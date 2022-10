Impact économique, dynamique et analyse SWOT du marché des centres de données jusqu’en 2030

Analyse de marché

Le marché mondial des centres de données augmentera à un TCAC de 11 % d’ici 2023, selon le nouveau rapport Market Research Future (MRFR).

Conducteurs

Tendance du travail à distance pour stimuler la croissance du marché

La tendance du travail à distance stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les travailleurs travaillent à distance et doivent s’appuyer sur les technologies IoT et Internet pour recevoir et envoyer des informations à leurs bureaux principaux depuis leur domicile.

Opportunités

Construction croissante de nouveaux centres de données pour offrir de solides opportunités

La construction croissante de nouveaux centres de données offrira de solides opportunités pour le marché au cours de la période de prévision. Cela est dû au besoin croissant de stockage de données par les organisations du monde entier.

En outre, la technologie cloud émergente dans le centre de données stimule également la croissance du marché. La technologie cloud est très flexible car elle est accessible avec divers appareils et permet de récupérer facilement les données perdues. Le cloud computing offre en même temps une vitesse élevée qui aide d’autres entreprises à se développer.

Contraintes

Problèmes de confidentialité des données pour agir comme restriction du marché

Les préoccupations liées à la confidentialité des données et aux divers besoins en matière de normes peuvent constituer un frein au marché au cours de la période de prévision.

Défis

Investissement initial élevé pour relever le défi du marché

L’investissement initial élevé peut constituer un défi pour le marché au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le Marché des centres de données global est divisé en fonction du type, de la densité et des secteurs verticaux.

Par type, les centres de données d’entreprise domineront le marché au cours de la période de prévision.

Par densité, le segment extrême dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par secteurs verticaux, le segment des télécommunications et de l’informatique sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse COVID-19

Le marché mondial des centres de données se développe à un rythme rapide. C’est la prévalence croissante des personnes qui travaillent à distance en raison de l’épidémie de COVID-19 qui alimente la croissance du marché. Les centres de données effectuent un travail vital et formidable pour gérer et organiser les données. Celles-ci garantissent également que les employés disposent d’un accès permanent aux données qu’ils stockent. Cette crise a durablement modifié la manière dont les entreprises s’organisent et fonctionnent. La majorité des entreprises s’orientent vers une infrastructure principalement numérique. Ils trouvent cela rentable et alimentent la productivité des travailleurs. En outre, la plupart des entreprises utilisent le cloud pour stocker des données et des informations. Il est fusionné avec plus de données voyageant à travers le net. En fait, ces deux facteurs s’ajoutent au besoin fort et croissant de centres de données.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord à la tête du marché des centres de données

L’Amérique du Nord dirigera le marché des centres de données au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante des services multi-cloud pour des services d’application spécifiques, l’expansion des centres de données, la prise de conscience croissante de l’avantage de la personnalisation des services multi-cloud et l’adoption dans de nombreuses entreprises qui contribue à améliorer le seuil de performance de l’entreprise s’ajoutent à la croissance globale du marché des centres de données dans la région.

Joueurs clés

Les acteurs éminents du secteur présentés dans le rapport mondial sur le marché des centres de données incluent IBM Corporation (États-Unis), Digital Realty Trust, Inc. (États-Unis), Cisco System, Inc. (États-Unis), Hitachi Ltd (Japon), EMC Corporation (États-Unis), Hewlett -Packard Inc. (États-Unis), Global Switch (Royaume-Uni), CyrusOne (États-Unis), Telehouse (Royaume-Uni) et DuPont Fabros Technology (États-Unis), entre autres.

