Impact du Covid-19 sur le marché de l’interopérabilité des soins de santé | Analyse par statut actuel de l’industrie et opportunités de croissance et principaux acteurs clés 2028

Ce rapport aide les organisations de tous les domaines d’activité à prendre de meilleures décisions, à répondre aux questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Pour avoir une croissance et un succès commerciaux puissants sur ce marché en évolution rapide, les entreprises doivent rechercher un large éventail d’informations qui peuvent être obtenues grâce à ce rapport. C’est pourquoi le rapport d’analyse des études de marché mondiales est essentiel. Un tel rapport constant sur le marché de l’interopérabilité des soins de santé conduit finalement à un risque réduit pour les entreprises. Pour une entreprise performante et gagnante, il faut tenir compte de tous les aspects de sa réussite. Et c’est là que l’importance de l’analyse des études de marché et ses avantages ne peuvent être ignorés. Le rapport d’activité de premier ordre sur l’interopérabilité des soins de santé aide à répondre plus rapidement aux défis commerciaux et à gagner beaucoup de temps. Cela améliore la réputation professionnelle et ajoute de l’intégrité au travail effectué, comme affiner le plan d’affaires, préparer une présentation pour un client clé ou faire des recommandations à un cadre. L’interopérabilité des soins de santé est un rapport d’étude de marché de qualité qui a été préparé en menant des études de recherche transparentes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’interopérabilité des soins de santé affichera un TCAC d’environ 12,75 % pour la période de prévision 2021-2028. L’accent croissant mis sur la prestation de soins centrés sur le patient, l’utilisation accrue du logiciel de dossier de santé électronique (DSE) par les prestataires de soins de santé et le scénario de remboursement favorable sur les marchés matures et développés sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de l’interopérabilité des soins de santé.

Analyse compétitive; Qui sont les principaux acteurs du marché Interopérabilité des soins de santé?

InterSystems Corporation

Groupe de sociétés Orion Health

Allscripts Healthcare LLC

Informations

Société Cerner

INTERFACEWARE Inc

Gestion NXGN, LLC

OSPLabs

Epic Systems Corporation

Royal Philips SA

ViSolve.com

Jitterbit

Catalyseur de la santé

Optum, Inc.

Smith’s Medical

Ciox

TéléTracking Technologies, Inc

Experian Information Solutions, Inc.

Corepoint Santé

Oracle, MuleSoft, LLC

Services de santé Summit, Inc.

IBM

Aperçu du marché:

L’interopérabilité des soins de santé est un système qui implique le co-travail des systèmes d’information de santé et des services technologiques de santé. L’objectif du système d’interopérabilité des soins de santé est d’améliorer la qualité de la prestation des services de santé aux patients. Le système d’interopérabilité des soins de santé est utilisé pour faire face aux complexités qui peuvent ou non survenir lors de la réalisation d’opérations.

L’augmentation de la demande et du besoin de fournir des services de santé spécialisés aux patients est l’un des principaux facteurs induisant la croissance de la demande de systèmes d’interopérabilité des soins de santé. L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement par les grandes entreprises de santé, associée aux initiatives prises par le gouvernement pour améliorer la qualité des services de santé, générera davantage d’opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché. L’adoption croissante de solutions technologiques avancées couplée à une numérisation rapide agira également comme d’importants déterminants de la croissance du marché.

Segmentation du marché couvert dans le rapport: –

Par type (solutions logicielles, services et autres)

Par type de logiciel (intégré et autonome)

Par type de modèle (centralisé, hybride et décentralisé)

Par niveau d’interopérabilité (interopérabilité fondamentale, interopérabilité structurelle et interopérabilité sémantique)

Par déploiement (basé sur le cloud et sur site)

Par application (diagnostic, traitement et autres)

Par les utilisateurs finaux (fournisseurs de soins de santé, payeurs de soins de santé, pharmacies et autres)

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, Reste de l’Asie-Pacifique)

Europe (Italie, Allemagne, France, Espagne, Europe centrale et orientale, reste de l’Europe)

Moyen-Orient et Afrique (CCG, Turquie, Reste du Moyen-Orient et Afrique)