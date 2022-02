Impact du COVID-19 sur le rapport sur le marché des circuits intégrés de commande de moteur en Amérique du Nord 2028 Par Toshiba Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Texas Instruments Incorporated, Allegro MicroSystems, Inc

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « North America Motor Driver IC Market » par application de composant, mode de déploiement, vertical et prévision régionale jusqu’en 2027 publié par Business Market Insights, le marché nord-américain des circuits intégrés de commande de moteur devrait atteindre 1 575,2 millions de dollars américains. d’ici 2028 contre 1 161,4 millions de dollars américains en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,5 % de 2021 à 2028.

L’augmentation de la demande d’électronique grand public devrait être aidée par l’essor de la culture du travail à domicile. De plus, sur la base de l’augmentation des revenus ruraux et des programmes gouvernementaux liés à l’électrification rurale, il y a une augmentation de la demande d’électronique grand public dans les zones rurales. En raison de la production croissante d’électronique grand public, la demande pour leurs composants et dispositifs de base tels que les circuits intégrés de commande de moteur augmentera également, entraînant une expansion du marché. Plusieurs sociétés du marché proposent des circuits intégrés de commande de moteur exclusifs pour l’industrie de l’électronique grand public.

Le rapport couvre les perspectives concurrentielles détaillées, y compris la part de marché et les profils des entreprises des principaux acteurs opérant sur le marché mondial. Les acteurs clés présentés dans le rapport incluent :

• Toshiba Corporation

• Mitsubishi Electric Corporation

• Texas Instruments Incorporé

• Allegro MicroSystems, Inc.

• Société d’électronique Renesas

• STMicroelectronics N.V.

• ON Semiconductor Corporation

• ROHM CO., LTD.

• INFINEON TECHNOLOGIES AG

• Analog Devices, Inc.

Avec COVID-19, l’ensemble de la main-d’œuvre a connu une transition vers le travail à distance, ouvrant la voie à la solution de circuits intégrés de commande de moteur et aux produits matériels d’Amérique du Nord. La réduction du temps et des coûts de déplacement, l’importance d’impliquer les employés dans la détermination des objectifs stratégiques et le besoin croissant de salles de réunion virtuelles ont globalement augmenté les dépenses des entreprises en solutions de circuits intégrés de commande de moteur en Amérique du Nord.

Ce rapport fournit :

1) Un aperçu du marché du marché des circuits intégrés de commande de moteur en Amérique du Nord et des technologies associées.

2) Analyses des tendances du marché des circuits intégrés de commande de moteur en Amérique du Nord, avec des données de 2019, des estimations pour 2020 et 2021 et des projections des taux de croissance annuels composés (TCAC) jusqu’en 2028.

3) Identifications de nouvelles opportunités de marché et plans promotionnels ciblés pour le marché des circuits intégrés de commande de moteur en Amérique du Nord

4) Discussion sur la recherche et le développement, et la demande de nouveaux produits et de nouvelles applications.

5) Profils d’entreprise complets des principaux acteurs de l’industrie.

