Impact sur le marché des stimulateurs électriques gastriques des tendances flexibles existantes et émergentes et des principaux acteurs clés (ANS, EnteroMedics, IntraPace) | Prévisions mondiales 2022-2029

Synopsis du marché mondial des stimulateurs électriques gastriques:

Pour rester en tête de la concurrence, le rapport d’étude de marché sur les stimulateurs électriques gastriques a beaucoup à offrir à une organisation. Le rapport contient les données qui aident à décider de l’utilisation des technologies, des stratégies d’acquisition à employer et des éléments nécessaires pour construire et maintenir l’image de marque. Cette analyse de marché complète donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. En outre, les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport.

Le rapport sur le marché des stimulateurs gastriques électriques aidera à gagner du temps et à ajouter de la crédibilité au travail effectué pour la croissance de l’entreprise. Le rapport aide toutes les tailles d’entreprises en fournissant des décisions éclairées sur les différents aspects de l’entreprise. Ce rapport d’étude de marché contient un chapitre sur le marché mondial des stimulateurs électriques gastriques et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Le rapport gagnant sur les stimulateurs électriques gastriques aide les organisations de tous les domaines d’activité à prendre de meilleures décisions, à répondre aux questions commerciales les plus difficiles et contribue ainsi à réduire le risque d’échec.

Le marché mondial des stimulateurs gastriques électriques croît avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le stimulateur électrique gastrique (GES) fait référence à un petit neurostimulateur gastrique fonctionnant sur batterie implanté sous la peau dans la région abdominale inférieure du corps pour le traitement de la gastroparésie. L’appareil est composé de deux fils isolés appelés sondes qui sont implantés dans le muscle de la paroi de l’estomac puis connectés au neurostimulateur. Les dérivations aident à délivrer des impulsions électriques légères qui stimulent les muscles lisses du bas de l’estomac et gèrent les symptômes de la gastroparésie, notamment les vomissements et les nausées chroniques.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché mondial des stimulateurs gastriques électriques sont l’augmentation du taux de chirurgies mini-invasives, l’augmentation de la prévalence de la vidange gastrique retardée connue sous le nom de gastroparésie et les politiques de remboursement favorables pour la stimulation électrique gastrique.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des stimulateurs électriques gastriques en raison du nombre croissant d’interventions chirurgicales gastro-intestinales, de l’augmentation des cas de gastroparésie et des politiques de réglementation et de remboursement favorables dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’importante population, l’adoption du mode de vie occidental augmentant le risque de troubles chroniques, notamment les troubles gastro-intestinaux, l’obésité et le diabète dans la région.

Principaux acteurs mondiaux :

ANS

EnteroMedics

IntraPace

Medtronic

MétaCure

Rishena

Segmentation globale du marché Stimulateurs électriques gastriques :

Segmentation des types de produits :

Dispositifs GES haute fréquence

Dispositifs GES basse fréquence

Segmentation des indications :

Gastroparésie

Obésité

Nausées réfractaires

Autres

Segmentation des utilisateurs finaux :

Hôpitaux

Centre de consultations externes

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des stimulateurs gastriques électriques, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les stimulateurs gastriques électriques, y compris les produits, les ventes / revenus et Position sur le marché

6 Stimulateurs gastriques Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des stimulateurs électriques gastriques : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial Stimulateurs gastriques électriques par régions

5 Analyse du marché mondial Stimulateurs gastriques électriques par type

6 Analyse du marché mondial Stimulateurs gastriques électriques par applications

7 Analyse du marché mondial des stimulateurs gastriques électriques par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des stimulateurs gastriques électriques

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial Stimulateurs gastriques électriques 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

