Impacts sur le marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR), TCAC, facteurs de croissance et prévisions de 2022 à 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR) affichera un TCAC de 7,68 % pour la période de prévision 2022-2029.

La copolymérisation du butadiène avec l’acrylonitrile produit du caoutchouc nitrile butadiène (NBR), souvent connu sous le nom de Buna-N ou caoutchouc nitrile. Le caoutchouc synthétique nitrile butadiène est un copolymère d’acrylonitrile et de butadiène. Il a de fortes qualités d’allongement, une résistance à la compression exceptionnelle à bonne, une résilience et une résistance à la traction acceptables, mais une faible résistance à la flamme et à la vapeur. Il est le plus couramment utilisé dans les applications où une forte résistance à l’huile est requise, telles que les joints d’étanchéité d’automobile, les joints et d’autres objets qui entrent en contact avec des huiles chaudes. Le NBR est un bon matériau pour les applications aéronautiques car il peut tolérer des températures allant de 40 à 108 degrés Celsius. Les tableaux de bord, les plaquettes de frein, les panneaux de protection et d’autres composants en caoutchouc nitrile butadiène sont couramment utilisés dans l’ automobile . et industries industrielles. Dans ces industries, on l’appelle le travail du caoutchouc. Sa capacité à maintenir différents niveaux de température est l’une de ses nombreuses propriétés, ce qui le rend utile dans les applications aéronautiques. Les propriétés physiques du caoutchouc nitrile butadiène, telles que la dureté et la rigidité, en font un matériau approprié pour une utilisation dans le secteur nucléaire.

Obtenez un échantillon de copie de la brochure PDF @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-nitrile-butadiene-rubber-nbr-market&Rohit

La demande croissante de produits NBR de l’automobile L’industrie influencera le taux de croissance du marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR). La sensibilisation croissante du public à la prévention des rayonnements et les préoccupations croissantes en matière de sécurité dans les soins de santé sont les principaux éléments moteurs de l’expansion du marché. Le marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR) est également stimulé par des facteurs tels que l’augmentation des applications automobiles et la demande croissante de gants NBR. En outre, l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures améliorera le taux de croissance du marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR). En outre, l’augmentation de la consommation de l’industrie aéronautique agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR). La demande croissante de matières premières biosourcées et la préférence croissante de ces produits dans l’industrie pétrolière en raison de leur capacité de résistance à l’huile amortiront la croissance demarché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR).

De plus, l’expansion des industries des utilisateurs finaux créera des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR). De plus, le développement technologique, ainsi que les innovations et le potentiel inexploité des marchés émergents, offriront des opportunités lucratives pour la croissance du marché.



Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur le caoutchouc nitrile butadiène (NBR): Versalis SpA, Huangshan Hualan Chemical Co., Ltd., ARLANXEO, KUMHO PETROCHEMICAL., JSR Corporation., LG Chem, ZEON CORPORATION, SIBUR International GmbH, OMNOVA Solutions Inc. ., PetroChina Company Limited, AirBoss of America Corp., Atlantic Gasket Corporation, Precision Associates, Inc., Hanna Rubber Company, Dow, BASF SE, LANXESS, China Petroleum & Chemical Corporation, TSRC et NANTEX Industry Co., Ltd., entre autres.

Consultez ces rapports Premium complets (y compris la table des matières et les graphiques) @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nitrile-butadiene-rubber-nbr-market?Rohit

Cependant, la fluctuation des prix des matières premières entravera le taux de croissance du marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR). De plus, la simple disponibilité de substituts de produits posera des défis supplémentaires à la croissance du marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR). La culture du caoutchouc naturel et les restrictions sur l’utilisation des phtalates dans les formulations NBR et d’autres réglementations environnementales sur la fabrication du caoutchouc agiront comme des restrictions du marché et entraveront davantage le taux de croissance du marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR).

Ce rapport sur le marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR), contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial du caoutchouc nitrile butadiène (NBR) et taille du marché

Le marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR) est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du produit, le marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR) est segmenté en tuyaux, courroies, câbles , produits moulés et extrudés, joints et joints toriques, composés de caoutchouc, adhésifs et produits d’étanchéité, gants, produits en mousse et autres.

Le segment d’application du marché du caoutchouc nitrile butadiène (NBR) comprend l’automobile, l’ingénierie mécanique, le pétrole et le gaz, la métallurgie et l’exploitation minière, la construction , le médical et autres.

Basé sur la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde. La région Europe devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Le caoutchouc nitrile butadiène (NBR) automobile nécessite des investissements initiaux importants, ce qui devient la barrière d’entrée pour les petites entreprises sur le marché. La disponibilité de technologies distinctes liées à l’ATIS dans la région, comme l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique, a propulsé la demande d’ATIS automobiles. Un nombre croissant de fabricants dans la région Europe augmente la portée du marché.

Raisons d’acheter ce rapport :

* Il propose une analyse de l’évolution des scénarios concurrentiels.

* Pour prendre des décisions éclairées dans les entreprises, il offre des données analytiques avec des méthodologies de planification stratégique.

* Il propose une évaluation sur six ans du marché Caoutchouc nitrile butadiène (NBR).

* Il aide à comprendre les principaux segments de produits clés.

* Les chercheurs mettent en lumière la dynamique du marché, tels que les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités.

* Il propose une analyse régionale du marché Caoutchouc nitrile butadiène (NBR) ainsi que les profils commerciaux de plusieurs parties prenantes.

* Il offre des données massives sur les facteurs de tendance qui influenceront les progrès du marché Caoutchouc nitrile butadiène (NBR).

Achetez ce rapport Premium @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-nitrile-butadiene-rubber-nbr-market?Rohit

À propos de nous:

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se joint à la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous fournissons une variété de services tels que des rapports de l’industrie vérifiés sur le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : + 1 888 387 2818

Royaume-Uni : + 44 208 089 1725

Hong Kong : + 852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com