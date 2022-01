Implant Imprimé en 3D pour Réalignements Personnalisés du Genou Le marché est en plein essor avec les meilleurs fournisseurs Medtronic, DePuy, 3D Systems, Embody Orthopaedics et Smith & Nephew

Impression 3D de plaques d’ostéotomie tibiale élevée (HTO) personnalisées, en alliage de titane, pour les réalignements du genou chez les patients souffrant d’arthrose. Les plaques doivent s’adapter presque parfaitement lors de l’implantation grâce à la nouvelle approche.

Les chercheurs ont également mis au point une technique chirurgicale améliorée, le TOKA (Ostéotomie sur mesure pour l’alignement du genou), qui, selon eux, devrait améliorer l’ajustement du HTO sur le genou et accélérer considérablement la chirurgie du HTO de deux heures à environ 30 minutes.

« L’arthrose du genou est un problème sanitaire, social et économique majeur et ne reçoit pas autant d’attention qu’il le devrait. Un quart des femmes de plus de 45 ans en ont, et environ 15% des hommes.

Pour commencer la procédure, les patients subissent une tomodensitométrie 3D du genou, et ces données sont ensuite utilisées pour fabriquer un guide HTO et chirurgical personnalisé qui s’adaptent parfaitement à leur tibia.

Acteurs Clés

Medtronic, DePuy, 3D Systems, Embody Orthopaedics & Smith & Nephew.

Le processus d’impression 3D repose sur une technique d’impression des métaux qui donne des plaques en alliage de titane de qualité médicale. Le guide chirurgical fabriqué aide à simplifier et à accélérer la chirurgie.

Comme les implants s’adaptent parfaitement au patient, ils sont destinés à réduire l’inconfort après la chirurgie et peuvent être implantés chez des patients à un stade précoce.

“La chirurgie HTO a une longue histoire clinique et elle donne de très bons résultats si elle est effectuée avec précision.

Demandez un exemple de copie de ce rapport @ Cliquez ici: –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=89933

Pour chacun des segments de marché, l’Implant Imprimé en 3D pour l’analyse commerciale personnalisée des Réalignements du genou intègre des données de différenciation précieuses. Ces segments sont étudiés à plusieurs niveaux, y compris les résultats historiques, l’avancement technologique de l’industrie, l’estimation de la taille du marché, la situation concurrentielle du marché et les modèles de développement, les opportunités émergentes, les perspectives de croissance, les types et les applications sont tous couverts dans la présente étude.

Cette étude se penche sur le principal marché des implants Imprimés en 3D pour les stratégies de réalignement personnalisées du genou, telles que les sorties de produits, les partenariats, les fusions et acquisitions, etc. La valeur de la recherche stratégique a été analysée en profondeur à la lumière d’une dynamique de marché indéniable.

Présentation de nos offres Twist d’août Obtenez des rapports à prix réduits: –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=89933

Aperçu de la Croissance:

Impliquant l’estimation de la demande, le développement de nouveaux produits et les stratégies d’entrée, les stratégies de marketing et de distribution dans le domaine à haut risque des nouveaux développements en vous aidant à identifier les besoins non satisfaits.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Solutions de recherche et d’analyse, y compris:

* Études de marché historiques, actuelles et projetées en termes de volume et de valeur.

* Segmentation approfondie du marché.

* Évolution de la dynamique du marché de la taille, de la part et des perspectives de croissance de l’industrie.

* Pour obtenir un aperçu complet de l’Implant Imprimé en 3D pour des Réalignements personnalisés du genou

* Implant imprimé en 3D pour des Réalignements personnalisés du genou Paysage concurrentiel et Prévoyance.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Implant Mondial Imprimé en 3D pour des Réalignements Personnalisés du Genou Aperçu du Marché

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Implant Mondial Imprimé en 3D pour des Réalignements Personnalisés du Genou Processus de Fabrication du Marché

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: 2021-2027 Implant Imprimé en 3D pour des Réalignements Personnalisés du Genou Tendance de Développement du Marché

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

Numéro de contact: +81-368444299

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant est une destination de choix pour vos aptitudes commerciales et vos solutions analytiques, car nous fournissons des sources d’informations qualitatives et quantitatives qui sont compétentes pour fournir des solutions uniques. Nous associons habilement des recherches qualitatives et quantitatives dans des proportions exactes pour obtenir le meilleur rapport, qui donne non seulement les informations les plus récentes, mais vous aide également à vous développer.