Impact sur le marché de l’électrophysiologie de l’épidémie de COVID-19 sur les opportunités commerciales et la portée future jusqu’en 2028

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’électrophysiologie était évalué à 6,80 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 12,87 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le Data L’équipe Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Marché mondial de l’électrophysiologie, par produit (cathéters d’ablation d’électrophysiologie, cathéters de diagnostic d’électrophysiologie, dispositifs de laboratoire d’électrophysiologie, dispositifs d’accès), indication (fibrillation auriculaire, tachycardie ventriculaire, tachycardie auriculaire, flutter auriculaire, syndrome de WOLFF-Parkinson-White (WPW), réentrée nodale auriculo-ventriculaire Tachycardie (AVNRT), autres), utilisateur final (hôpitaux et centres cardiaques, centres de chirurgie ambulatoire) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Électrophysiologie

Le paysage concurrentiel du marché Électrophysiologie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’électrophysiologie.

Principaux acteurs : –

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), BIOTRONIK SE & Co KG (Allemagne), Abbott (États-Unis), Medtronic (Irlande), Boston Scientific Corporation (États-Unis), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), BD (États-Unis), Baxter (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), General Electric (États-Unis), Medline Industries, Inc. (États-Unis), Danaher (États-Unis), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), MicroPort Scientific Corporation (Chine), LivaNova PLC (Royaume-Uni) , Cardiofocus (Massachusetts), Mogul Enterprises, Inc. (États-Unis), AtriCure, Inc. (États-Unis), Japan Lifeline Co., Ltd., (Japon) et ARGON MEDICAL (États-Unis), entre autres.

Définition du marché

L’électrophysiologie est un domaine biomédical qui étudie le fonctionnement électrique du corps humain. Cela comprend l’étude des effets de l’énergie électrique sur le corps humain. Cela mesure le courant sur une variété d’échelles, des protéines à canal ionique unique aux organes du corps entier.

Dynamique du marché de l’électrophysiologie

Conducteurs

La prévalence croissante de la fibrillation auriculaire stimulera le taux de croissance du marché

Le taux de prévalence croissant de la fibrillation auriculaire amortira le taux de croissance du marché de l’électrophysiologie. L’utilisation de traitements d’ablation pour traiter la fibrillation auriculaire est de plus en plus populaire.

L’incidence croissante des maladies et procédures cibles propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision

Le marché mondial de l’électrophysiologie est tiré par l’incidence croissante des maladies et des procédures cibles à travers le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Les antécédents familiaux, l’origine ethnique et l’âge sont tous des contributeurs majeurs à l’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux. Le tabagisme, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, l’obésité, l’inactivité physique, le diabète, une mauvaise alimentation et la consommation d’alcool sont tous des facteurs de risque.

En outre, les préférences croissantes pour l’ablation par cathéter d’électrophysiologie agiront comme un facteur majeur influençant la croissance du marché de l’électrophysiologie. Parallèlement à cela, le niveau croissant de guidage par ultrasons dans le laboratoire EP et l’augmentation de la population gériatrique sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de l’électrophysiologie. En outre, l’augmentation du mode de vie changeant et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui intensifieront encore la croissance du marché de l’électrophysiologie. Un autre facteur important qui amortira le taux de croissance du marché de l’électrophysiologie est l’intérêt croissant des fabricants pour l’adoption de technologies de pointe.

Opportunités

Le nombre croissant d’activités de R&D stimulera de nombreuses opportunités de marché au cours de la période de prévision

De plus, le nombre croissant d’activités de recherche et développement offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de l’électrophysiologie.

De plus, l’augmentation du lancement de nouveaux produits et le nombre croissant de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de l’électrophysiologie au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

Le coût élevé des produits d’électrophysiologie entravera le taux de croissance du marché

Cependant, les coûts élevés associés aux produits d’électrophysiologie entraveront le taux de croissance du marché de l’électrophysiologie. Parallèlement à cela, un processus de remboursement inadéquat agira comme un frein majeur au marché et entravera le taux de croissance du marché.

D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés dans les pays sous-développés défiera le marché de l’électrophysiologie. De plus, la disponibilité de technologies alternatives freinera et entravera davantage le taux de croissance du marché. En outre, l’émergence de conditions défavorables dues à l’épidémie de COVID-19 et à la réutilisation ainsi que le retraitement des appareils freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’électrophysiologie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Table des matières-instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils des entreprises et chiffres clés de l’industrie Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’

industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Impact du COVID-19 sur le marché de l’électrophysiologie

L’influence de la pandémie de COVID-19 et le confinement qui en a résulté ont été observés dans une variété d’industries, y compris l’industrie de l’électrophysiologie. L’épidémie a également nui au pouvoir d’achat des hôpitaux, en particulier des établissements de petite taille, entraînant l’annulation ou le report de transactions d’approvisionnement, réduisant les revenus globaux de tous les grands acteurs du secteur de l’électrophysiologie. En outre, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance à la suite des confinements, ce qui a eu un impact significatif sur les habitudes d’achat des patients. Le COVID-19 a également eu un impact sur de nombreux niveaux de la chaîne de valeur, en raison des mesures de confinement strictes imposées par la plupart des gouvernements. En raison des nouvelles réglementations sur les emballages et des procédures de verrouillage imposées par les pays, le délai d’exécution des produits et services a également été impacté.

Développement récent

En décembre 2020, après avoir reçu le marquage CE, Acutus avait annoncé la disponibilité de son système d’ablation à détection de force AcQBlate en Europe. Le système d’ablation par détection de force AcQBlate est utilisé pour la cartographie électrophysiologique et l’ablation RF. Il est conçu à l’aide d’un cathéter d’ablation par radiofréquence à pointe dorée, irrigué et à détection de force disponible dans le commerce.

Portée du marché mondial de l’électrophysiologie

Le marché de l’électrophysiologie est segmenté en fonction du produit, de l’indication et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Cathéters d’ablation d’électrophysiologie

Cathéters diagnostiques d’électrophysiologie

Appareils de laboratoire d’électrophysiologie

Accéder aux appareils

Sur la base du produit, le marché de l’électrophysiologie est segmenté en cathéters d’ablation électrophysiologique, cathéters de diagnostic électrophysiologique, appareils de laboratoire électrophysiologique et dispositifs d’accès.

Indication

Fibrillation auriculaire

Tachycardie ventriculaire

Tachycardie auriculaire

Flutter auriculaire

Syndrome de WOLFF-Parkinson-White (WPW)

Tachycardie de réentrée nodale auriculo-ventriculaire (AVNRT)

Les autres

Sur la base des indications, le marché de l’électrophysiologie est segmenté en fibrillation auriculaire, tachycardie ventriculaire, tachycardie auriculaire, flutter auriculaire, syndrome de WOLFF-Parkinson-White (WPW), tachycardie de réentrée nodale auriculo-ventriculaire (AVNRT) et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux et centres cardiaques

Centres de chirurgie ambulatoire

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’électrophysiologie est segmenté en hôpitaux et centres cardiaques et centres de chirurgie ambulatoire.

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’électrophysiologie

Le marché de l’électrophysiologie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, indication et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’électrophysiologie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’électrophysiologie en raison de la prévalence croissante des arythmies cardiaques et de l’adoption croissante de technologies dentaires avancées dans cette région. De plus, le nombre croissant de personnes gériatriques stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du scénario de remboursement favorable dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’électrophysiologie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’électrophysiologie, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché de l’électrophysiologie. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

