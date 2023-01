Implants de fusion intersomatique latérale directe (DLIF) et de fusion intersomatique latérale extrême (XLIF) Taille, croissance, demande, développement, tendances, part, portée et prévisions du marché

Une procédure appelée fusion du tronc latéral extrême mini-invasive (XLIF) est utilisée pour traiter la discopathie dégénérative (DDD), le spondylolisthésis dégénératif et la scoliose dégénérative. Contrairement à la plupart des chirurgies du rachis mi-lombaire qui impliquent les gros muscles du milieu du dos et évitent les grands groupes musculaires. La fusion intersomatique latérale directe, ou DLIF, est une intervention chirurgicale peu invasive utilisée pour traiter les douleurs aux jambes ou au dos associées à une discopathie dégénérative. Contrairement aux approches antérieures ou postérieures traditionnelles pour la chirurgie du dos, DLIF accède à la colonne lombaire du côté du patient.

Data Bridge Market Research a analysé le marché des implants Direct Lateral Interbody Fusion (DLIF) et Extreme Lateral Interbody Fusion (XLIF) , qui devrait croître à un TCAC sain au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 . En plus des informations sur le scénario de marché, nous avons les informations suivantes: par valeur marchande, taux de croissance, segmentation, portée géographique et acteurs clés, le rapport de marché organisé par l’étude de marché sur les ponts de données comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, Pipeline l’analyse, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des implants Direct Lateral Interbody Fusion (DLIF) et Extreme Lateral Interbody Fusion (XLIF) sont:

Medtronic (Irlande)

NuVasive, Inc. (États-Unis)

Attaquant (États-Unis)

Société de services aux entreprises de dispositifs médicaux (미국)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Globus Medical (États-Unis)

Orthofix USA LLC. (nous)

ATech Spine, Inc. (États-Unis)

Chirurgie orthopédique (Inde)

Captiva Spine, Inc. (États-Unis)

SH Pitkar Orthotools Pvt. Ltd. (Inde)

Gesco Healthcare Pvt. Ltd. (Inde)

Sharma Orthopaedics (Inde)

Implants Jayon (Inde)

Implant International (중국)

Ce rapport sur le marché des implants Direct Lateral Interbody Fusion (DLIF) et Extreme Lateral Interbody Fusion (XLIF) couvre les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations / exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur et les parts de marché. Impact sur l’analyse des acteurs du marché, la nouvelle génération de revenus, les changements réglementaires sur le marché, l’analyse de la stratégie de croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché par catégorie, les applications de niche et de terrain, les approbations de produits, les lancements de produits, l’expansion géographique, les opportunités d’innovations technologiques liées au marché.

Couverture du marché mondial et taille du marché

Le marché des implants de fusion intersomatique latérale directe (DLIF) et de fusion intersomatique latérale extrême (XLIF) est segmenté en fonction de l’indication et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à l’analyse des segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour soutenir la prise de décision stratégique afin d’identifier les applications clés du marché.

Sur la base des indications, le marché des implants de fusion directe du tronc latéral (DLIF) et de fusion latérale du tronc latéral (XLIF) est segmenté en discopathie dégénérative, spondylolisthésis, scoliose et autres.

Le marché des implants de fusion intersomatique latérale directe (DLIF) et de fusion intersomatique latérale extrême (XLIF) est également segmenté en fonction des utilisateurs finaux tels que les salles d’opération ambulatoires, les hôpitaux et les cliniques.

Analyse au niveau national du marché des implants de fusion intersomatique latérale directe (DLIF) et de fusion intersomatique latérale extrême (XLIF)

Le marché des implants Direct Lateral Interbody Fusion (DLIF) et Extreme Lateral Interbody Fusion (XLIF) est analysé pour acquérir une compréhension approfondie de la taille et des tendances du marché par pays, indication et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. DLIF) et les implants Extreme Lateral Interbody Fusion (XLIF) se trouvent aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique du Nord, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique, en Russie, en Italie et en Espagne. , Turquie, autres pays européens, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis,

L’Amérique du Nord est le marché des implants de fusion latérale directe du tronc (DLIF) et de fusion extrême du tronc latéral (XLIF) en raison de la prévalence de la population gériatrique, du nombre croissant de lésions de la moelle épinière et de l’augmentation des normes médicales. attendu. Il connaîtra le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de l’amélioration des infrastructures et de la popularité croissante du tourisme médical.

La section par pays du rapport sur le marché des implants Direct Lateral Interbody Fusion (DLIF) et Extreme Lateral Interbody Fusion (XLIF) fournit les influenceurs individuels du marché et les réglementations des marchés nationaux qui influencent les tendances actuelles et futures. Les points de données tels que la consommation, l’origine et le volume, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays.

