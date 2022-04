Impact sur le marché de l’injection de méthotrexate des tendances flexibles existantes et émergentes et des principaux acteurs clés (GSK, Teva, LUPIN, Alkem Labs) | Prévisions 2022-2029

Aperçu du marché mondial des injections de méthotrexate :

Le marché mondial des injections de méthotrexate croît à un TCAC sain de 14,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le méthotrexate est un type de médicament antirhumatismal modificateur de la maladie (DMARD). Il est utilisé pour réduire l’activité du système immunitaire chez les personnes atteintes de certaines conditions. Le méthotrexate (MTX) est aujourd’hui le médicament le plus utilisé dans le monde pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Selon l’American College of Rheumatology, près de 60% de tous les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde sont actuellement sous méthotrexate ou l’ont été, il est recommandé comme traitement de première intention de la polyarthrite rhumatoïde.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des injections de méthotrexate sont les marchés émergents et les énormes investissements en R&D, l’utilisation accrue pour diverses maladies inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde, la polyarthrite rhumatoïde juvénile et le lupus, la demande croissante en raison de la compatibilité du méthotrexate avec d’autres médicaments pour le traitement de diverses maladies autres que les maladies inflammatoires.

Le marché mondial de l’injection de méthotrexate est segmenté en fonction du type de maladie, du type de médicament, de la population, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et de la région. Le marché de l’injection de méthotrexate couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type de maladie, le marché de l’injection de méthotrexate est segmenté en leucémie, psoriasis, polyarthrite rhumatoïde, polyarthrite rhumatoïde juvénile, vascularite, arthrite réactive, sclérodermie localisée, uvéite, lupus (LES), dermatomyosite juvénile et autres.

Sur la base du type de médicament, le marché de l’injection de méthotrexate est segmenté en produits de marque et génériques.

Sur la base de la population, le marché de l’injection de méthotrexate est segmenté en adultes, pédiatriques et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché de l’injection de méthotrexate est segmenté en intramusculaire, sous-cutané et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de l’injection de méthotrexate est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en raison de la présence de dépenses de santé élevées et de la recherche et développement. L’Europe représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l’augmentation de la recherche et du développement et de la présence d’installations médicales raffinées. L’APAC devrait représenter la plus grande part de marché au cours des prochaines années pour le marché de l’injection de méthotrexate en raison des progrès accrus de la technologie ainsi que de l’augmentation des dépenses de santé et du programme de sensibilisation.

Principaux acteurs clés du marché mondial de l’injection de méthotrexate Ltd., Amneal Pharmaceutical Inc., Mylan NV, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Dr. Reddy’s Laboratories, Aurobindo Pharma Limited, Perrigo Company plc, Akron Inc et Cosette Pharmaceuticals. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché de Methotrexate Injection est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de Methotrexate Injection dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des injections de méthotrexate?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Qui sont les principaux acteurs du marché Injection de méthotrexate?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de l’injection de méthotrexate

1 Aperçu du marché mondial des injections de méthotrexate

2 Global Competition Methotrexate Injection marché par les fabricants

3 Capacité mondiale d’injection de méthotrexate, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de méthotrexate injectable (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de méthotrexate injectable, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des injections de méthotrexate par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de méthotrexate injectable

8 Analyse des coûts de fabrication de méthotrexate injection

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du méthotrexate injection (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

