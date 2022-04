Impact sur le marché des appareils craniomaxillofaciaux des tendances flexibles existantes et émergentes et des principaux acteurs clés (GE, J&J, Stryker, Medartis, B. Braun) | Prévisions mondiales 2022-2029

Synopsis du marché mondial des appareils craniomaxillofaciaux:

Le rapport d'étude de marché agit comme une colonne vertébrale pour la croissance de toute entreprise, qu'elle soit de petite ou de grande taille. Une analyse concurrentielle a été effectuée dans le document de marché pour les principaux acteurs du marché, ce qui aide les entreprises à prendre de meilleures mesures pour améliorer leur produit et leurs ventes.

Un rapport international sur le marché des dispositifs craniomaxillofaciaux présente au secteur de la santé de nombreuses informations et solutions commerciales qui aideront à garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Le marché mondial des appareils craniomaxillofaciaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les appareils craniomaxillofaciaux sont définis comme le type d’appareils utilisés en chirurgie orthopédique en se concentrant sur les structures faciales et les troubles musculo-squelettiques liés au crâne. La chirurgie craniomaxillofaciale est généralement axée sur le traitement des os et des fractures subies au visage.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché mondial des dispositifs craniomaxillofaciaux sont l’augmentation de l’incidence des cas de traumatismes et des blessures associées aux structures faciales, la croissance rapide du nombre de blessures liées au sport, l’augmentation des blessures faciales causées par les accidents de la circulation, les agressions, la violence et les accidents de la route. accidents de voiture, augmentation de la préférence des patients et des professionnels de la santé pour la chirurgie craniomaxillofaciale mini-invasive et progrès technologique croissant pour le dispositif craniomaxillofacial.

Segmentation globale du marché Appareils craniomaxillofaciaux :

Sur la base du produit, le marché des dispositifs craniomaxillofaciaux est segmenté en système de fixation par plaque et vis MF, système de fixation de volet crânien, système de distraction CMF, système de remplacement de l’articulation temporo-mandibulaire, système de fixation thoracique et système de substitut de greffe osseuse.

Sur la base du type d’implant, le marché des dispositifs craniomaxillofaciaux est segmenté en implants standard et implants personnalisés/spécifiques au patient.

Sur la base de la localisation, le marché des appareils craniomaxillofaciaux est segmenté en fixateurs internes et fixateurs externes.

Sur la base des matériaux, le marché des dispositifs craniomaxillofaciaux est segmenté en métaux, matériaux bioabsorbables, céramiques et polymères.

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs craniomaxillofaciaux est segmenté en chirurgie de reconstruction traumatique, chirurgie orthognathique et chirurgie plastique et chirurgie de reconstruction traumatique.

Sur la base de la résorbabilité, le marché des dispositifs craniomaxillofaciaux est segmenté en fixateurs résorbables et fixateurs non résorbables.

Sur la base du type d’appareil, le marché des appareils craniomaxillofaciaux est segmenté en appareils de chirurgie de reconstruction et en appareils de chirurgie traumatologique.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des dispositifs craniomaxillofaciaux est segmenté en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs craniomaxillofaciaux en raison de l’incidence croissante des déformations faciales et des fractures faciales en raison de l’industrialisation croissante, de la demande croissante de chirurgies mini-invasives, de la disponibilité d’infrastructures de soins de santé sophistiquées et de l’augmentation des niveaux de sensibilisation des patients.

Principaux acteurs clés du marché mondial des appareils craniomaxillofaciaux :

Johnson & Johnson Services, Inc.

Stryker

Médartis SA

Zimmer Biomet

Braun Melsungen SA

Invibio Ltd

Antibé Thérapeutique Inc

GENERAL ELECTRIC

Matrix Surgical États-Unis

Groupe médical du sommet

Integra LifeSciences

Société CONMED

Groupe KLS Martin

Medtronic

Concepts ATM

OstéoMed

L. Gore & Associés

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des appareils craniomaxillofaciaux comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les appareils craniomaxillofaciaux, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des appareils craniomaxillofaciaux, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des appareils craniomaxillofaciaux : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des dispositifs craniomaxillofaciaux par régions

5 Analyse du marché mondial des appareils craniomaxillofaciaux par type

6 Analyse du marché mondial des appareils craniomaxillofaciaux par applications

7 Analyse du marché mondial des appareils craniomaxillofaciaux par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des appareils craniomaxillofaciaux

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des appareils craniomaxillofaciaux 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

