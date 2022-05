Impact du COVID19 sur le marché du linge médical jetable 2022-2029 : Aperçu de l’industrie et stratégie de croissance par les acteurs commerciaux – 3M, Medline, Salius Pharma, SABIC

Synopsis du marché mondial du linge médical jetable:

Le rapport d’étude de marché sur le linge médical jetable a été préparé en tenant compte d’une gamme d’objectifs d’étude de marché qui sont vitaux pour le succès de l’industrie des soins de santé. Ce rapport de marché est une estimation analytique des principaux défis en termes de ventes, d’exportation/importation ou de revenus auxquels une organisation pourrait être confrontée dans les années à venir. Le rapport est une excellente ressource, qui fournit des détails techniques et financiers actuels et à venir sur l’industrie. De plus, le rapport fiable sur le marché du linge médical jetable révise les conditions générales du marché, estime la part de marché et le volume de ventes possible de l’industrie des soins de santé, détermine le marché probable pour le lancement d’un nouveau produit et découvre la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits.

La taille du marché mondial du linge médical jetable devrait croître à un taux annuel composé de 5,89 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 et devrait atteindre 6 128,17 millions USD d’ici 2029.

Pour effectuer plusieurs estimations et calculs, l’année de base définie et l’année historique sont considérées comme un support dans l’important rapport d’étude sur le marché du linge médical jetable. Grâce à cela, les entreprises peuvent avoir une idée claire de la performance du marché au cours des années de prévision avec des détails compréhensibles sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. En outre, ce rapport de marché fournit également un profilage stratégique des principaux acteurs du secteur de la santé, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport gagnant sur le marché du linge médical jetable fournit des listes des principaux concurrents, une analyse stratégique de l’industrie et des informations sur les facteurs clés influençant l’industrie de la santé.

Selon l’analyse du rapport de marché, les draps médicaux sont essentiellement des articles tels que des draps ou des vêtements fabriqués pour les patients à utiliser dans les hôpitaux lors d’une intervention chirurgicale ou d’une opération. Les linges médicaux jetables ne sont utilisés qu’une seule fois et présentent de nombreux avantages.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du linge médical jetable sont la croissance rapide du nombre d’interventions chirurgicales et de traitements médicaux, la demande croissante de normes de sécurité et d’hygiène pour prévenir le risque de contamination croisée ou d’infections.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord devrait être en tête du marché du linge médical jetable en raison de la prévalence de plusieurs maladies aiguës et chroniques, d’une sensibilisation accrue à la sécurité et à l’hygiène et d’une infrastructure de soins de santé bien développée. L’APAC devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison d’une sensibilisation accrue à la sécurité et à l’hygiène et au développement des soins de santé.

Principaux acteurs clés du marché mondial du linge médical jetable:

1 Kwalitex Healthcare Private Limited

2 Medline Industries, Inc.

3 PAUL HARTMANN SA

4 3M

5 sacs verts Karam

6 INCOMEDICAL

Salius Pharma Private Limited

8 Z Plus Jetable Private Limited

9 Wuhan Morntrip Trading Co., Ltd

10 Bellcross Industries Private Limited

11 Créations RFI

12 Franz Mensch GmbH

13 Medica Europe BV

14 Caré

15 SABIC

16 Narang Medical Limited

17 VI PHA CO

18 Shalex à l’étranger

19 AB Kronoby Fatex OY

20 Netmed.lu et plus………………….

Segmentation globale du marché Linge médical jetable :

Segmentation des types de produits

1 Linge de Lit

2 Linge Chirurgical et d’Hygiène

3 Livrées

4 Autres

Segmentation des utilisateurs finaux

1 Hôpitaux

2 Centres de diagnostic

3 Établissements de soins infirmiers

4 Cliniques autonomes

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché du linge médical jetable comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur le linge médical jetable, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché du linge médical jetable, les principaux moteurs et contraintes

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial du linge médical jetable

1 Aperçu du marché mondial du linge médical jetable

2 Global Competition Linge médical jetable marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de linge médical jetable, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Approvisionnement mondial en linge médical jetable (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Linge médical jetable, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial du linge médical jetable par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de linge médical jetable

8 Analyse des coûts de fabrication du linge médical jetable

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du linge médical jetable (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

