Impact du COVID-19 sur le marché des systèmes de solutions de surveillance des infections 2022-2029 : aperçu de l’industrie et stratégie de croissance par les acteurs commerciaux – BD, Cerner, Illumina

Aperçu du marché mondial des systèmes de solutions de surveillance des infections :

En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des systèmes de solutions de surveillance des infections a été préparé en couvrant de nombreux domaines de travail. Ce rapport sur le marché mondial est généré en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité sur site et du type d’organisation des utilisateurs finaux, ainsi que de la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Afrique de l’Est. Le rapport Systèmes de solutions de surveillance des infections à grande échelle couvre des stratégies qui incluent principalement les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte sur ce marché.

Le marché mondial des systèmes de solutions de surveillance des infections devrait connaître une croissance du marché à un taux de 13,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le scénario de marché actuel et les perspectives futures du secteur ont également été examinés dans le plus excellent rapport sur le marché des systèmes de surveillance des infections. Un certain nombre d’estimations et de calculs ont été exécutés dans ce rapport de marché en supposant une année de base définie et l’année historique. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui met en évidence les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché est une ressource pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029. Le rapport analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché des systèmes de solutions de surveillance des infections.

Selon l’analyse du rapport de marché, les systèmes de surveillance des infections font référence au type de systèmes utilisés pour surveiller et gérer en continu les données sur les infections nosocomiales (IAS) à des fins d’évaluation de la santé publique. On dit que la détection précoce de la maladie assure une exécution appropriée des mesures préventives.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des systèmes de solutions de surveillance des infections sont l’augmentation de la prévalence des infections associées aux soins de santé (IAS), l’augmentation de la résistance des microbes aux antibiotiques et l’adoption élevée de l’automatisation dans les établissements de santé, l’augmentation de la la tendance à l’automédication, la capacité accrue des systèmes informatiques à effectuer des traitements analytiques et le non-respect des prescriptions médicamenteuses.

Segmentation globale du marché Systèmes de solutions de surveillance des infections :

Sur la base des produits, le marché mondial des systèmes de solutions de surveillance des infections est segmenté en logiciels et services.

Sur la base du type d’infection, le marché des systèmes de solutions de surveillance des infections est segmenté en infections du site opératoire (SSI), infections de la circulation sanguine (BSI), infections des voies urinaires (UTI), infections de la circulation sanguine associées à la ligne centrale (CLABSI), voies urinaires associées à un cathéter infection (CAUTI) et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des systèmes de solutions de surveillance des infections est segmenté en hôpitaux, établissements de soins de longue durée, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, instituts universitaires et autres.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des systèmes de solutions de surveillance des infections en raison de l’initiative gouvernementale et de l’incidence croissante des IASS aux États-Unis et au Canada. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’amélioration des infrastructures de santé et de l’augmentation du tourisme médical dans la région.

Principaux acteurs clés :

BD

Société Cerner

Illumina, Inc.

Solutions RL

GOJO Industries, Inc.

SC Johnson & Fils, Inc

Baxter

Wolters Kluwer

Société Vigilanz

Société IBM

HyGreen Inc

Premier

Atlas MD

Groupe Deb SA

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des systèmes de solutions de surveillance des infections

1 Aperçu du marché mondial des systèmes de solutions de surveillance des infections

2 Global Competition Systèmes de surveillance des infections marché par les fabricants

3 Capacité mondiale des systèmes de surveillance des infections, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Fourniture mondiale de Systèmes de surveillance des infections (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Systèmes de surveillance des infections, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des systèmes de surveillance des infections par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de systèmes de surveillance des infections

8 Analyse des coûts de fabrication des systèmes de surveillance des infections

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des systèmes de surveillance des infections (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

