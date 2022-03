Implants rachidiens Taille, part, tendances, croissance du marché Principaux acteurs clés et industrie par segments d’utilisateurs finaux

Marché mondial des implants rachidiens rapport propose un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Le rapport de marché à grande échelle donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Un marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Le marché des implants rachidiens devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,52 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Les progrès croissants des technologies de chirurgie de la colonne vertébrale stimulent le marché des implants rachidiens.

Les implants rachidiens sont le type d’instruments qui sont utilisés au moment de la chirurgie rachidienne pour faciliter la fusion, stabiliser, corriger les déformations et renforcer la colonne vertébrale. Les implants rachidiens sont fabriqués à partir de métaux tels que l’acier inoxydable ou le titane et sont disponibles en différentes tailles en fonction des besoins de traitement. Il est également classé en crochets, cages, vis pédiculaires, plaques et tiges. De nombreuses recherches sont menées pour affiner les implants afin d’améliorer les résultats pour les patients.

Scénario de marché des implants rachidiens

Selon Data Bridge Market Research, le marché des implants rachidiens dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison des progrès des technologies de chirurgie de la colonne vertébrale, de la demande croissante de procédures peu invasives et de l’augmentation des cas de troubles de la colonne vertébrale.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché des implants rachidiens devraient cibler ? Data Bridge Market Research a prévu que les leaders du marché cibleraient les régions en développement d’Amérique du Nord pour les aider à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

Développement du marché des implants rachidiens

Xtant Medical Holdings, Inc. a annoncé le lancement de ses trois nouveaux implants rachidiens en octobre 2019, qui comprend un implant PEEK recouvert de plasma et deux espaceurs intersomatiques cervicaux. L’objectif principal du lancement est de fournir aux patients de meilleurs soins et traitements qui les aideront à accroître leur portée mondiale et à renforcer leur position sur le marché.

Portée du marché des implants rachidiens

Le marché des implants rachidiens sur la base des pays est segmenté en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché des implants rachidiens sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base de la configuration, le marché est segmenté en dispositifs de fusion vertébrale, dispositifs sans fusion/dispositifs de préservation du mouvement, dispositifs de traitement des fractures vertébrales par compression (VCF), stimulateurs osseux de la colonne vertébrale et produits biologiques de la colonne vertébrale. Sur la base de la procédure, le marché est segmenté en chirurgie ouverte, chirurgie mini-invasive et autres. Le segment des matériaux est divisé en titane, alliage de titane, acier inoxydable, plastique et autres.

Les implants rachidiens sont des dispositifs spécialement conçus pour pouvoir être utilisés par les chirurgiens pour stabiliser et renforcer la colonne vertébrale pendant la chirurgie. Ils sont généralement constitués de matériaux tels que le titane, l’alliage de titane, l’acier inoxydable, les plastiques et autres. Certaines des maladies courantes qui utilisent des implants rachidiens sont les fractures, la cyphose, le spondylolisthésis, les discopathies dégénératives et autres. Selon l’exigence, ces implants rachidiens sont disponibles en différentes formes et tailles.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Medtronic

Chambre Biomet

Alphatec Spine inc.

K2M inc.

RTI Surgical Holdings Inc.

Stryker

Orthofix Holdings Inc.

NuVasive Inc.

DePuy Synthes

Globus Médical Inc.

Aesculap Inc.

Apollo Hospitals Enterprise Ltd.

Centinelle Spine LLC

Spineart

Systèmes médicaux Reliance

Colonne vertébrale du paradigme

Colonne vertébrale de récompense

Exactech Inc.

Aesculap Implant Systems LLC

Lumitex inc.

SpineFrontier Inc.

Life Spine inc.

Integra LifeSciences Corporation

Méthodologie de recherche: marché mondial des implants rachidiens

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Marché des implants rachidiens Le rapport met en avant une gamme de segments liés aux études de segmentation du marché réalisées dans ce rapport en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont importantes pour prendre un verdict sur les produits. Grâce à l’utilisation d’outils et de techniques à jour et vérifiés, des informations complexes sur le marché sont organisées dans une édition plus simple dans le rapport d’activité mondial pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final. La recherche et l’analyse sur les développements clés du marché, les principaux concurrents et l’analyse détaillée des concurrents couvertes dans le rapport de marché influent aident les entreprises à imaginer une vue d’ensemble du marché et des produits, ce qui aide finalement à définir des stratégies commerciales supérieures.