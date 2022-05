Impacto de COVID-19 en el mercado de servicios estéticos 2022-2029: visión de la industria y estrategia de crecimiento por parte de los jugadores comerciales – MD, VIVA Skin Clinics, Saltz Spa Vitória, Medical Spa

Descripcion general del mercado global Servicios esteticos:

Un excelente informe de mercado Servicios estéticos proporciona estadísticas sobre el estado actual de la industria como una valiosa fuente de orientación y dirección para empresas e inversores interesados ​​en este mercado.

Se espera que el mercado global de servicios estéticos alcance USD 25584,87 millones para 2029, creciendo a una CAGR del 10,65 % en el período de pronóstico de 2022 a 2029.

El informe de la encuesta de mercado Servicios estéticos proporciona una sinopsis completa sobre el estudio del mercado y cómo está cambiando o afectando a la industria de la salud. Este informe de investigación de mercado tiene un gran potencial para dirigir el negocio en la dirección correcta al brindar información sobre los productos, el mercado, los clientes, los competidores y la estrategia de marketing en el momento adecuado. Un equipo de DBMR tiene la habilidad de servir a los clientes en todos los aspectos estratégicos, incluido el desarrollo de productos, el modelado de aplicaciones, la exploración de oportunidades de crecimiento de nichos y nuevos mercados. Los lectores encontrarán este informe muy útil para comprender en profundidad el mercado de servicios estéticos.

Algunos de los factores clave más importantes que impulsan el crecimiento del Mercado mundial de servicios estéticos son la desviación de la población hacia procedimientos mínimamente invasivos y no invasivos. productos fáciles de usar y la creciente demanda de tratamientos estéticos entre los hombres.

El mercado global de Servicios estéticos está segmentado según el tipo, la aplicación y el usuario final.

Sobre la base del Tipo, el mercado global de servicios estéticos está segmentado en servicios estéticos faciales, aclaración de la piel, dispositivos de contorno corporal e implantación estética.

Según la aplicación, el mercado de servicios estéticos está segmentado en antienvejecimiento y arrugas, rejuvenecimiento facial y de la piel, lesiones vasculares, modelado corporal y celulitis, mejora de los senos, quemaduras, lesiones pigmentarias, reconstrucción, eliminación de tatuajes y psoriasis y vitíligo.

Sobre la base del usuario final, el mercado de servicios estéticos se segmenta en clínicas dermatológicas, hospitales, cadenas de spa y centros dermatológicos.

En términos del análisis geográfico, América del Norte domina el mercado de servicios estéticos debido al creciente conocimiento del consumidor y el interés en los procedimientos, economías locales sólidas, marketing agresivo por liderazgo, mientras que se espera que Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento más alta en el período de pronóstico. de 2020 a 2029 debido al aumento del turismo médico y al aumento de la conciencia sobre la estética.

Objetivos del mercado global Servicios estéticos:

1 Proporcionar informacion detallada sobre los factores clave (impulsores, restricciones, oportunidades y desafios especificos de la industria) que influyen en el crecimiento del mercado Servicios esteticos

2 Analizar y pronosticar el tamaño del mercado Servicios esteticos, en terminos de valor y volumen

3 Analizar oportunidades en el Mercado de Servicios Estéticos para las partes interesadas y proporcionar un panorama competitivo del mercado

4 Definir, segmentar y estimar el mercado Servicios estéticos según el tipo de depósito y la industria de uso final.

5 Para perfilar estratégicamente a los jugadores clave y analizar exhaustivamente sus cuotas de mercado y competencias básicas

6 Analizar estratégicamente los micromercados con respecto a las tendencias de crecimiento individual, las perspectivas y la contribución al mercado total

7 Pronosticar el tamaño de los segmentos de mercado, en términos de valor, con respecto a las principales regiones, a saber, Asia Pacífico, América del Norte, Europa, Oriente Medio y África y América del Sur.

8 Para rastrear y analizar desarrollos competitivos, como desarrollos de nuevos productos, adquisiciones, expansiones, asociaciones y colaboraciones en el Mercado de servicios estéticos

Los principales fabricantes clave son : Face Aesthetic Rousso Facial Plastic Surgery, The Ottawa Skin Clinic, VIVA Skin Clinics, Mirror Mirror Beauty Boutique, International Association of Better Business Bureaus, Inc., Saltz Spa Vitória, Mark L. Jewell, MD, Crystal Clear Marketing Digital, Cirugía Estética Azul y Spa Médico y otros. Los lanzamientos de nuevos productos y las continuas innovaciones tecnológicas son las estrategias clave adoptadas por los principales actores.

Segmento de región: este informe está segmentado en varias regiones clave, con ventas, ingresos, participación de mercado (%) y tasa de crecimiento (%) de Servicios estéticos en estas regiones, de 2013 a 2029 (pronóstico), que cubre: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur

Mercado global de servicios estéticos: tabla de contenido

1 Descripción general del informe 2022-2029

2 Tendencias de crecimiento global 2022-2029

3 Panorama de la competencia por jugadores clave

4 Análisis del mercado global de Servicios estéticos por regiones

5 Análisis del mercado global de Servicios estéticos por tipo

6 Análisis del mercado global de Servicios estéticos por aplicaciones

7 Análisis del mercado global de Servicios estéticos por usuario final

Perfil de 8 empresas clave

9 Análisis de costos de los fabricantes del mercado global Servicios estéticos

10 Canal de marketing, distribuidores y clientes

11 Dinámica del mercado

12 Pronósticos del mercado mundial Servicios estéticos 2022-2029

13 Resultados de la investigación y conclusión

14 Metodología y fuente de datos

