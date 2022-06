Impact sur le marché des scanners à ultrasons vétérinaires des tendances flexibles existantes et émergentes et des principaux acteurs clés (GE, Samsung Medison, SonoStar) | Prévisions 2022-2029

Synopsis du marché mondial des scanners à ultrasons vétérinaires:

Pour prospérer sur le marché mondial, il est très important de choisir un rapport d’étude de marché mondial comprenant une analyse de marché basée sur les niveaux régional, local et mondial. Un rapport international sur le marché des scanners à ultrasons vétérinaires a été généré par une équipe de chercheurs multilingues qui maîtrisent différentes langues et effectuent donc des études de marché à l’échelle internationale. Cette équipe d’experts travaille en coordination avec les chefs de projet pour servir les clients sur tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation de technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés.

Les principales informations du rapport sur le marché mondial des scanners à ultrasons vétérinaires sont une analyse complète et distincte des moteurs et des contraintes du marché, des principaux acteurs du marché impliqués comme l’industrie de la santé, une analyse détaillée de la segmentation du marché et une analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués. En tenant compte de l’année de base et de l’année historique spécifiques, des calculs dans le rapport ont été effectués pour interpréter les performances du marché au cours des années de prévision en donnant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Les données et les informations incluses dans le rapport d’enquête crédible sur le marché des scanners à ultrasons vétérinaires aident l’industrie de la santé à prendre des décisions judicieuses et à planifier plus efficacement la stratégie de publicité et de promotion des ventes.

Le marché mondial des scanners à ultrasons vétérinaires prévoit un TCAC de 5,88 % pour la période de prévision 2022-2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les scanners à ultrasons vétérinaires sont la machine d’imagerie qui aide à diagnostiquer toutes les maladies, les troubles chez les animaux. L’image ultrasonore est le résultat d’ondes sonores à haute fréquence. Les échographes vétérinaires utilisent une fréquence plus élevée que les échographes humains et des sondes de petite taille. Les échographes vétérinaires sont utilisés dans l’imagerie des zones abdominale, thoracique et cardiaque. Ceux-ci sont utilisés pour surveiller la taille des organes internes chez les animaux, surveiller les tissus et les vaisseaux, scanner de grossesse, scanner musculo-squelettique et cardiovasculaire et détecter toute tumeur indésirable dans le corps.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des scanners à ultrasons vétérinaires sont les préoccupations croissantes pour la sécurité et la santé des animaux, associées à l’augmentation des dépenses de consommation pour les animaux de compagnie, les progrès technologiques et l’augmentation des spécialistes vétérinaires dans les pays en développement, l’augmentation du revenu disponible et demande de miniaturisation de la technologie.

Segmentation globale du marché Scanners à ultrasons vétérinaires :

Sur la base du type de produit, le marché mondial des échographes vétérinaires est segmenté en échographe portable et échographe sur chariot.

Sur la base de la technologie, le marché des échographes vétérinaires est segmenté en technologie d’imagerie numérique, technologie d’imagerie analogique et technologie d’imagerie de contraste.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché des échographes vétérinaires peut être segmenté en orthopédie et traumatologie, cardiologie, oncologie et neurologie.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des échographes vétérinaires est segmenté en hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires et élevage et fermes d’animaux.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord a assumé la position dominante sur le marché des échographes vétérinaires en raison de la prévalence de bons établissements de soins de santé vétérinaires, de l’industrie émergente de l’assurance pour animaux de compagnie et de l’adoption croissante des animaux de compagnie. Cependant, l’APAC affichera le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la sensibilisation croissante à la santé et à la sécurité des animaux, à l’adoption croissante d’animaux et à l’augmentation des programmes de bien-être animal, en particulier dans les pays en développement.

Principaux acteurs mondiaux :

Samsung Medison Co. Ltd

SonoStar.net

Siemens Healthcare Private Limited

ESAOTE SPA

DRAMINSKI SA

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd

Bionet : améliorer le service de santé

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Caresono Technology CO. LTD

Société Heska

FUJIFILM Holdings Corporation

Shenzhen Ricso Technology Co. Ltd

SIUI

Clarius Mobile Health Corp.

SonoScape Medical Corp.

CORPORATION DES SYSTÈMES MÉDICAUX CANON

Hitachi

Groupe Agfa-Gevaert et Hallmarq Veterinary Imaging

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des scanners à ultrasons vétérinaires, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les scanners à ultrasons vétérinaires, y compris les produits, les ventes / revenus et Position sur le marché

6 Scanners à ultrasons vétérinaires Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des scanners à ultrasons vétérinaires : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des scanners à ultrasons vétérinaires par régions

5 Analyse du marché mondial des scanners à ultrasons vétérinaires par type

6 Analyse du marché mondial des scanners à ultrasons vétérinaires par applications

7 Analyse du marché mondial des scanners à ultrasons vétérinaires par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des scanners à ultrasons vétérinaires

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des scanners à ultrasons vétérinaires 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

