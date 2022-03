Impact du COVID-19 sur le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle 2022-2029 : aperçu de l’industrie et stratégie de croissance par les acteurs commerciaux – J&J, Abbott, Stryker

Aperçu du marché mondial des dispositifs de neurologie interventionnelle :

Le marché mondial des dispositifs de neurologie interventionnelle devrait croître à un TCAC de 9,00 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, les dispositifs de neurologie interventionnelle sont spécialisés dans les activités non chirurgicales pour utiliser des procédures non invasives et guidées par l’image et sont également utilisés pour soigner les maladies neurovasculaires telles que les anévrismes, les malformations artério-veineuses, les malformations caverneuses et les accidents vasculaires cérébraux.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des dispositifs de neurologie interventionnelle sont la grande population de patients cibles, l’augmentation rapide de la population gériatrique, les niveaux de stress élevés chez les jeunes et les traumatismes crâniens, le développement et la commercialisation en cours des produits, les remboursements médicaux favorables, l’expansion des infrastructures de soins de santé sur les marchés émergents et la demande croissante du marché pour des dispositifs neurovasculaires efficaces.

Segmentation globale du marché Dispositifs de neurologie interventionnelle :

Sur la base du type de produit, le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle est segmenté en dispositifs d’enroulement et d’embolisation d’anévrisme, systèmes d’angioplastie par ballonnet cérébral et de stenting, dispositifs de support et dispositifs de neurothrombectomie.

Sur la base du segment de pathologie de la maladie du marché des dispositifs de neurologie interventionnelle, il est segmenté en accidents vasculaires cérébraux ischémiques, anévrismes cérébraux, malformations artério-veineuses et fistules et autres.

Sur la base de la procédure, le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle est segmenté en embolisation, angioplastie, neurothrombectomie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle est segmenté en hôpitaux, cliniques de neurologie, centres de soins ambulatoires et autres.

Analyse régionale, la région Amérique du Nord est en tête du marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en raison de la forte présence d’une large base de population de patients pour les maladies cibles dans la région. L’APAC devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2020 à 2029 en raison de la sensibilisation croissante des neurochirurgiens aux avantages offerts par les dispositifs de neurologie interventionnelle et des initiatives gouvernementales en cours pour moderniser et étendre les infrastructures de soins de santé dans cette région particulière.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Abbott Johnson & Johnson Services, Inc. Société scientifique de Boston Société Stryker Medtronic Société Terumo Penumbra, Inc. MicroPort Scientific Corporation Systèmes médicaux de mérite L. Gore & Associates, Inc Braun Melsungen SA cuisiner UreSil, LLC Medikit co., ltd Bayer AG Acandis GmbH Groupe international de biocapteurs , Ltd Integra LifeSciences Corporation

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance du marché du marché Dispositifs de neurologie interventionnelle en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des Dispositifs de neurologie interventionnelle?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Dispositifs de neurologie interventionnelle?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Dispositifs de neurologie interventionnelle?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des dispositifs de neurologie interventionnelle auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des dispositifs de neurologie interventionnelle?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications du marché Dispositifs de neurologie interventionnelle?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions du marché Dispositifs de neurologie interventionnelle?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché Dispositifs de neurologie interventionnelle?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des dispositifs de neurologie interventionnelle

1 Aperçu du marché mondial des dispositifs de neurologie interventionnelle

2 Global Competition Dispositifs de neurologie interventionnelle marché par les fabricants

3 Capacité mondiale des dispositifs de neurologie interventionnelle, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Dispositifs de neurologie interventionnelle (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Dispositifs de neurologie interventionnelle, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des dispositifs de neurologie interventionnelle par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de dispositifs de neurologie interventionnelle

8 Analyse des coûts de fabrication des dispositifs de neurologie interventionnelle

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des dispositifs de neurologie interventionnelle (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

