Impression dentaire tridimensionnelle (3D) Taille du marché, croissance du marché, demande, développement, industrie, technologie, affaires, portée et prévisions 2029

Le marché de l’impression 3D dentaire , également connu sous le nom de fabrication additive, est une approche couche par couche pour convertir un fichier numérique tridimensionnel en équipements et produits médicaux personnalisés. Un package de conception assistée par ordinateur (CAO) est créé à l’aide d’un logiciel d’impression 3D à l’aide d’un scanner 3D, d’un appareil photo numérique ou d’un logiciel de modélisation 3D. Avant que la chose ne soit imprimée, le modèle 3D développé avec la CAO peut être mis à jour et modifié, ce qui permet de le vérifier.

La technologie résonne avec la dentisterie et les progrès des technologies d’imagerie et de modélisation 3D, telles que la numérisation intra-orale. Les utilisations de l’impression 3D comprennent la production de modèles physiques pour la prosthodontie, la production de guides de forage pour les implants dentaires, la fabrication d’implants dentaires, craniomaxillofaciaux et orthopédiques, l’orthodontie et la chirurgie, et la fabrication de chapes et d’armatures pour les implants et les restaurations dentaires. Data Bridge Market Research estime que le marché mondial de l’impression 3D dentaire croîtra à un TCAC de 13,4 % entre 2022 et 2029.

Obtenez un exemple de rapport PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-dental-3d-printing-market&rajaas

Dynamique du marché mondial de l’impression dentaire tridimensionnelle (3D)

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des troubles dentaires

Les progrès technologiques et les efforts accrus de R&D ont alimenté le développement de l’impression 3D pour les soins de santé, servant de dispositifs médicaux vitaux dans des situations telles que les maladies dentaires et diverses situations d’implant. L’évolution du mode de vie qui a entraîné le besoin accru d’implants dentaires a encore accru la demande. Par conséquent, l’incidence accrue des déformations dentaires augmente la demande pour le fonctionnement de ces maladies grâce à des dispositifs médicaux et des implants avancés appropriés, entraînant la croissance du marché mondial de l’impression dentaire en trois dimensions (3D).

L’innovation produit menant au lancement de nouveaux produits

Le développement d’imprimantes 3D innovantes utilisant différentes technologies telles que la fusion laser sélective (SLM), le frittage laser sélectif (SLS), le frittage laser direct de métal (DMLS), la fusion par faisceau d’électrons (EBM), la technologie de photopolymérisation et la modélisation par dépôt de fil fondu (FDM) entre autres s’avèrent avantageux pour les industries de la santé, augmentant la demande du marché.

Opportunités

Augmentation de la population gériatrique

La demande croissante pour la technologie d’impression 3D est constatée dans le monde entier. La raison en est l’incidence croissante des troubles dentaires. Les personnes souffrant de ces troubles appartiennent principalement à la population âgée. Le vieillissement de la population augmente à l’échelle mondiale en raison de la disponibilité de meilleurs établissements de santé. L’augmentation de la recherche et du développement menant à la sortie de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux d’impression 3D pour la population gériatrique contribuera davantage à la demande croissante d’impression 3D dentaire.

Portée du marché mondial de l’impression dentaire en trois dimensions (3D)

Le marché de l’impression dentaire tridimensionnelle (3D) est classé en six segments importants en fonction du produit, du matériau, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Systèmes

Accessoires

Sur la base du produit, le marché de l’impression dentaire tridimensionnelle (3D) est segmenté en systèmes et accessoires

Matériel

Polymère

Métal

Céramique

Le plastique

Les autres

Basé sur le matériau, le marché de l’impression dentaire tridimensionnelle (3D) est segmenté en polymère, métal, céramique, plastique et autres.

Technologie

photopolymérisation

Fusion sur lit de poudre (PBF)

Modélisation des dépôts en fusion (FDM)

Basé sur la technologie, le marché de l’impression dentaire tridimensionnelle (3D) est segmenté en photopolymérisation, fusion sur lit de poudre (PBF) et modélisation par dépôt de fusion (FDM).

Demande

prosthodontie

implantologie

Orthodontie

Chirurgie chirurgicale et maxillo-faciale

Les autres

Sur la base de l’application, le marché de l’impression dentaire tridimensionnelle (3D) est segmenté en prosthodontie, implantologie, orthodontie, chirurgie chirurgicale et maxillo-faciale, entre autres.

Utilisateur final

laboratoires dentaires

Cliniques dentaires et hôpitaux

Instituts universitaires et de recherche

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, veuillez consulter le résumé du rapport de recherche@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dental-3d-printing-market?rajaas

Analyse/aperçu du marché régional de l’impression dentaire tridimensionnelle (3D)

Le marché de l’impression dentaire tridimensionnelle (3D) est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, produit, matériau, technologie, application, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays inclus dans le rapport mondial sur le marché Impression 3D dentaire sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et l’Inde. , Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Le marché mondial de l’impression dentaire tridimensionnelle (3D) devrait croître en raison de la prévalence croissante des déformations dentaires et de la croissance de la population gériatrique. En outre, les initiatives croissantes des acteurs pour lancer de nouveaux produits dans la région stimuleront davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de l’impression dentaire tridimensionnelle (3D) en termes de part de marché et de revenus et continuera de prospérer au cours de la période de prévision. Cela est dû aux joueurs en vedette et à un système de santé établi.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché de Impression dentaire tridimensionnelle (3D)

Le paysage concurrentiel du marché de l’impression dentaire tridimensionnelle (3D) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence européenne, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. le produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’impression tridimensionnelle (3D) dentaire sont Carbon, Inc., Formlabs, PRODWAYS TECH, 3D Systems, Inc., Stratasys Ltd., EOS, SLM Solutions, Dentsply Sirona, Roland DG Corporation , PLANMECA OY, Institut Straumann AG, Zortrax, DETAX Ettlingen, DMG America, TRUMPF, Shinning3D, Guangdong Hanbang 3D Tech Co., Ltd., Nexa3D, Kulzer GmbH (une filiale de Mitsui Chemicals, Inc), Carima, DWS, ASIGA, Rapid Shape GmbH, Desktop Metal, Inc., BEGO BREMER GOLDSCHLAGEREI WILH. HERBST GMBH & CO. KG et Sprint Rays Inc.

Explorez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-dental-3d-printing-market&rajaas

Rapports sur les soins de santé primaires : –

https://www.designerwomen.co.uk/patient-blood-management-market-sales-to-reach-17-6-billion-by-2027-cagr-of-7-00key-players-haemonetics-corporation- fresenius-se-co-kgaa-terumo-corporation/

https://www.designerwomen.co.uk/robotic-surgery-for-cervical-cancer-market-global-key-players-intuitive-surgical-zimmer-biomet-smith-nephew-and-more/

https://www.designerwomen.co.uk/nuclear-factor-kappa-light-chain-enhancer-of-activated-b-cells-nf-%ce%bab-inhibitors-market-global-trends-and-analysis -par-des-acteurs-clés-comme-takeda-pharmaceutical-company-limited-fresenius-kabi-ag-an/

https://www.designerwomen.co.uk/huge-wingless-integrated-wnt-signaling-pathway-inhibitors-market-demand-in-2022-2029-the-market-will-grow-at-a-cagr- du-20-7-au-cours-de-la-periode-de-prevision-de-2022-a-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/the-market-for-vaccine-production-is-expected-to-reach-a-market-value-of-77-73-billion- -usd-for-2029 /

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle ! Data Bridge Market Research s’est présentée comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Les experts de Data Bridge dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et font confiance à notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com