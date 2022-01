Impact de Covid-19 sur l’industrie européenne de la pomme de terre surgelée et savoir comment l’industrie peut utiliser l’innovation pour surmonter les défis de Covid-19

Le marché de la pomme de terre surgelée en Europe devrait passer de 17 650,00 millions de dollars US en 2019 à 23 537,48 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 3,8 % de 2020 à 2027. Les pommes de terre surgelées sont l’un des principaux produits alimentaires de base et sont consommées sous forme de pommes de terre fraîches ou de pommes de terre transformées. C’est l’une des cultures les plus consommées. L’un des principaux types de pommes de terre transformées est la pomme de terre surgelée, qui est très pratique et flexible en ce qui concerne le temps de préparation. La pomme de terre congelée contient différentes vitamines et nutriments sous forme naturelle conservée et a une longue durée de conservation. La pomme de terre congelée contient de la vitamine B6, des fibres, du magnésium et des antioxydants. La pomme de terre congelée est essentiellement fabriquée à partir de la transformation de la pomme de terre fraîche à l’aide de machines avancées à très basse température.

Le COVID 19 a touché les principaux pays d’Europe. La plupart des pays de la région sont confinés, ce qui a un impact sur le marché des pommes de terre surgelées. L’Italie, le Royaume-Uni et la France ont enregistré le plus grand nombre de cas confirmés d’infection au COVID-19 parmi tous les pays européens. Cela est susceptible d’avoir un impact sur l’industrie alimentaire et des boissons dans la région, principalement en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement et de distribution.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Bart’s Potato Company Aviko B.V. Agristo NV Lamb Weston Holdings, Inc. McCain Foods Limited Farm Frites International B.V. Greenyard Himalaya Food International Ltd. The Kraft Heinz Company

Segmentation du marché des pommes de terre surgelées en Europe :

Marché européen des pommes de terre surgelées, par produit

Frites

Pommes de terre rissolées

En forme de

En purée

Pané/Cuit

Garni/farci

Autres

Marché européen de la pomme de terre surgelée, par utilisateur final

Résidentiel

Commercial

Marché européen des pommes de terre surgelées – par pays

Allemagne

Royaume-Uni

La France

Italie

Russie

Pays-Bas

Le reste de l’Europe

The reports cover key developments in the Frozen Potato Market as organic and inorganic growth strategies. Various companies are focusing on organic growth strategies such as product launches, product approvals and others such as patents and events. Inorganic growth strategies activities witnessed in the market were acquisitions, and partnership & collaborations. These activities have paved way for the expansion of business and customer base of market players.

