissant de ces cas devrait alimenter la croissance du marché mondial des enzymes pancréatiques au cours de la période d’étude.

La sensibilisation croissante aux troubles gastro-intestinaux et la sensibilisation accrue à la santé bénéficieront au marché mondial des enzymes pancréatiques. En outre, l’urbanisation croissante et l’augmentation de la consommation de restauration rapide stimuleront la croissance du marché mondial des enzymes pancréatiques.

Le nombre croissant de problèmes digestifs devrait profiter au marché mondial des enzymes pancréatiques au cours de la période de prévision.

Le nombre croissant de partenariats et d’autres stratégies d’expansion profiteront à l’ensemble de l’industrie des enzymes pancréatiques au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le sillage soudain de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial des enzymes pancréatiques. La demande de restauration rapide et d’autres produits a considérablement diminué en raison de la pandémie. De plus, des règles de quarantaine soudaines ont eu un impact négatif sur le marché mondial des enzymes pancréatiques.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique devrait détenir la part la plus élevée du marché mondial des enzymes pancréatiques. Les facteurs attribués à l’expansion du marché sont l’augmentation de la population souffrant de problèmes de digestion, des modes de vie malsains et une sensibilisation croissante à l’importance de manger sainement et de rester en bonne santé.

L’industrie des enzymes pancréatiques devrait connaître une croissance importante en Amérique du Nord. La croissance de la région est attribuée au vieillissement de la population et à la demande croissante de médicaments préventifs. De plus, la consommation croissante de produits alimentaires emballés devrait alimenter la croissance de l’industrie. Le National Institute of Health (NIH) estime qu’environ 60 à 70 millions de personnes ont souffert de troubles digestifs en 2009 aux États-Unis. Ainsi, les données indiquent que les enzymes pancréatiques sont en forte demande dans la région.

Concurrents sur le marché

BIOZYM

Produits chimiques du spectre

Aoli de Chongqing

Biocatalyseur

Produits biologiques Bovogen

Geyuan Tianrun

Allergan Pharmaceuticals International Limitée

VIVUS, Inc.

Laboratoires scientifiques de protéines LLC

Kin Master Product Quimicos LTDA

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des enzymes pancréatiques se concentre sur le produit, l’application et la région.

En fonction du type de produit, le marché des enzymes pancréatiques est segmenté en –

Pellets pancréatiques

Poudre pancréatique

Sur la base des applications, le marché des enzymes pancréatiques est segmenté en –

Industrie pharmaceutique

Préparation des aliments

Les autres

Basé sur la région, le marché des enzymes pancréatiques est segmenté en –

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

