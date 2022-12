Impact sur le marché du molybdène des tendances flexibles existantes et émergentes et des principaux acteurs clés | Freeport-McMoRan, Chine China Molybdenum Co., Ltd., Groupe BHP Billiton

Le marché du molybdène devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 5,7 milliards USD d’ici 2029 et croître à un TCAC de 2,50% dans les prévisions mentionnées précédemment. point final.

Le molybdène est un élément chimique résistant à la corrosion, capable de conserver sa forme, sa résistance et sa capacité à fonctionner à des températures élevées et à un faible degré de propriétés de dilatation thermique. Le molybdène est un métal brillant blanc argenté clair qui rappelle l’étain et est un sous-produit de l’extraction du cuivre.

L’adoption accrue du molybdène dans l’aérospatiale et la défense, les revêtements par projection thermique est la cause première du taux de croissance du marché. De plus, l’adoption du molybdène dans les équipements médicaux, les appareils électriques et électroniques en raison de sa conductivité électrique élevée ouvrira davantage la voie à la croissance du marché. Cependant, le prix élevé du molybdène entrave la croissance du marché du molybdène.

On estime que la demande croissante pour une adoption accrue du molybdène et de ses alliages dans les appareils électroniques et électriques crée de nombreuses opportunités pour le marché. En revanche, le molybdène n’est pas adapté à des températures continues supérieures à 500 °C en atmosphère oxydée, sauf s’il est protégé par un revêtement, ce qui est un grand enjeu pour la croissance du marché du molybdène .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Molybdène

Le paysage concurrentiel du marché molybdène fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du molybdène.

Certains des principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du molybdène sont Freeport-McMoRan, China China Molybdenum Co., Ltd., BHP Billiton Group, Compania Minera Dona Ines De Collahuasi SCM, Antamina., Centerra Gold IncAntofagasta plc, American CuMo Mining, Grupo Mexique, SAB de CV,. Shaanxi Non-ferrous Metals Holding Group Co., Ltd., Antofagasta plc., Moly metal LLP, ENF Ltd., Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd, CODELCO, Southern Copper Corporation, entre autres.

Este informe de mercado de molibdeno proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsas de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché. Pour plus d’informations sur le marché du molybdène, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial du molybdène et taille du marché

Le marché du molybdène est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et de l’application. La croissance entre les différents segments vous aide à mieux comprendre les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur l’ensemble du marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

En fonction du type de produit, le marché du molybdène est segmenté en acier, produits chimiques, fonderies, métaux MO, alliages de nickel et autres.

En fonction de l’application, le marché du molybdène est segmenté en alliage complet, acier inoxydable, fonte et catalytique.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché du molybdène est segmenté en acier, pétrole et gaz , chimie, automobile , énergie et électricité, médical, aérospatial et transport.

L’évaluation géographique du marché Molybdène est :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, nation asiatique, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (péninsule saoudienne, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport d’étude fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial du molybdène. Il s’appuie sur la dynamique de l’industrie, la portée globale de la croissance à travers les segments, les régions et d’autres mesures qui ont été extrêmement efficaces pour augmenter la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à donner une perspective claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial du molybdène.

