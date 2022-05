Impact sur le marché de la marijuana médicale des tendances flexibles existantes et émergentes et des principaux acteurs clés (Canopy Growth, GW Pharma, Tilray, Pfizer) | Prévisions 2022-2029

Aperçu du marché mondial de la marijuana médicale :

Les informations d’étude de marché du rapport sur le marché de la marijuana médicale analysent les principaux défis auxquels est confrontée l’industrie de la santé actuellement et dans les années à venir, ce qui donne une idée aux autres acteurs du marché des problèmes auxquels ils pourraient être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période. Ce rapport de marché mondial contient tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Ces facteurs comprennent, mais sans s’y limiter, les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse et la planification stratégiques, l’analyse du marché cible, les informations et l’innovation.

Un rapport commercial de qualité sur la marijuana médicale a été planifié avec un engagement total et une transparence dans la recherche et l’analyse. Le rapport d’analyse du marché répertorie un certain nombre de moteurs et de contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l’année historique 2019, l’année de base 2022 et la période de prévision 2022-2029. Le rapport met en lumière les opportunités potentielles et clés du nouveau marché géographique. Ce rapport universel sur le marché de la marijuana médicale comprend globalement une analyse absolue et distincte des moteurs et contraintes du marché, des principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie, une analyse exhaustive de la segmentation du marché et une analyse concurrentielle des principaux acteurs.

Le marché mondial de la marijuana médicale devrait atteindre 63 890,74 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 17,91 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, souvent connue sous le nom de cannabis ou cannabinoïdes, la marijuana est dérivée des sommités fructifères ou fleuries d’une plante de cannabis qui n’a pas été séparée de la résine. La marijuana médicale est désignée comme les extraits essentiels qui sont utilisés pour traiter certaines maladies ou conditions médicales, ou l’ensemble de la plante de marijuana non transformée.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la marijuana médicale sont la sensibilisation croissante des médecins et des patients aux avantages de la marijuana médicale, l’augmentation du nombre de patients souffrant de troubles chroniques, la prévalence croissante de la population gériatrique à travers le monde, le nombre croissant de clubs de marijuana médicale, utilisation croissante de la marijuana médicale pour traiter de nombreux troubles, notamment le cancer, l’épilepsie, les lésions nerveuses, l’arthrite, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et autres, la légalisation du produit dans divers pays, l’augmentation de la production de produits comestibles contenant du cannabis.

Segmentation du marché mondial de la marijuana médicale :

Sur la base du formulaire, le marché de la marijuana médicale est segmenté en solides, gaz et solubles/poudres.

Sur la base du type de produit, le marché de la marijuana médicale est segmenté en bourgeons, huiles, teintures et autres.

Sur la base de l’ingrédient actif, le marché de la marijuana médicale est segmenté en tétrahydrocannabinol (THC) et cannabidiol (CBD).

Sur la base du type, le marché de la marijuana médicale est segmenté en fleurs, concentrés, produits comestibles et autres.

Sur la base de l’application, le marché de la marijuana médicale est segmenté en douleur chronique, arthrite, cancer, neurologie, oncologie et autres. D’autres ont été segmentés en migraine et convulsions.

Sur la base de la voie d’administration, le marché de la marijuana médicale est segmenté en inhalation, par voie orale et topique.

Analyse régionale, les États-Unis dominent le marché de la marijuana médicale en Amérique du Nord en raison de l’utilisation croissante du produit dans diverses applications médicales ainsi que de la légalisation du cannabis dans la région, tandis que l’APAC devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la popularité croissante de différents produits de marijuana médicale tels que les crèmes, les lotions, les gels, les onguents et autres dans la région.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Société de croissance de la canopée CANNABIS SATIVA INC GW Pharmaceuticals plc Émeraude Santé Thérapeutique Inc Tilray Aphria Inc Aurore Cannabis CARA THÉRAPEUTIQUES INC Marijuana Médicale Inc Pfizer inc. GB Sciences inc. MediPharm Labs Corp MedReleaf Australie Secours vert inc. CANNABIS SATIVA INC Projet Peace Naturals Inc. LIVE Cannabis Inc Le groupe Cronos LA COMPAGNIE SUPRÊME DU CANNABIS INC Cannabis unis

