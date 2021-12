Impact sur le marché de la préservation des organes des tendances flexibles existantes et émergentes et des principaux acteurs clés (Paragonix Tech, 21st Century Medicine, IGL) | Prévisions 2021-2027

Résumé du marché mondial de la préservation des organes :

Le marché mondial de la préservation des organes devrait connaître un taux de croissance potentiel de 7,98 % au cours de la période prévue de 2020 à 2027, ce qui portera le marché à un plafond de 386,55 millions de dollars d’ici la fin de 2027.

Selon une étude de marché, la préservation des organes est le processus de stockage et de préservation des organes donnés pour la transplantation. Ce processus de conservation consiste à rincer l’organe avec une solution de conservation spécifique en fonction des besoins et à les stocker sur la base de différentes techniques selon les besoins de l’organe. En raison de la différence de distance ou de temps entre la procédure de don d’organes et de transplantation d’organes, il est nécessaire d’effectuer cette procédure de conservation en aidant les médecins à maintenir l’organe sur une plus longue période de temps.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la préservation des organes sont l’augmentation des incidences de défaillances d’organes survenant dans le monde dans un contexte de forte croissance de la population gériatrique, ainsi que les différentes autorités régionales fournissant des réglementations favorables, organisant des initiatives et créant des programmes de sensibilisation pour augmenter le volume de les dons d’organes et les procédures de transplantation d’organes dans le monde entier.

Segmentation globale du marché de la préservation des organes :

Sur la base de la solution de préservation, le marché de la préservation des organes est segmenté en citrate, collins, viaspan, renograf, solution de l’Université du Wisconsin (UW), histidine-tryptophane-cétoglutarate (HTK), perfadex, hypothermosol, solution de biosystème humain (HBS), lifor, sirna transport solution et autres.

Sur la base de la technique, le marché de la préservation des organes est segmenté en stockage frigorifique statique (SCS), perfusion par machine hypothermique et perfusion par machine normothermique.

Sur la base du type d’organe, le marché de la préservation des organes est segmenté en reins, foie, poumon, cœur et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la préservation d’organes est segmenté en banques d’organes, hôpitaux et cliniques et autres.

Analyse régionale, l’APAC devrait connaître une croissance au taux le plus élevé au cours de la période prévue de 2020 à 2027, car le volume d’organes donnés dans la région ainsi que les réglementations favorables présentées par les autorités sur l’amélioration des procédures de transplantation d’organes sont les principaux facteurs à l’origine de ce taux de croissance. L’Amérique du Nord détiendra la plus grande part de marché en raison du volume élevé de greffes d’organes en cours dans la région, ainsi que des avancées technologiques à grande échelle pour la réalisation de ces procédures.

Acteurs clés mondiaux :

Technologies Paragonix inc. Médecine du XXIe siècle Produits pharmaceutiques essentiels LLC Ligne de vie scientifique Franz Köhler Chemie GmbH Solutions de Préservation Inc Organox Limitée XVIVO Perfusion Transmédics inc. Bridge To Life Ltd. Systèmes de récupération d’organes Biolifesolutions Inc. IGL

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché de la préservation des organes, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur la préservation des organes, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de la préservation des organes, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial de la préservation des organes : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2027

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2027

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché de la préservation des organes par régions

5 Analyse globale du marché de la préservation des organes par type

6 Analyse globale du marché de la préservation des organes par applications

7 Analyse globale du marché de la préservation des organes par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la préservation des organes

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la préservation des organes 2021-2027

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

